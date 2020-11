OTTAWA, ON, le 25 nov. 2020 /CNW/ - La santé de nos milieux marins et d'eau douce, ainsi que de la faune qu'ils abritent est essentielle à la culture, au bien-être et aux diverses économies de notre pays. Toutefois, certaines espèces qui vivent dans les eaux, les rivières, les lacs, les estuaires et les marais partout au pays sont menacées par les changements climatiques, la perte d'habitat, et d'autres facteurs. Le gouvernement du Canada agit non seulement pour protéger ces espèces, mais aussi pour rétablir activement leurs populations.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, a annoncé un financement de 52,3 millions de dollars dans le cadre du Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril (Fonds pour la nature). Ce financement permet de soutenir 49 projets pluriannuels dans l'ensemble du Canada, dont certains sont déjà en cours.

Grâce à ce fonds, créé dans le cadre de l'initiative sur le patrimoine naturel, le gouvernement du Canada contribue à l'instauration d'une culture de la conservation, qui donne aux organisations canadiennes les moyens de travailler de façon concertée à la protection de nos environnements naturels. Ce fonds adopte une approche écosystémique pour restaurer et protéger les espèces aquatiques. Au lieu de cibler des espèces spécifiques, ces projets visent à améliorer un lieu prioritaire ou à répondre à une menace prioritaire. Cette approche plus large vise à améliorer l'ensemble de l'écosystème, des espèces en péril spécifiques à l'habitat où elles résident, en passant par les autres espèces de la région.

Le MPO a sélectionné des zones prioritaires clés au Canada en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment le nombre d'espèces aquatiques en péril, la gravité et l'importance des menaces, et le potentiel d'avantages pour les espèces multiples et les écosystèmes. En investissant stratégiquement dans les régions sur la base de ces critères, le Fonds pour la nature cible les zones où nous avons le plus de chances d'avoir des effets réels et durables sur le rétablissement des espèces.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a établi le financement historique de 1,3 milliard de dollars pour l'initiative sur le patrimoine naturel. Le Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril, doté de 55 millions de dollars sur cinq ans, soutient une nouvelle approche de conservation des espèces aquatiques par des investissements fédéraux ciblés vers certains lieux prioritaires et pour faire face aux menaces prioritaires. Le Fonds permet de soutenir les efforts de protection et de rétablissement déployés par tous les partenaires, y compris les peuples autochtones.

« Avec près de 2 millions de lacs, des voies navigables reliées entre elles à l'infini, et le plus long littoral du monde, le Canada abrite d'innombrables espèces et habitats marins et d'eau douce, qui insufflent la vie à notre environnement. Notre gouvernement prend des mesures énergiques et cohérentes pour protéger ces espèces et revitaliser les écosystèmes dont elles dépendent, car lorsque la nature prospère, nos communautés prospèrent aussi. En effectuant des investissements ciblés grâce au Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril, nous sommes en mesure de collaborer avec les peuples autochtones, et les organisations environnementales et communautaires sur des projets, qui ont le plus grand potentiel pour avoir des effets durables sur nos milieux naturels. »

