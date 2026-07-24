/R E P R I S E -- Avis aux médias - Lancement de la mission Crew-13 : seule et unique opportunité d'accréditation des médias/

LONGUEUIL, QC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) le colonel Joshua Kutryk s'envolera dans quelques semaines à destination de la Station spatiale internationale à bord de la mission Crew-13. Les médias souhaitant couvrir les activités liées au lancement à partir du centre spatial Kennedy en Floride doivent dès maintenant faire une demande d'accréditation.

L'accréditation des médias est indispensable pour assister aux activités préalables au lancement ainsi qu'au lancement de la mission. Il s'agit de la seule et unique occasion de présenter une demande d'accréditation : faites-le dès maintenant si vous envisagez d'y assister, même si vous n'en êtes pas encore certain.

Demande d'accréditation : https://media.ksc.nasa.gov (en anglais seulement)

Date limite : 23 h 59 (HE) le dimanche 26 juillet 2026.

Pour plus d'information, veuillez consulter l'avis aux médias de la NASA (en anglais seulement). Pour toute question au sujet de l'accréditation : [email protected].

Cette première mission spatiale de Joshua Kutryk fera de lui le quatrième astronaute de l'ASC à faire un séjour de longue durée à la Station et le premier à se rendre dans l'espace dans le cadre du Programme des missions habitées commerciales de la NASA. Le lancement est prévu pour la mi-septembre 2026 au plus tôt depuis la Floride. Ses coéquipiers seront les astronautes de la NASA Jessica Watkins et Luke Delaney ainsi que le cosmonaute de Roscosmos Sergueï Teteriatnikov.

Les représentants des médias qui ont des questions ou qui souhaitent s'entretenir avec un expert de l'ASC sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Veuillez noter que l'ASC organisera aussi une activité de retransmission en direct du lancement au centre spatial John‑H.‑Chapman. Les détails seront communiqués à l'approche de la date officielle du lancement.

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected], Site Web : www.asc-csa.gc.ca