WHITECAP DAKOTA NATION, SK, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a présenté des excuses, au nom du gouvernement du Canada, aux neuf Premières Nations Dakota et Lakota au Canada, pour les préjudices subis dans le passé du fait que le Canada a longtemps refusé de reconnaître leurs droits. Le ministre Anandasangaree a affirmé le statut des neuf communautés en tant que « peuples autochtones du Canada », avec des droits protégés par l'article 35 de la Constitution. Ces excuses historiques constituent une étape importante vers la guérison et la réconciliation, ce qui contribuera à renouveler nos relations de nation à nation.

Cette déclaration de reconnaissance et d'excuses, attendue depuis longtemps, a été prononcée lors d'une cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui en présence de dirigeants de la Whitecap Dakota Nation, d'Aînés, de jeunes et de membres des différentes communautés, soit environ 600 personnes.

Les Premières Nations Dakota et Lakota cherchent depuis longtemps à obtenir la reconnaissance officielle de leurs droits et des excuses pour les torts causés par le passé. Cela a été fait dans la déclaration d'aujourd'hui. Pendant trop longtemps, le Canada n'a pas reconnu officiellement les Premières Nations Dakota et Lakota comme des « peuples autochtones du Canada » au sens de l'article 35 de la Constitution canadienne et a traité ces Premières Nations injustement comme des « Premières Nations de seconde classe » et des étrangers ici au Canada. Les neuf Premières Nations Dakota et Lakota n'ont pas été invitées à signer des traités dans les années 1870 et n'ont donc reçu aucun droit ou avantage découlant des traités. Notamment, leurs réserves sont plus petites que celles des Premières Nations signataires de traités.

Les Premières Nations Dakota et Lakota ont joué un rôle essentiel dans le développement du Canada, et ce manque de reconnaissance de la part du Canada a eu de lourdes conséquences sur les relations de nation à nation et sur la population des Dakota-Lakota pendant de nombreuses générations. Les Dakota et les Lakota ont subi les mêmes séquelles du colonialisme que toutes les autres Premières Nations au Canada : ils ont été soumis à la Loi sur les Indiens et à diverses autres lois et politiques qui ont porté préjudice aux Autochtones, en plus de subir les pensionnats et la rafle des années 1960. Les Dakota et les Lakota ont eux aussi vécu cette expérience, mais on leur a refusé la reconnaissance et la protection constitutionnelles dont bénéficient les autres groupes autochtones.

La cérémonie historique d'aujourd'hui marque aussi une étape importante vers la garantie que chaque personne dans ce pays connaisse notre histoire collective et les contributions des Dakota et des Lakota au Canada. Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec ses partenaires dakota et lakota pour rebâtir des relations fondées sur le respect des droits et faire progresser leur vision d'un avenir meilleur au profit de leurs communautés.

Citations

« Nous regrettons profondément le temps qu'il a fallu pour reconnaître la place légitime des Dakota et des Lakota en tant que peuples autochtones du Canada jouissant des droits protégés au titre de l'article 35 de la Constitution, et nous nous excusons pour les préjudices passés subis par des générations à cause de cela. Par la déclaration d'aujourd'hui, nous espérons commencer à écrire ensemble un nouveau chapitre où la confiance sera rétablie, les droits seront respectés et nos relations de Nation à Nation seront renouvelées au profit des générations à venir. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les dirigeants et la communauté de la Birdtail Sioux Dakota Nation tiennent à souligner la relation spéciale qui s'est développée avec le gouvernement fédéral. Ces excuses visent à reconnaître que le peuple dakota est autochtone sur cette terre que nous appelons le Canada. Je pense que cela permettra à notre peuple d'entamer le processus de réconciliation et de guérison dans nos relations avec le Canada. La Birdtail Sioux Dakota Nation s'engagera à prendre la place qui lui revient dans le paysage économique et politique de ce pays. »

Chef Lindsay Bunn Jr.

Birdtail Sioux Dakota Nation

« Je vous salue, Chefs, en ce jour historique pour les Dakota sur nos propres terres. Les Dakota sont les gardiens du territoire des bisons. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour ces excuses, qui auraient dû être présentées dès l'arrivée des autorités au pays des Dakota. Je tiens également à remercier les représentants du gouvernement et les chefs qui se réunissent ici à Wapaha Ska Oyate. »

Chef Raymond Brown

Canupawakpa First Nation

« Il est essentiel que toute excuse reconnaisse la nécessité d'une réponse sur le plan juridique pour sauvegarder les droits de la communauté des Wahpeton-Dakota. Cette réponse devrait comprendre la restitution et la conservation des terres qui n'ont pas été cédées, une gouvernance responsable de la terre, la revitalisation des pratiques traditionnelles et un respect partagé de nos ressources naturelles. »

Chef Don Smoke

Dakota Plains Wahpeton Nation

« Ces excuses marquent une étape importante dans l'histoire du Canada : les Canadiens peuvent enfin être informés de la riche histoire de notre Nation ancestrale Oceti Sakowin, et elles ouvrent la voie à des possibilités infinies en matière d'échanges, de commerce et de développement économique durable sur notre territoire Oceti Sakowin, situé au milieu du continent, où le traité Jay peut enfin être mis en œuvre. Cette déclaration du Canada reconnaît enfin la contribution de nos ancêtres dakota à la création du Canada et jette les bases de l'affirmation de nos droits immémoriaux et de notre position en matière de titres ancestraux au Manitoba. »

