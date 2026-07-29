Avis aux médias - Mission Crew-13 : retransmission en direct d'une séance d'information technique et d'une conférence de presse de l'équipage

LONGUEUIL, QC, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Le 3 août, les médias sont invités au centre spatial John‑H.‑Chapman (siège de l'Agence spatiale canadienne [ASC]) pour assister à la retransmission en direct d'une séance d'information technique sur la mission Crew-13 avec un panel d'experts, qui sera suivie d'une conférence de presse de l'équipage, incluant l'astronaute de l'ASC le colonel Joshua Kutryk.

Les deux activités médiatiques se tiendront au centre spatial Johnson, à Houston, mais les journalistes présents à l'ASC pourront poser des questions. Des experts de l'ASC seront ensuite disponibles sur place pour accorder des entrevues. Note : les disponibilités de Joshua Kutryk seront limitées.

À leur arrivée à la guérite de l'ASC, les représentants des médias devront présenter une pièce d'identité avec photo et ensuite se présenter à la réception.

Participation virtuelle des médias

Les représentants des médias peuvent également assister en ligne à la retransmission de l'ASC. Le lien de connexion (Teams) leur sera transmis une fois inscrit auprès du Bureau des relations avec les médias de l'ASC.

Date : 3 août 2026



Heure : 12 h (HE) - Séance d'information technique



14 h (HE) - Conférence de presse



Quoi : Séance d'information technique avec un panel d'experts et conférence de presse de l'équipage de la mission Crew-13



Qui : Joshua Kutryk, astronaute de l'ASC (à Houston)



Mathieu Caron, directeur, Astronautes, sciences de la vie et médecine spatiale (à Houston)



Où : Centre de conférences Marc-Garneau

Centre spatial John‑H.‑Chapman

6767, route de l'Aéroport

Longueuil (Québec)

Cette première mission spatiale de Joshua Kutryk fera de lui le quatrième astronaute de l'ASC à faire un séjour de longue durée à la Station et le premier à se rendre dans l'espace dans le cadre du Programme des missions habitées commerciales de la NASA. Le lancement est prévu pour la mi-septembre 2026 au plus tôt. Ses coéquipiers sont les astronautes de la NASA Jessica Watkins et Luke Delaney ainsi que le cosmonaute de Roscosmos Sergueï Teteriatnikov.

Les représentants des médias qui ont des questions ou qui souhaitent s'entretenir avec un expert de l'ASC sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]