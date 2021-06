OTTAWA, ON, le 4 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada bâtit un avenir fondé sur l'énergie propre pour renforcer l'économie, créer de l'emploi et soutenir les travailleurs du secteur des ressources naturelles. Ces efforts sont plus importants que jamais au moment où nous nous remettons progressivement de la pandémie de COVID-19.

Après la réussite des réunions ministérielles de l'année dernière sur l'énergie propre (CEM) et Mission Innovation (MI), le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a participé aux réunions ministérielles virtuelles de cette année, la 12e CEM et la 6e de MI, organisées par le gouvernement du Chili.

Cette année, les réunions coïncidaient avec la Semaine canadienne de l'environnement, une occasion de mettre en lumière les réalisations du Canada dans le domaine de l'environnement et d'encourager les Canadiens à contribuer à la conservation et à la protection de leur environnement.

Ont participé à ces réunions des innovateurs et des chefs de file dans le domaine de l'énergie propre, ainsi que des ministres du monde entier, tous désireux de faire progresser la transition mondiale vers l'énergie propre.

Pendant la CEM12, le Canada et les autres membres de la CEM ont approuvé une approche ambitieuse de la troisième phase de la CEM, qui vise à accélérer le déploiement de l'énergie propre au cours des dix décisives prochaines années. Le Canada a proposé des appels à l'action audacieux pour faire avancer des dossiers prioritaires comme l'hydrogène propre, l'énergie nucléaire, la mobilité zéro émission, l'égalité des genres et la présence des jeunes dans le secteur de l'énergie propre.

M. O'Regan a souligné l'importance de bâtir une main-d'œuvre diversifiée et inclusive, et d'atteindre nos objectifs de carboneutralité sans laisser de côté les travailleurs du secteur de l'énergie. Il a annoncé que le Canada lançait avec les États-Unis et la Commission européenne l'initiative Empowering People afin de promouvoir des transitions justes et équitables dans le secteur de l'énergie propre, ainsi que l'inclusivité et le développement des compétences et de la main-d'œuvre.

Pendant la MI-6, le ministre s'est joint à 22 membres de MI pour lancer une décennie d'innovation en matière d'énergie propre afin de mobiliser les ressources pour accélérer la recherche, le développement et la démonstration (RDD) aux fins de la mise en œuvre de l'Accord de Paris. Le Canada a aussi annoncé avoir dépassé l'engagement pris dans le cadre de MI de doubler les investissements en RDD sur l'énergie propre sur une période de cinq ans, grâce à des dépenses fédérales totalisant 786,8 millions de dollars en 2019­-2020.

En renouvelant notre adhésion à MI, le ministre O'Regan a annoncé que le Canada participera à deux nouvelles missions, l'une sur l'avenir énergétique vert (Green-Powered Future) et l'autre sur l'hydrogène propre, dans le but de relever des défis énergétiques majeurs en mettant le cap sur d'audacieux objectifs d'innovation.

Les progrès réalisés dans ces discussions importantes se poursuivront tout au long de l'année, jusqu'à la prochaine CEM13/MI-7, qui sera organisée par les États-Unis en 2022.

Citation

« Nous devons parvenir à la carboneutralité. Il n'y a pas d'autre solution. Des mesures audacieuses, des collaborations internationales et des innovations énergétiques nous y mèneront. En tant que membre apprécié des communautés de la réunion ministérielle sur l'énergie propre et de Mission Innovation, le Canada est un fer de lance des efforts déployés pour bâtir, grâce à des énergies peu émettrices, un avenir prospère, porteur d'emplois, où personne n'est laissé pour compte. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

