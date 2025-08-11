GATINEAU, QC, le 11 août 2025 /CNW/ - L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, et Ernie Klassen, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, seront au chantier naval Vancouver Shipyards de Seaspan pour participer à un événement visant à souligner les progrès réalisés à l'égard de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN). En plus de mettre en valeur les retombées économiques importantes dont bénéficient les entreprises et les chantiers navals canadiens grâce à la SNCN, cet événement mettra en lumière le succès de la Stratégie, laquelle permet de renforcer l'expertise en construction navale, de créer des milliers d'emplois bien rémunérés dans tout le pays et de faire en sorte que nous puissions construire, ici même au Canada, les navires dont ont besoin la Marine royale canadienne et la Garde côtière canadienne.

Un point de presse suivra.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Mardi 12 août 2025 Heure : 9 h 30 à 11 h 30 Endroit : Vancouver (Colombie-Britannique)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cet événement sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom et le nom de leur organisation à Services publics et Approvisionnement Canada à l'adresse [email protected] , au plus tard le mardi 12 août, à 7 h 00.

, au plus tard le mardi 12 août, à 7 h 00. Veuillez indiquer « RSVP pour l'événement concernant la SNCN » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 30.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]; Élisabeth d'Amours, Directrice des opérations, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, 343-551-7759