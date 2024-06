L'examen de la LTPV ne tient pas compte de renseignements pouvant aider les fumeurs adultes

TORONTO, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le deuxième examen législatif de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) de Santé Canada, publié le 17 juin 2024, a laissé pour compte les 3,8 millions de fumeurs du Canada en ne légalisant pas l'accès à des renseignements scientifiques exacts sur les produits de nicotine.

Dans sa présentation pour l'examen de la LTPV par Santé Canada, Rothmans, Benson & Hedges a présenté des solutions concrètes pour réduire les taux de tabagisme au Canada, y compris en fournissant, directement sur les produits du tabac, des renseignements scientifiques sur les solutions de rechange sans tabac. Cette éducation ciblée mettrait l'information entre les mains des consommateurs qui en ont le plus besoin et constituerait une initiative de premier plan visant à reconnaître le potentiel de réduction des risques dans la réduction des maladies liées au tabac.

L'examen de la LTPV représentait une occasion pour Santé Canada de mettre en œuvre des efforts sérieux de réduction des risques, en appliquant les leçons apprises par des pays comme la Suède, qui est devenue le premier pays sans tabac au monde. La Suède voit les avantages de son approche et démontre le rôle important que les solutions de rechange moins nocives peuvent jouer dans la réduction des méfaits du tabagisme. Les données nationales de la Suède indiquent que la prévalence quotidienne du tabagisme avait chuté à 5,8 % en date de 2022.

L'information sur la santé confère du pouvoir, y compris aux fumeurs adultes qui cherchent des solutions de rechange sans tabac. Sans modification à la LTPV, la législation canadienne empêchera les fumeurs d'accéder à des renseignements essentiels sur les solutions de rechange, y compris les risques relatifs des produits sans tabac par rapport à ceux des cigarettes.

« Sans modification à la législation fédérale, les fumeurs canadiens continueront de se voir refuser l'accès à l'information scientifique sur les solutions de rechange sans tabac et les risques relatifs de ces produits par rapport à ceux des cigarettes. L'examen de la LTPV par Santé Canada était une véritable occasion pour le Canada d'agir comme chef de file mondial dans l'adoption d'efforts de réduction des risques fondés sur la science et de solutions de rechange sans tabac, ce qui mènerait à de meilleurs résultats pour la santé des Canadiens. »

- Kory McDonald, directeur, Affaires extérieures, Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Pour en savoir plus sur RBH, visitez le site :https://www.rbhinc.ca/.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

