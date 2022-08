OTTAWA, ON , le 19 août 2022 /CNW Telbec/ - La norme ISO 50001 pour les systèmes de gestion de l'énergie est une norme internationale qui établit un cadre structuré permettant aux organisations d'améliorer leur rendement énergétique en utilisant mieux leurs actifs énergivores. Les organisations qui appliquent la norme ISO 50001 dans leurs bâtiments économisent énergie et argent tout en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et autres impacts sur l'environnement.

C'est pourquoi aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un appel de propositions pour le programme ISO 50001 de son ministère pour les bâtiments commerciaux et institutionnels. Pour les aider à appliquer la norme ISO 50001 dans leurs bâtiments commerciaux et institutionnels en 2023-2024 et en 2024-2025, le programme offre de l'aide financière aux municipalités, provinces, territoires, services d'utilité publique, associations industrielles et organismes autochtones, entre autres.

Afin de protéger notre environnement et d'atténuer les impacts des changements climatiques, le gouvernement du Canada s'est engagé à ramener les émissions totales de GES du Canada à des niveaux inférieurs de 40 à 45 % à ceux de 2005 d'ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Comme le secteur des bâtiments est la troisième plus grande source d'émissions au Canada, il nous faut absolument prioriser sa décarbonation et réduire ses émissions atmosphériques pour atteindre nos objectifs. L'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments permet non seulement de lutter contre les changements climatiques, mais aussi de créer de bons emplois tout en aidant les Canadiens à économiser sur leurs factures d'énergie mois après mois. Plus tôt cette semaine, le ministre Wilkinson a aussi annoncé une mobilisation publique autour de la stratégie d'écologisation du parc immobilier canadien afin d'encourager tout le pays à viser la carboneutralité des bâtiments d'ici 2050.

L'aide financière peut servir à rembourser les coûts admissibles, comme suit :

jusqu'à 60 % des coûts admissibles pour les organisations à but lucratif

jusqu'à 75 % des coûts admissibles pour les organismes à but non lucratif

jusqu'à concurrence de 40 000 $ par installation

jusqu'à concurrence de 200 000 $ par exercice financier (du 1er avril au 31 mars) par organisation ou groupe

Les types de projets suivants pourraient être admissibles à une aide financière :

étude de faisabilité

étude de faisabilité avec engagement d'action

conformité à la norme ISO 50 001

certification pour la norme ISO 50001

Le programme ISO 50001 de Ressources naturelles Canada pour les bâtiments commerciaux et institutionnels aidera les organisations à rendre leurs installations plus écoénergétiques maintenant et pour l'avenir. Les candidatures pour cet appel de propositions seront acceptées du 19 septembre au 21 octobre 2022. Pour recevoir un guide de candidature, il suffit de nous envoyer un courriel .

On trouve aussi un complément d'information dans le site Web du programme .

Citation

« Au Canada, le parc immobilier est à l'origine de 18 % des émissions. La réduction de ces émissions et la lutte contre les changements climatiques passent par une meilleure efficacité énergétique et une utilisation plus judicieuse des actifs énergivores partout au Canada. En soutenant l'application d'ISO 50001 dans les bâtiments commerciaux et institutionnels, nous permettons aux organisations non seulement de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, mais aussi d'économiser sur leurs factures mensuelles et de créer de bons emplois durables. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Quelques faits

Un webinaire d'information sur le programme de norme ISO 50001 pour les systèmes de gestion de l'énergie est actuellement offert. Pour avoir accès à l'enregistrement, prière d'écrire à [email protected]

Frais admissibles :

salaires des employés à l'interne pour le travail concernant le système de gestion de l'énergie (SGE)



frais professionnels, scientifiques et techniques ayant trait au SGE



frais liés aux services de collecte de données, de référenciation, de surveillance et d'analyse



achat d'instruments, de logiciels ou de compteurs (les autres coûts d'immobilisation ne sont pas admissibles)



frais liés à l'obtention de la certification ISO 50001 (les frais de renouvellement de la certification ou les frais connexes ne sont pas admissibles)



frais liés à la formation à l'utilisation du SGE

Liens pertinents

