OTTAWA, ON, le 31 mars 2026 /CNW/ - Alors que la guerre illégale de la Russie contre l'Ukraine se poursuit, le Canada continue d'appuyer les Ukrainiens qui sont ici pour contribuer à nos collectivités et à notre marché du travail.

Aujourd'hui, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que les Ukrainiens qui sont arrivés au Canada en vertu de l'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU) et des mesures connexes auront un an de plus pour présenter une demande de prolongation de leur permis de travail.

Pour être admissibles, les Ukrainiens et les membres de leur famille doivent être arrivés au Canada au plus tard le 31 mars 2024. Les titulaires d'une AVUCU qui n'ont pas reçu de décision à temps pour arriver au plus tard le 31 mars 2024, mais qui ont été autorisés à arriver au plus tard le 31 décembre 2024, sont également admissibles à ces mesures. Les personnes qui se sont vu délivrer un permis de travail en vertu de l'AVUCU et des mesures connexes ont maintenant jusqu'au 31 mars 2027 pour présenter une demande de prolongation de leur permis de travail pour une période maximale de trois ans.

Ces mesures, comme l'AVUCU, sont temporaires. Elles permettront aux Ukrainiens et aux membres de leur famille de continuer à travailler, tout en reconnaissant que bon nombre d'entre eux finiront par rentrer chez eux pour contribuer à la relance et à la reconstruction de l'Ukraine.

Apprenez-en plus sur les mesures d'immigration et de soutien pour les Ukrainiens et les membres de leur famille.

Citation

« Alors que la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine se poursuit, le Canada continue d'appuyer les Ukrainiens déplacés par le biais de l'AVUCU, grâce à cette prolongation. Ce programme permet à ces personnes de travailler et de contribuer à l'économie canadienne pendant leur séjour ici. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Les personnes qui souhaitent prolonger leur séjour à titre de visiteurs ou prolonger leur permis d'études peuvent en faire la demande dans le cadre des processus habituels d'IRCC.

Des frais de traitement habituels s'appliqueront.

Les mesures spéciales temporaires de l'AVUCU ont été lancées en mars 2022 pour fournir une aide immédiate aux Ukrainiens et aux membres de leur famille fuyant la guerre en Ukraine.

Depuis 2022, nous avons mis en œuvre plusieurs mesures d'immigration pour offrir aux Ukrainiens et aux membres de leur famille une sécurité temporaire et la possibilité de travailler et d'étudier au Canada pendant que l'invasion illégale de la Russie se poursuit.

En 2023, nous avons lancé une voie d'accès à la résidence permanente pour les Ukrainiennes et Ukrainiens ayant des membres de la famille au Canada, afin de les aider à rester ensemble.

Nous avons récemment annoncé des mesures visant à faciliter la tâche aux personnes qui ont présenté une demande de cette voie d'accès pour prolonger leur séjour au Canada en attendant qu'une décision soit rendue à l'égard de leur demande de résidence permanente.

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SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Personnes-ressources à l'intention des médias seulement: Taous Ait, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613 952-1650, [email protected]