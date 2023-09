NEW YORK, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Alors que la population du Canada et ailleurs dans le monde est confrontée aux réalités dévastatrices des changements climatiques - des feux de forêt aux inondations en passant par les vagues de chaleur -, c'est le moment d'accroître notre ambition en matière d'action climatique.

Aujourd'hui, lors du Sommet sur l'ambition climatique aux Nations Unies, le premier ministre Justin Trudeau et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, se sont joints à d'autres dirigeants mondiaux afin d'affirmer leur engagement en faveur de la tarification du carbone et appeler à son expansion afin d'accélérer l'action climatique mondiale et la décarbonation. Ensemble, ils ont accueilli la Norvège et le Danemark en tant que nouveaux membres du Défi mondial sur la tarification du carbone, ainsi que la Côte d'Ivoire à titre d'ami du Défi.

Le Défi mondial sur la tarification du carbone, lancé par le premier ministre Justin Trudeau dans le cadre de la COP26, est un partenariat de champions de la tarification du carbone qui s'engagent à accélérer l'action climatique en se fixant un objectif ambitieux : tripler la couverture des mécanismes de tarification du carbone partout dans le monde pour atteindre 60 p. 100 des émissions mondiales d'ici 2030.

Les pays du monde entier reconnaissent que mettre un prix sur la pollution par le carbone est le moyen le plus efficace de stimuler l'innovation tout en réduisant les émissions à l'origine des changements climatiques. Les systèmes de tarification peuvent être conçus de manière à rendre l'argent aux familles - comme c'est le cas au Canada - et à développer des économies fortes et concurrentielles. L'incidence et l'efficacité de la tarification du carbone ne font que croître à mesure que de nouveaux pays adoptent une telle solution. Grâce à la collaboration internationale, les pays peuvent envoyer aux investisseurs le même signal : personne ne peut polluer sans en payer le prix.

Le Défi mondial sur la tarification du carbone a reçu le soutien de pays et d'organisations du monde entier. Il a permis de mieux faire connaître le rôle de la tarification du carbone dans la décarbonation, sa flexibilité et sa capacité d'adaptation permettant de soutenir des objectifs multiples comme le développement économique et l'équité. Le Défi contribue à accélérer l'adoption de la tarification du carbone et sert de forum afin de soutenir les pays dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs systèmes de tarification du carbone.

Le Canada se range aux côtés de la Norvège, du Danemark, du Royaume-Uni, du Chili, de la Nouvelle-Zélande, de la République de Corée et de l'Allemagne, tous des pays qui ont mis en place ou sont en train de mettre au point des systèmes de tarification et qui se sont engagés à étudier les possibilités d'étendre de renforcer leurs systèmes et de soutenir les systèmes émergents. La Colombie et le Vietnam ont aussi été reconnus parmi les nations qui soutiennent les buts et objectifs du Défi, puisqu'il ont tous deux adopté des systèmes nationaux de tarification du carbone.

Le Canada encourage d'autres administrations et organisations à relever le Défi et à prendre part à l'initiative afin de poursuivre la lancée et d'offrir un soutien technique aux pays qui envisagent de mettre en œuvre la tarification du carbone.

Le Défi met particulièrement l'accent sur le soutien aux pays en développement, reconnaissant les situations uniques auxquelles ils sont confrontés dans la lutte contre les changements climatiques. Grâce à son engagement en faveur de l'inclusivité, le Défi vise à garantir que les avantages d'une collaboration mondiale s'étendent à des économies et des situations diverses, en encourageant la coopération afin de bâtir un avenir à faibles émissions de carbone.

Le Défi mondial sur la tarification du carbone est soutenu par un secrétariat qui coordonne les communications et la mobilisation, réunit les hauts responsables gouvernementaux et non gouvernementaux et facilite l'échange de conseils techniques et d'assistance entre les partenaires et les amis afin de soutenir les gouvernements à différents stades de l'élaboration des systèmes nationaux de tarification du carbone.

De façon générale, le Défi représente le partenariat mondial en expansion des champions qui travaillent ensemble en vue de faire progresser la discussion mondiale sur la tarification du carbone.

Citations

« La preuve est faite : un prix sur la pollution est l'un des outils les plus efficaces dont nous disposons afin de lutter contre les changements climatiques, tout en développant notre économie et en rendant la vie plus abordable pour la population. C'est ce que nous faisons au Canada, et nous allons continuer à travailler avec d'autres pays, y compris ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui, pour laisser une planète saine à nos enfants et à nos petits-enfants ».

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Une meilleure coordination des prix du carbone à l'échelle mondiale est essentielle en vue de réduire efficacement les émissions. Nous devons nous efforcer de couvrir toutes les émissions, et à des niveaux qui reflètent nos objectifs communs tels qu'énoncés dans l'Accord de Paris.

