OTTAWA, ON, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Terry Duguid, ministre des Sports, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et responsable ministériel pour Jasper, a fait la déclaration suivante :

« En tant que président du groupe de travail pour le rétablissement de Jasper, j'ai convoqué une réunion avec mes collègues ministériels afin de continuer à stimuler le rétablissement de Jasper après les feux de forêt dévastateurs et sans précédent de l'année dernière.

La reconstruction de Jasper est notre priorité. Nous accélérons les progrès grâce à un soutien fédéral coordonné avec nos partenaires provinciaux, municipaux et autochtones. Nous demeurons déterminés à travailler ensemble pour répondre aux besoins urgents et particuliers de la collectivité, y compris en ce qui concerne le logement et le soutien aux travailleurs.

La réunion d'aujourd'hui s'appuie sur ma visite à Jasper plus tôt ce mois-ci, au cours de laquelle j'ai annoncé des investissements fédéraux de 160,1 millions de dollars en vue de soutenir la ville, ses résidents et le parc national Jasper. Cette somme comprend près de 40 millions de dollars destinés à des logements provisoires ainsi que des logements permanents à long terme pour la communauté, et près de 320 logements provisoires ont déjà commencé à arriver. Lors de ma visite, j'ai entendu l'appel de la collectivité quant à l'urgence de reconstruire rapidement la ville pour la saison touristique de 2025. J'ai été touché par sa résilience face à cette situation difficile et je me suis engagé à présenter ses préoccupations au gouvernement fédéral, afin que nous puissions trouver ensemble des solutions concrètes. C'est exactement ce que nous faisons.

C'est un honneur pour moi d'agir à titre de responsable ministériel pour Jasper. Notre mission en tant que groupe de travail consiste à aider la ville de Jasper à se reconstruire et à revenir plus forte en aidant la collectivité locale et en préservant le caractère unique et la beauté naturelle qui attirent les gens du monde entier vers l'une des meilleures destinations du Canada. »

Membres du groupe de travail

Terry Duguid , ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (président)

, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (président) Steven Guilbeault , ministre de l'Environnement et du Changement climatique

, ministre de l'Environnement et du Changement climatique Harjit S. Sajjan , président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Patty Hajdu , ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l' Ontario

, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le l' Nate Erskine-Smith , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

SOURCE Gouvernement du Canada

Personne-ressource: Pour plus de renseignements (représentants des médias seulement) : Erik Nosaluk, Directeur des communications, Bureau du ministre des Sports, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et responsable ministériel pour Jasper, 613-790-0373, [email protected]; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]