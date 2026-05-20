IQALUIT, NU, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada effectue des investissements stratégiques pour développer le potentiel du Canada dans le domaine des minéraux critiques, renforcer notre souveraineté dans l'Arctique et apporter une prospérité économique durable aux communautés autochtones et nordiques.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui un financement fédéral de plus de 55 millions de dollars pour deux projets qui renforceront les infrastructures arctiques, favoriseront la diversification des exportations et contribueront à mettre en place des chaînes d'approvisionnement en minéraux résilientes au Canada.

Dans le cadre du Fonds du premier et du dernier kilomètre, des travaux de planification et de préparation à la construction pour le projet de route et de port de Grays Bay de la West Kitikmeot Resources Corporation ont été approuvés sous condition jusqu'à hauteur de 50 millions de dollars. Ces fonds permettront de faire avancer le projet de port en eau profonde à Grays Bay, dans l'Arctique, et la construction d'une route quatre saisons de 230 kilomètres, confié par le premier ministre Carney au Bureau des grands projets en mars dernier. La route relierait le futur port arctique en eau profonde de Grays Bay au réseau routier et faciliterait le développement de projets futurs dans les secteurs du zinc et du cuivre.

Le ministre Hodgson a également annoncé un investissement de 5 millions de dollars dans l'entreprise Glacies Technologies Inc. Ces fonds permettront de mettre à l'essai, en remplacement du diesel, une solution à faibles émissions pour le chauffage et la ventilation des mines qui pourrait réduire les émissions et les coûts dans les mines nordiques. La mise à l'essai se fera sur le site de B2Gold, qui exploite une mine d'or dans l'ouest de la région de Kitikmeot, au Nunavut.

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre des vastes efforts décrits dans la Mise à jour économique du printemps 2026, que le gouvernement du Canada déploie pour mettre en place des infrastructures d'intérêt national, renforcer les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et investir dans la sécurité et la souveraineté de l'Arctique. À l'heure où la demande mondiale de matières premières augmente et où les routes commerciales de l'Arctique gagnent en importance, notre stratégie et nos investissements permettront au Canada de demeurer une superpuissance minière fiable et responsable, tout en procurant des avantages durables aux populations, d'un océan à l'autre.

Le communiqué sera publié en inuinnaqtun et en inuktitut dès que la traduction sera prête.

Citations

« Après l'avoir confié au Bureau des grands projets, nous effectuons maintenant des investissements stratégiques dans le projet de route et de port de Grays Bay afin de mobiliser son potentiel structurant. Ce projet renforcera notre souveraineté dans l'Arctique, libérera le potentiel des minéraux critiques, améliorera l'accès à la région, y réduira le coût de la vie et apportera une prospérité économique durable aux populations autochtones et nordiques. Voilà comment on bâtit un Canada fort. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le gouvernement du Canada et le Bureau des grands projets accélèrent les projets et les investissements qui stimulent la croissance économique, affermissent la souveraineté de l'Arctique et répondront à la demande de minéraux critiques de demain. En investissant dans les infrastructures dans l'Arctique, nous consolidons les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, créons des possibilités de développement économique et renforçons la sécurité et la souveraineté du Canada dans l'Arctique pour les générations futures - afin que notre pays s'impose comme une puissance minière viable et fiable tout en procurant des avantages durables à sa population. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre du Commerce intérieur et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne

« Des investissements comme le projet de route et de port de Grays Bay auront un effet structurant sur le Nunavut. En améliorant l'accès à notre région et en favorisant une exploitation minière plus durable, nous créons de l'emploi, consolidons les communautés et veillons à ce que le développement du Nord se fasse en concertation avec les Inuits et procure des avantages concrets aux populations du Nunavut. »

Lori Idlout

Députée du Nunavut

« Le soutien du Fonds du premier et du dernier kilomètre nous permet de poursuivre le projet de route et de port de Grays Bay. Non seulement cette contribution de Ressources naturelles Canada facilite la mise en valeur des minéraux critiques dans la région de West Kitikmeot, mais elle crée aussi de l'emploi et des occasions d'affaires dans nos communautés et rend les transports terrestres et maritimes plus sûrs et plus fiables. Elle renforce en outre la souveraineté inuite et canadienne dans le passage du Nord-Ouest. »

David Omilgoitok

Coprésident, West Kitikmeot Resources Corp.

« Nous sommes reconnaissants du soutien accordé par le gouvernement du Canada à notre projet pilote de décarbonation de la mine Goose de B2Gold Nunavut. La décarbonation des sites miniers dans l'Arctique canadien est une priorité pour des exploitants responsables comme B2Gold Nunavut et pour le gouvernement du Canada, et nous sommes ravis d'être en pointe de ces projets au Nunavut. »

Maxim Bergeron

PDG, Glacies Technologies Inc.

Quelques faits

Le projet de route et de port de Grays Bay de la West Kitikmeot Resources Corporation, élaboré avec les partenaires inuits de la région de Kitikmeot, a été confié au Bureau des grands projets (BGP) en mars 2026. Le BGP travaille avec les promoteurs pour trouver des solutions de financement et simplifier les procédures réglementaires de manière à raccourcir les délais tout en respectant la réglementation locale et le cadre d'évaluation des impacts du Nunavut, un cadre particulier fondé sur un traité. Les activités préalables à la construction miseront sur l'Inuit Qaujimajatuqangit, sur une mobilisation précoce et sur le renforcement des capacités afin de favoriser le leadership autochtone, l'emploi local et des avantages durables pour les populations nordiques.

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques vise à faire progresser la mise en valeur des minéraux critiques et le développement des chaînes de valeur connexes pour stimuler la transition vers une économie sobre en carbone et soutenir la fabrication et les technologies de pointe.

Le Fonds du premier et du dernier kilomètre (FPDK) approfondit l'action du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques au moyen d'un financement fédéral de 1,5 milliard de dollars annoncé dans le budget de 2025. Le FPDK permettra de construire des infrastructures pour soutenir de nouvelles mines et la croissance économique dans les régions minières, en privilégiant les projets permettant d'acheminer les ressources canadiennes aux clients d'ici et à l'étranger de façon efficace et responsable. Puisque la plupart des gisements de minéraux critiques et des projets d'infrastructures habilitantes au Canada se trouvent sur des territoires autochtones, le FPDK comprend des aides financières particulières pour favoriser le leadership, la mobilisation et la participation des Autochtones d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur des activités minières.

Ressources naturelles Canada finance Glacies Technologies Inc. dans le cadre de l'appel à propositions pour des projets de démonstration de décarbonisation minière du Programme d'innovation énergétique. Le Programme d'innovation énergétique fait progresser les technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à maintenir un système énergétique compétitif, fiable et abordable tout en effectuant la transition vers une économie sobre en carbone. Son appel à propositions pour des projets de démonstration de décarbonisation minière investit dans des technologies qui réduisent les émissions et améliorent l'efficacité énergétique dans le secteur minier au Canada.

Le secteur minier offre aux Canadiens et aux Canadiennes partout au pays des emplois bien rémunérés et de haute qualité, souvent dans des régions nordiques ou éloignées. En 2024, le secteur des minéraux et des métaux employait directement et indirectement 438 000 et 286 000 personnes respectivement, pour un total de 724 000 personnes. Dans le recensement de 2021, les Autochtones représentaient 11 % de l'effectif du secteur, soit l'un des taux les plus élevés qui soit pour une industrie donnée.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]