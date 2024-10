ÎLE MANITOULIN, ON, le 26 oct. 2024 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et les Aundeck Omni Kaning, M'Chigeeng, Sheguiandah, Sheshegwaning et Zhiibaahaasing First Nations

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, au nom du gouvernement du Canada, a présenté des excuses officielles aux Aundeck Omni Kaning, M'Chigeeng, Sheguiandah, Sheshegwaning et Zhiibaahaasing First Nations pour les torts du passé liés à la mauvaise gestion de leurs fonds par la Couronne à la fin des années 1800 et pour les répercussions négatives subies par les cinq communautés en conséquence.

Ces excuses attendues depuis longtemps ont été présentées aujourd'hui lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté les dirigeants des Premières Nations, des Aînés, des jeunes et des membres de la communauté dans la Aundeck Omni Kaning First Nation. Environ 100 personnes étaient présentes.

Lors de la cérémonie, le gouvernement du Canada et les Premières Nations ont également souligné le règlement d'une revendication qui prévoit une indemnisation totale de 447,9 millions de dollars à partager entre les cinq Premières Nations. Ce règlement financier permet de régler trois revendications historiques qui remontent à la fin des années 1800 et qui sont au centre des excuses présentées aujourd'hui.

Les excuses portent sur la mauvaise gestion par la Couronne des fonds des Premières Nations provenant des ventes de terres effectuées à la fin des années 1800 à la suite d'un accord conclu avec les Premières Nations en 1862. Au lieu de permettre à ces communautés anishinaabeg de prospérer et de bénéficier économiquement des ventes de terres, la Couronne a utilisé les bénéfices - l'argent destiné aux Premières Nations - pour construire des routes et ouvrir l'île Manitoulin à la colonisation. Ce faisant, la Couronne n'a pas agi honorablement et n'a pas respecté ses relations avec les Premières Nations, allant à l'encontre de l'esprit et de l'intention des traités, rompant ses promesses et créant des injustices qui continuent d'être ressenties par les communautés aujourd'hui.

Ces excuses officielles et le règlement élaboré conjointement constituent des étapes clés vers la guérison et la réconciliation avec les Aundeck Omni Kaning, M'Chigeeng, Sheguiandah, Sheshegwaning et Zhiibaahaasing First Nations. C'est aussi l'occasion pour les résidents du Canada d'en apprendre davantage sur notre histoire commune et sur les séquelles néfastes du colonialisme, afin d'ouvrir la voie à une meilleure compréhension et à un plus grand respect.

Il est essentiel de confronter notre histoire et de réparer les erreurs du passé pour faire progresser la réconciliation au Canada et rétablir la confiance des communautés des Premières Nations.

Citations

« Reconnaître les torts du passé et présenter des excuses est la bonne chose à faire. Ce règlement avec les Aundeck Omni Kaning, M'Chigeeng, Sheguiandah, Sheshegwaning et Zhiibaahaasing First Nations permet de payer une dette de longue date envers les Premières Nations. Rien ne peut effacer le passé ou la douleur qu'il a causée, mais il est essentiel que nous écoutions les communautés autochtones pour connaître la meilleure façon d'aller de l'avant. Nous espérons que les excuses présentées aujourd'hui marqueront un tournant dans nos relations de nation à nation avec ces cinq Premières Nations, alors que nous continuons à élaborer conjointement des solutions communes et à construire un avenir meilleur fondé sur le respect mutuel et un véritable partenariat. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Nous l'attendions depuis longtemps. Il fait bon de voir les Premières Nations recevoir enfin une indemnisation. »

Chef Patsy Corbiere

Aundeck Omni Kaning

« Nous attendions ce moment depuis longtemps. Nous sommes ravis du résultat positif qui en découlera pour notre Première Nation. »

Chef Morgan Hare

M'Chigeeng First Nation

« Les partenariats communautaires ont démontré que de travailler ensemble sur le projet Manitoulin est la meilleure façon de renforcer nos communautés afin de créer un avenir positif pour les prochaines générations. »

Chef Jason Aguonie

Sheguiandah First Nation

« La Sheshegwaning First Nation se réjouit que le Canada ait franchi ce pas important pour remédier à des manquements de longue date à son obligation financière. »

Chef Alana Endanawas

Sheshegwaning First Nation

« Notre communauté a souffert de la perte de ces fonds pendant de trop nombreuses années. Nous sommes impatients de pouvoir enfin bâtir pour nos familles et selon notre vision. »

Chef Irene Kells

Zhiibaahaasing First Nation

Faits en bref

Les cinq Premières Nations cherchent depuis longtemps à obtenir justice et une indemnisation équitable pour les trois revendications historiques (souvent appelées le « projet Manitoulin »).

Les Premières Nations et le Canada ont entamé des pourparlers en 2016 afin de trouver un terrain d'entente pour régler ces revendications sans avoir recours aux tribunaux.

Les négociateurs des parties ont mené à bien leurs travaux relatifs au règlement en décembre 2023.

Les membres des Premières Nations ont approuvé le règlement lors de votes communautaires organisés en mars 2024, et 98 % des membres qui ont voté se sont prononcés en sa faveur.

98 % des membres qui ont voté se sont prononcés en sa faveur. Le règlement a été signé par les Premières Nations et le Canada en août 2024.

Dans le cadre des négociations, le conseil tribal United Chiefs and Councils of Mnidoo Mnising a représenté les cinq Premières Nations anishinaabeg suivantes : Aundeck Omni Kaning, M'Chigeeng, Sheguiandah , Sheshegwaning et Zhiibaahaasing.