Chef Dennis Pashe

Dakota Tipi

« Le peuple dakota ne s'est jamais considéré comme des réfugiés ou des Américains sur ses territoires ancestraux, qui étaient parmi tous les peuples autochtones les plus vastes au moment où les Européens sont entrés en contact avec eux pour la première fois. Une telle désignation du peuple Dakota a servi les intérêts du gouvernement canadien, mais a désavantagé et marginalisé le peuple Dakota. J'accepte ces excuses comme une reconnaissance de ce méfait historique et actuel et j'attends avec impatience la réparation, la guérison et un meilleur avenir pour le peuple Dakota en tant que contributeurs positifs à la société canadienne. »

Chef Vincent Tacan

Sioux Valley Dakota Nation

« Aujourd'hui, nous reconnaissons les injustices et les discriminations importantes auxquelles les Dakota de la Standing Buffalo Nation sont confrontés depuis des générations. Les excuses du gouvernement fédéral marquent un moment charnière de notre histoire, offrant de nouvelles possibilités à notre peuple. Cette étape cruciale vers la guérison et la réconciliation, fondée sur notre alliance de longue date avec la Couronne, nous permet de bâtir un avenir fondé sur le respect mutuel, d'honorer notre héritage culturel et d'assurer un avenir prospère et durable à Standing Buffalo. »

Chef Rodger Redman

Standing Buffalo Dakota Nation

« Aujourd'hui, nous reconnaissons l'importance de ces excuses, mais elles doivent être accompagnées d'un engagement clair et inébranlable de la part du gouvernement fédéral à changer fondamentalement la qualité de vie dans nos communautés. La reconnaissance des droits prévus à l'article 35 pour les Dakota est essentielle, mais nous devons nous rappeler que ces droits ne découlent pas de cet article; ils proviennent de notre souveraineté inhérente et de nos droits fonciers, qui sont restés intacts et inchangés. La souveraineté et les titres de la Wahpeton Dakota Nation sur ses terres n'ont jamais été éteints. Ces excuses constituent une étape importante, mais elles doivent déboucher sur des gestes concrets qui garantissent à notre peuple un avenir fait de prospérité, de dignité et de respect. Ce n'est qu'alors que nous pourrons véritablement commencer à guérir et à aller de l'avant ensemble. »

Chef John Waditaka

Wahpeton Dakota Nation

« Pendant trop longtemps, les Dakota du Canada ont été traités comme des étrangers sur une terre qui est la nôtre depuis des temps immémoriaux et dans un pays que nous avons aidé à créer, à défendre et à construire pour en faire un phare multiculturel de prospérité et de tolérance. L'année dernière, le Canada a finalement reconnu les Dakota en tant que peuple autochtone du Canada et a inscrit cette reconnaissance dans le traité concernant l'autonomie gouvernementale de la Whitecap Dakota Nation, entré en vigueur à l'unanimité en vertu du projet de loi C-51. Les excuses présentées aujourd'hui s'appuient sur cette affirmation et nous permettent de faire un pas de plus sur la voie de la guérison et de la reconnaissance, qui se fait attendre depuis si longtemps. »

Chef Darcy Bear

Whitecap Dakota Nation

« Alors que nous reconnaissons les profondes blessures du passé, nous réfléchissons à notre histoire en tant qu'alliés inébranlables de la Couronne. Le chef Sitting Bull a dit avec sagesse : « Si j'accepte de céder une partie de nos terres aux Blancs, je me sentirai coupable de priver nos enfants de nourriture. » Ces excuses constituent un pas vers la guérison, un hommage à nos sacrifices et un engagement vers un avenir qui préserve notre héritage et assure un avenir durable et économiquement prospère à notre peuple. »

Chef Ellen B. LeCaine

Wood Mountain Lakota

Faits en bref

Il y a cinq Premières Nations Dakota au Manitoba et trois Premières Nations Dakota et une Première Nation Lakota en Saskatchewan qui ne sont parties à aucun traité historique conclu entre le Canada et d'autres Premières Nations dans ces provinces.

et trois Premières Nations Dakota et une Première Nation Lakota en qui ne sont parties à aucun traité historique conclu entre le Canada et d'autres Premières Nations dans ces provinces. Ces Premières Nations sont : Birdtail Sioux, Canupawakpa, Dakota Plains, Dakota Tipi et Sioux Valley au Manitoba et Whitecap, Wahpeton, Standing Buffalo et Wood Mountain Lakota en Saskatchewan .

et Sioux Valley au et Whitecap, Wahpeton, Standing Buffalo et Wood Mountain Lakota en . Les Dakota et les Lakota ont une longue histoire d'alliance indéfectible avec la Couronne, qui comprend leur rôle essentiel, avec d'autres nations autochtones, dans la défense de ce qui est aujourd'hui le Canada pendant la guerre de 1812.

