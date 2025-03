TORONTO, le 7 mars 2025 /CNW/ - L'immigration est essentielle à la réussite économique et à la croissance de notre pays. Afin de répondre à la demande croissante en matière de logement, le Canada a besoin d'une main‑d'œuvre solide dans les secteurs de la construction et des métiers spécialisés, et les immigrants jouent un rôle essentiel dans la satisfaction de ces besoins.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que le gouvernement a l'intention de mettre en place un certain nombre de nouvelles mesures visant à appuyer l'industrie de la construction du Canada. Ces mesures font partie du Plan des niveaux d'immigration 2025-2027. Elles comprennent la réunion d'un conseil consultatif tripartite chargé d'évaluer les besoins de l'industrie et de proposer de nouvelles voies d'accès pour attirer les travailleurs qualifiés dont nous avons besoin, une voie de régularisation pour les travailleurs de la construction sans statut, et du soutien aux apprentis étrangers.

Alors que notre pays est confronté à une pénurie de logements et à l'incertitude face aux menaces tarifaires, le Canada réunira immédiatement un conseil consultatif tripartite composé de représentants du gouvernement fédéral et de syndicats, ainsi que de dirigeants de l'industrie. Ce conseil s'efforcera de cerner les besoins de main-d'œuvre sur le terrain et de donner des conseils sur les paramètres de voies d'accès potentielles qui permettraient d'attirer et de retenir les travailleurs de la construction dont nous avons besoin à long terme, avec des protections solides contre les abus et un seuil salarial élevé.

Afin de tirer profit du succès d'initiatives telles que le projet pilote sur les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto, IRCC a l'intention de créer une voie d'accès qui offrirait des occasions à certains migrants sans papier dans le secteur de la construction. Ces migrants sans papier vivent et travaillent déjà au Canada et contribuent au secteur. Cette voie d'accès leur permettra de demeurer au pays légalement afin qu'ils puissent continuer à construire les logements dont notre économie et nos communautés ont besoin sous réserve des protections appropriées.

Plus d'information sur ces voies d'accès sera communiquée dans un avenir proche, alors que le nouveau conseil consultatif se réunira pour élaborer ces politiques importantes.

Enfin, dans le but de soutenir les apprentis étrangers qui sont inscrits à des programmes de construction et de répondre aux besoins actuels du marché du travail dans le secteur de la construction, nous mettons en place une mesure temporaire qui permettra aux apprentis étrangers de terminer leurs études sans permis d'études, en vigueur dès aujourd'hui. La suppression de cet obstacle administratif permettra aux apprentis d'acquérir les précieuses compétences dont ils ont besoin et de contribuer plus rapidement aux projets d'infrastructure.

Grâce à ces nouvelles mesures, nous mettons l'immigration au service de notre pays en faisant venir les travailleurs qualifiés dont nous avons besoin afin de répondre aux besoins du Canada en matière de logement tout en maintenant des volumes d'immigration durables.

« L'industrie de la construction du Canada est essentielle pour soutenir et maintenir la croissance de notre pays, et nous devons faire venir des travailleurs pour répondre aux besoins urgents de main-d'œuvre qualifiée. Les mesures annoncées aujourd'hui permettront de garantir l'achèvement dans les délais des projets d'infrastructure essentiels, de soutenir le développement économique et de remédier aux pénuries de main-d'œuvre. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Pour construire les maisons dont les Canadiens ont besoin et développer l'économie résiliente que notre époque exige, il faut une main-d'œuvre robuste dans le secteur de la construction. Les changements actuels amèneront davantage de travailleurs qualifiés sur les chantiers de construction partout au Canada, accéléreront les mises en chantier et stimuleront notre économie. »

- L'honorable Steven MacKinnon, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

Selon Statistique Canada, les immigrants apportent des contributions importantes dans tous les secteurs de l'économie canadienne - y compris les secteurs des soins de santé, de la construction et des transports. Dans le secteur de la construction résidentielle au Canada, les immigrants jouent un rôle clé, puisqu'ils représentent 23 % des entrepreneurs généraux et des constructeurs de bâtiments résidentiels.





, les immigrants jouent un rôle clé, puisqu'ils représentent 23 % des entrepreneurs généraux et des constructeurs de bâtiments résidentiels. En date de novembre 2024, environ 1 365 résidents permanents (y compris les demandeurs principaux et les personnes à leur charge) ont été admis au titre de la voie d'accès pour les travailleurs de la construction sans statut.





En 2024, le gouvernement du Canada a publié son plan Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement, qui présente une approche pangouvernementale ambitieuse visant à débloquer la construction de millions de nouveaux logements. Le Plan du Canada sur le logement vise à construire plus de logements, à faciliter la location d'un logement ou l'accès à la propriété et à aider les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se payer un logement.





a publié son plan Résoudre la crise du logement : Plan du sur le logement, qui présente une approche pangouvernementale ambitieuse visant à débloquer la construction de millions de nouveaux logements. du sur le logement vise à construire plus de logements, à faciliter la location d'un logement ou l'accès à la propriété et à aider les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se payer un logement. Le Plan du Canada sur le logement comprend la Stratégie canadienne de formation en apprentissage et le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers. La Stratégie canadienne de formation en apprentissage permet d'appuyer l'essor d'une main-d'œuvre qualifiée, inclusive, accréditée et productive dans les métiers spécialisés pour aider à répondre aux besoins en matière de logement au Canada . Le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers simplifiera la reconnaissance des titres de compétences étrangers en mettant l'accent sur la construction résidentielle afin d'aider les travailleurs qualifiés à construire davantage de logements.

