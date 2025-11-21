BELÉM, Brazil, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Mettre en œuvre une action climatique ambitieuse et accroître la résilience face au climat constituent des choix judicieux sur le plan économique, responsables sur le plan budgétaire et essentiels pour protéger les Canadiens et leurs foyers. Au cours des deux dernières semaines, à la 30e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30) qui s'est tenue à Belém, au Brésil, la délégation du Canada a travaillé avec des homologues de plus de 190 pays et organisations internationales pour faire face aux réalités urgentes d'un climat en évolution rapide et à la nécessité d'accélérer l'action climatique à l'échelle mondiale. Tout au long des négociations, le Canada a travaillé avec les pays pour renforcer le multilatéralisme, favoriser le dialogue, établir un consensus et promouvoir une action climatique inclusive fondée sur des données probantes.

Pour renforcer la coopération mondiale, il faut veiller à ce que les mesures de lutte contre les changements climatiques soient équitables, inclusives et adaptées aux populations les plus touchées. Le Canada a appuyé la déclaration mondiale sur l'égalité entre les sexes et l'action climatique, soulignant ainsi sa détermination à donner aux femmes et aux filles les moyens d'agir en tant que leaders et partenaires dans le domaine des solutions climatiques. Cette adhésion renforce les efforts déployés par le Canada pour promouvoir un financement climatique sensible à l'égalité des genres, la prise de décisions inclusives et l'adoption d'un nouveau plan d'action ambitieux pour l'égalité des sexes lors de la COP30. Les discussions ont également mis en évidence l'importance de travailler avec les partenaires et les détenteurs de droits autochtones pour veiller à ce que les mesures climatiques et environnementales tiennent compte de leurs points de vue, de leurs connaissances et de leur leadership. Les efforts déployés pour lutter contre les changements climatiques doivent appuyer des solutions concrètes et inclusives, tout en protégeant les populations vulnérables en vue d'un avenir durable.

Les résultats concrets de la semaine dernière ont réaffirmé l'engagement mondial à l'égard de l'action climatique et du multilatéralisme. Le leadership du Canada en matière de coopération internationale pour la gestion des feux de forêt, thème qu'il a défendu depuis sa présidence du G7 jusqu'à la COP30, a donné des résultats tangibles. Le Canada a annoncé de nouvelles adhésions à la Charte de Kananaskis sur les feux de forêt, accueillant Andorre, le Chili, le Costa Rica, la Norvège, le Pérou, la Türkiye et l'Espagne, des appuis qui renforcent davantage l'engagement mondial à prévenir les incendies de forêt, à y répondre et à s'en remettre. En tant que coprésident de l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon, le Canada s'est également réjoui d'accueillir la République de Corée, Bahreïn et le Guatemala au sein de l'Alliance. Ces exemples de coopération démontrent l'ambition croissante et l'importance de la collaboration mondiale pour aborder ces questions urgentes.

Au cours de la COP30, le Canada a fait progresser d'importants partenariats pour soutenir la transition mondiale vers l'énergie propre. Le Canada a également souscrit à la vision de la mission axée sur les chaînes d'approvisionnement de l'alliance mondiale pour l'énergie propre, une collaboration dirigée par le Royaume-Uni visant à favoriser des chaînes d'approvisionnement sûres, résilientes et diversifiées essentielles à la transition vers l'énergie propre. De plus, le Canada a appuyé la déclaration de mise en œuvre public-privé sur la création d'une demande pour l'hydrogène à faibles émissions et ses dérivés, renforçant sa position de chef de file mondial de l'énergie tout en favorisant la diversification des marchés et l'approvisionnement en hydrogène à faibles émissions. Pour bâtir un avenir durable, il faut faire preuve de leadership sur les plans social, environnemental et économique afin que l'ambition climatique et la croissance économique progressent ensemble.

Le Canada quitte Belém avec une détermination renouvelée à prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques. Alors que le monde fait la transition vers l'énergie propre et les industries à faibles émissions de carbone, nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux tout en veillant à ce que le pays demeure concurrentiel. La lutte contre les changements climatiques et la croissance économique doivent aller de pair, et les progrès réalisés à la COP30 favoriseront l'édification d'un Canada plus fort, plus durable et plus concurrentiel pour les décennies à venir.

Citations

« Le monde se tourne vers l'énergie propre et les industries à faibles émissions de carbone, et le Canada est déterminé à être un chef de file de cette transition. Notre travail à la COP30 renforce les chaînes d'approvisionnement mondiales, ouvre de nouvelles possibilités économiques et positionne le Canada pour qu'il demeure concurrentiel tout en apportant sa juste contribution dans la lutte contre les changements climatiques. Le Canada est venu à la COP30 pour aider à réaliser de réels progrès, et nous quittons avec une ambition renouvelée et des partenariats renforcés pour accélérer l'action climatique mondiale. Ensemble, nous travaillons avec nos partenaires et alliés pour respecter nos engagements en vertu de l'Accord de Paris et bâtir un avenir conforme à notre objectif collectif de 1,5 °C. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

La COP30 est la 30 e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle s'est déroulée du 10 au 21 novembre 2025, à Belém, au Brésil.

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle s'est déroulée du 10 au 21 novembre 2025, à Belém, au Brésil. En 2015, le Canada et 194 autres pays ont adopté l'Accord de Paris, engageant presque tous les pays du monde à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter aux répercussions des changements climatiques.

La lutte contre les changements climatiques et la protection de la nature vont de pair. Le Canada travaille avec des partenaires pour mettre en œuvre le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, afin de soutenir les efforts visant à freiner l'appauvrissement de la biodiversité et à inverser cette tendance d'ici 2030 et à placer les milieux naturels sur la voie du rétablissement d'ici 2050.

À titre de titulaires de droits, de détenteurs de connaissances et de gardiens de l'environnement, les peuples autochtones sont des leaders de l'action climatique. Le Canada a organisé une journée du leadership autochtone en matière de climat le 12 novembre 2025 au pavillon du Canada à la COP30.

La Stratégie de compétitivité climatique du Canada constitue un pilier central du plan gouvernemental pour faire du Canada l'économie la plus forte du G7. Elle crée la clarté et les conditions nécessaires aux investissements requis pour bâtir un avenir abordable et carboneutre dans lequel les entreprises et l'industrie du Canada sont bien positionnées pour être concurrentielles et devenir des chefs de file dans l'économie mondiale.

Liens connexes

