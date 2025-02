OTTAWA, ON, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Alors que l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie se poursuit, le Canada reste déterminé à soutenir les Ukrainiens et les membres de leur famille venus chercher refuge temporairement au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que les Ukrainiens et les membres de leur famille qui sont arrivés au Canada dans le cadre de l'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU) le 31 mars 2024 ou avant auront désormais jusqu'au 31 mars 2026 pour demander un nouveau permis de travail ouvert d'une durée maximale de trois ans, pour renouveler un permis de travail existant ou pour demander un nouveau permis d'études, sous réserve des frais habituels. Ceux qui souhaitent renouveler leur statut de visiteur ou d'étudiant peuvent continuer à en faire la demande comme ils l'ont fait jusqu'à présent.

Ces mesures temporaires permettront aux Ukrainiens et aux membres de leur famille de continuer à travailler et à étudier au Canada pendant cette période difficile, et de rentrer chez eux lorsque cela sera sécuritaire.

L'accès aux services d'établissement gratuits pour tous les résidents temporaires ukrainiens et les membres de leur famille au Canada est disponible jusqu'au 31 mars 2025.

Nous continuons d'évaluer comment nos programmes d'immigration peuvent soutenir au mieux les personnes touchées par la guerre en Ukraine.

Informez-vous sur les mesures d'immigration et de soutien pour les Ukrainiens et les membres de leur famille.

« Le Canada reste déterminé à soutenir les Ukrainiens et les membres de leur famille en assurant leur sécurité alors que la guerre se poursuit. C'est pourquoi, par cette prolongation, notre objectif est d'offrir une protection tout en reconnaissant l'objectif à long terme pour beaucoup de rentrer chez eux lorsque la sécurité sera assurée et qu'une paix véritable sera instaurée. Nous continuons de soutenir l'Ukraine et son peuple. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

L'AVUCU a été lancée en mars 2022 en tant que mesure spéciale temporaire visant à fournir une aide immédiate aux Ukrainiens fuyant la guerre en Ukraine .

. Près de 300 000 Ukrainiens et membres de leur famille ont été accueillis au Canada dans le cadre de l'AVUCU.

Les Ukrainiens et les membres de leur famille arrivés dans le cadre de l'AVUCU ont également bénéficié de services d'établissement financés par le gouvernement fédéral et de mesures de soutien au Canada, notamment une aide financière transitoire et un hébergement temporaire.

Tous les clients de l'AVUCU au Canada doivent demander la prolongation de leur statut avant la date d'expiration de leur fiche du visiteur, permis de travail ou d'études actuel. S'ils font leur demande avant la date d'expiration, ils peuvent continuer à travailler ou à étudier avec un statut conservé jusqu'à ce que nous prenions une décision concernant leur demande.

Les Ukrainiens peuvent encore demander la prolongation de leur statut temporaire au Canada, même si leur passeport n'est pas à jour. Chaque cas sera évalué de manière individuelle.

L'Agence des services frontaliers du Canada a actuellement mis en place un sursis administratif aux renvois pour l' Ukraine .

