TORONTO, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le diabète est une maladie chronique courante qui touche de nombreuses personnes, et le risque de développer un diabète de type 2 varie en fonction de nombreux facteurs, notamment des influences sociales, économiques, environnementales et génétiques.

Aujourd'hui, Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé les deux gagnants du grand prix du Défi axé sur la prévention du diabète de type 2 : Kinvia et le Centre de santé communautaire de Black Creek. Ces deux projets ont innové et ont démontré leur potentiel à long terme pour soutenir les personnes à risque de développer un diabète de type 2. Chaque gagnant a reçu une subvention de 1,25 million de dollars pour poursuivre le développement de son concept novateur.

Kinvia a mis en œuvre le projet de Création d'un mécanisme durable pour les aliments nutritifs afin de lutter contre le diabète de type 2 dans les communautés autochtones, en collaboration avec six communautés autochtones de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Le projet vise à réduire l'incidence du diabète de type 2 et à améliorer la santé globale des jeunes autochtones de la communauté en améliorant l'accès aux produits frais grâce à des serres fonctionnant 365 jours par année.

Le projet du Centre de santé communautaire de Black Creek d'Encadrement en santé offert par les ambassadeurs communautaires pour aider à prévenir le diabète de type 2, a donné lieu à un partenariat entre la communauté et une entreprise afin de concevoir conjointement une plateforme numérique de santé, tout en formant des travailleurs de la santé communautaire ayant une expérience vécue pour offrir un accompagnement en santé. Le projet vise à favoriser l'adoption durable de comportements favorables à la santé au sein de cette communauté noire exposée à des risques élevés, située au nord-ouest de Toronto.

En favorisant un accès équitable à la prévention, au dépistage précoce et aux soins, tout en encourageant le bien-être général par l'activité physique, l'arrêt du tabac et une alimentation saine, il est possible de réduire le risque de développer un prédiabète et un diabète de type 2 et d'améliorer les résultats en matière de santé pour tous.

Citations

« Félicitations à Kinvia et au Centre de santé communautaire de Black Creek pour leur créativité et leur engagement dans la conception et la mise en œuvre de projets au service des communautés autochtones et noires. Le Défi axé sur la prévention du diabète de type 2 a permis de mettre en relation des innovateurs et des partenaires afin de briser les barrières et de concrétiser les stratégies de prévention. En renforçant des partenariats de terrain comme ceux-ci, nous faisons progresser l'équité en matière de santé pour que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« En tant que gagnants du grand prix, Kinvia et le Centre de santé communautaire de Black Creek améliorent l'accès aux services de santé pour les communautés canadiennes touchées de manière disproportionnée par le diabète de type 2. Ils créent des communautés solidaires et contribuent à des activités de recherche, de surveillance et de prévention, s'attaquant ainsi aux risques et aux obstacles qui augmentent la probabilité de développer cette maladie. Nous sommes impatients de voir comment ces investissements permettront de poursuivre l'expansion de leurs projets, d'assurer leur pérennité et d'accroître leur portée au niveau communautaire. »

Sonia Sidhu

Députée de Brampton South

« Partout au pays, des organismes tels que Kinvia et le Centre de santé communautaire de Black Creek reconnaissent la nécessité de mieux comprendre les défis particuliers auxquels sont confrontés les peuples autochtones et les communautés présentant un risque accru de diabète. En unissant nos forces, nous mettons en commun notre expertise afin de promouvoir des approches novatrices en matière de prévention du diabète et d'améliorer les résultats en matière de santé pour les Canadiennes et les Canadiens. »

L'honourable Judy A. Sgro

Députée de la circonscription de Humber River - Black Creek

Faits en bref

Il existe trois principaux types de diabète : le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète de grossesse. Le diabète de type 2 est le plus courant; environ 90 à 95 % des personnes atteintes de diabète sont atteintes de diabète de type 2. Divers facteurs influencent le développement du diabète de type 2, notamment l'âge, la génétique, les facteurs de risque liés au mode de vie sur lesquels il est possible d'agir, ainsi que les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé qui s'entrecroisent.

Le diabète de type 2 peut être évité ou retardé en adoptant un mode de vie sain, notamment en pratiquant une activité physique régulière, en adoptant une alimentation saine, en limitant la consommation d'alcool, en maintenant un poids santé et en évitant de fumer.

Le diabète touche de manière disproportionnée certaines populations au Canada. Les données montrent que les Autochtones et les personnes d'origine africaine, est-asiatique et sud-asiatique présentent des taux de diabète de type 2 plus élevés que la population générale.

Depuis 2023, le gouvernement du Canada a investi un total de 7,4 millions de dollars dans les trois phases du Défi axé sur la prévention du diabète de type 2. Les deux gagnants du grand prix ont été sélectionnés par le jury d'experts pour leurs résultats les plus impressionnants lors de la troisième phase.

Le Cadre sur le diabète au Canada, déposé en octobre 2022, fournit une orientation politique commune visant à concentrer les efforts pour lutter contre le diabète et à garantir de meilleurs résultats en matière de santé pour la population canadienne.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

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