- Jonas Gahr Støre, premier ministre de la Norvège

« Le Défi mondial sur la tarification du carbone lancé par le premier ministre Justin Trudeau est une excellente initiative. Il regroupe l'expertise des marchés du carbone les plus expérimentés au monde et la met à la disposition des pays prêts à faire de la tarification du carbone un élément central de leur stratégie de lutte contre les changements climatiques. En juin dernier, l'Appel à l'action pour des marchés du carbone alignés sur l'Accord de Paris a invité les pays à élaborer et à étendre des instruments du marché du carbone robustes. Plus le nombre de pays signant l'appel sera élevé, plus nous nous rapprocherons de l'objectif de 60 p. 100 du Défi. L'Union européenne se réjouit à l'idée de participer bientôt au Défi et de faire équipe avec d'autres pays. Travaillons ensemble afin de libérer le potentiel de la tarification du carbone dans le monde entier, dans l'intérêt des populations et de la planète ».

- Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne

« Pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, nous devons renforcer la coopération portant sur les solutions les plus efficaces. À cette fin, la tarification du carbone est un instrument essentiel. Une taxation du carbone plus élevée et plus uniforme peut contribuer de manière importante à la réalisation de nos objectifs climatiques. Le Danemark est un fervent partisan du renforcement de l'échange de quotas d'émission dans l'Union européenne et se réjouit à l'idée de renforcer la coopération mondiale dans le cadre du Défi mondial sur la tarification du carbone ».

- Mette Frederiksen, première ministre du Danemark

« On ne saurait trop insister sur l'importance du Défi mondial sur la tarification du carbone, qui se situe au carrefour de la responsabilité environnementale et du progrès mondial. L'atmosphère terrestre est un bien commun mondial, et sa protection transcende les frontières nationales. La collaboration internationale est essentielle dans la lutte contre les changements climatiques. Ensemble, nous pouvons créer l'avenir que nous voulons et dont nous avons besoin, un avenir où l'innovation, la mise en commun de nos connaissances et la détermination commune nous rendent toutes et tous responsables d'un monde davantage propre, durable et sûr ».

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le Défi mondial sur la tarification du carbone est dirigé par un Comité consultatif composé de représentants des pays partenaires et actuellement présidé par l'ambassadrice du Canada pour les changements climatiques, Catherine Stewart . Les décisions du Comité consultatif s'appuient sur l'analyse et les conseils d'un Groupe de travail technique composé d'experts mondiaux issus des partenaires et des amis.

. Les décisions du Comité consultatif s'appuient sur l'analyse et les conseils d'un Groupe de travail technique composé d'experts mondiaux issus des partenaires et des amis. Les partenaires du Défi mondial sur la tarification du carbone mettent en œuvre ou prévoient de mettre en œuvre la tarification du carbone et se sont engagés à atteindre l'objectif de porter la couverture de la tarification du carbone à 60 p. 100 des émissions mondiales d'ici 2030.

Selon la Banque mondiale, 73 initiatives de tarification du carbone sont actuellement en place dans le monde, tant à l'échelle nationale qu'infranationale. Ensemble, ces initiatives couvrent 23 p. 100 des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

mondiale, 73 initiatives de tarification du carbone sont actuellement en place dans le monde, tant à l'échelle nationale qu'infranationale. Ensemble, ces initiatives couvrent 23 p. 100 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les amis du Défi mondial sur la tarification du carbone représentent les administrations ou organisations qui soutiennent les buts et objectifs du Défi et qui envisagent de mettre en œuvre des systèmes nationaux explicites de tarification du carbone.

Le Canada est internationalement reconnu comme un chef de file de la lutte contre les changements climatiques, en grande partie en raison de son robuste système national de tarification de la pollution par le carbone. L'approche du Canada laisse aux provinces et aux territoires le choix de mettre en œuvre leurs propres systèmes de tarification du carbone mieux adaptés à leurs besoins, à condition qu'ils respectent les normes nationales minimales.

est internationalement reconnu comme un chef de file de la lutte contre les changements climatiques, en grande partie en raison de son robuste système national de tarification de la pollution par le carbone. L'approche du Canada laisse aux provinces et aux territoires le choix de mettre en œuvre leurs propres systèmes de tarification du carbone mieux adaptés à leurs besoins, à condition qu'ils respectent les normes nationales minimales. Le Canada est l'un des rares pays à avoir annoncé la trajectoire de son prix sur le carbone jusqu'en 2030. Cette trajectoire de prix à long terme envoie un signal clair pour stimuler sans tarder les investissements faibles en carbone et aider le pays à garder le cap sur la carboneutralité d'ici le milieu du siècle.

est l'un des rares pays à avoir annoncé la trajectoire de son prix sur le carbone jusqu'en 2030. Cette trajectoire de prix à long terme envoie un signal clair pour stimuler sans tarder les investissements faibles en carbone et aider le pays à garder le cap sur la carboneutralité d'ici le milieu du siècle. Le Canada augmente à 16 millions de dollars son soutien au programme Partnership for Market Implementation (partenariat pour la mise en œuvre des marchés) de la Banque mondiale, qui aide les pays à concevoir, à tester et à mettre en œuvre des mécanismes de tarification qui correspondent à leurs priorités en matière de développement. Ce partenariat est une initiative clé pour faire progresser les objectifs du Défi et aider plus de pays à profiter des avantages des politiques de tarification du carbone.

