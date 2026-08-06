Le Canada prévoit réorienter les investissements liés au Canadarm3 pour appuyer la prochaine phase de l'exploration lunaire

LONGUEUIL, QC, le 6 août 2026 /CNW/ -- L'exploration spatiale est un pilier essentiel pour l'avenir du Canada. Elle stimule la croissance économique, renforce notre leadership technologique et permet au Canada de demeurer un acteur fort et concurrentiel dans l'économie mondiale. À cet effet, l'Agence spatiale canadienne (ASC) fait progresser ses plans pour veiller à ce que les investissements liés au projet du Canadarm3 permettent de développer des technologies qui positionneront le Canada et son industrie spatiale pour tirer parti des opportunités découlant du programme Artemis.

En s'appuyant sur les technologies et l'expertise acquises grâce au projet du Canadarm3, l'ASC travaillera de concert avec MDA Space pour poursuivre le développement de systèmes robotiques capables d'exécuter un large éventail d'opérations lunaires complexes.

Le déploiement rapide de technologies robotiques sur la Lune constitue une étape clé pour valider les capacités canadiennes et positionner l'expertise industrielle du pays en vue de futures activités logistiques sur la Lune. Par ailleurs, les avancées réalisées grâce au projet du Canadarm3 pourraient permettre d'adapter des systèmes robotiques de pointe en vue de projets spatiaux en orbite terrestre basse, créant ainsi de nouvelles possibilités de commercialisation liées aux futures stations spatiales.

Grâce à l'expertise de renommée mondiale du Canada en robotique et dans d'autres technologies spatiales émergentes, l'ASC continuera de renforcer la capacité du Canada à saisir les occasions offertes par une économie spatiale en pleine évolution, tout en tirant parti des investissements déjà réalisés. Cette approche contribuera également à protéger des emplois de qualité et bien rémunérés ainsi qu'à maintenir une solide chaîne d'approvisionnement partout au pays.

Citation

« L'exploration spatiale est essentielle pour l'avenir économique du Canada. Elle stimule l'innovation, crée des emplois de grande valeur, attire les investissements et renforce les industries et les technologies qui nous permettent de demeurer concurrentiels. En investissant dans le domaine spatial aujourd'hui, nous bâtissons les entreprises, les talents et les capacités dont le Canada a besoin pour faire croître son économie, créer de bons emplois et demeurer compétitif dans l'économie mondiale de demain. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Nous saluons l'engagement de l'Agence spatiale canadienne à adapter les technologies liées au projet du Canadarm3 en vue du programme Artemis. Après le succès historique de la mission Artemis II autour de la Lune, tous les regards se tournent désormais vers la surface lunaire. Il s'agit d'une occasion unique de renforcer le leadership du Canada en tant que nation spatiale et de préserver et mettre à profit l'avantage concurrentiel que le pays a développé depuis plus de quarante ans dans le domaine de la robotique spatiale. Nous sommes pleinement déterminés à travailler avec l'Agence spatiale canadienne pour amener le Canada sur la Lune et poursuivre la fière tradition d'excellence spatiale de notre pays. »

Mike Greenley, président-directeur général, MDA Space

Faits en bref

Les systèmes robotiques canadiens pourraient jouer un rôle essentiel dans la réalisation d'opérations lunaires durables, en appuyant des activités telles que le transport de cargaisons, le déploiement d'infrastructures, l'exploration scientifique, l'inspection de sites et le soutien aux astronautes.

Pour le Canada, il est essentiel de maintenir un accès à l'orbite terrestre basse pour préserver une solide base industrielle, tout en permettant aux entreprises canadiennes d'utiliser des technologies éprouvées et d'accroître leurs applications commerciales.

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]