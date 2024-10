THUNDER BAY, ON, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Il faut investir dans les infrastructures nécessaires à la mise en valeur des minéraux critiques pour que le Canada puisse saisir les immenses possibilités économiques offertes par l'économie bas carbone et tirer profit de ses abondantes ressources minérales. Le pays est bien placé pour s'imposer comme chef de file mondial et producteur de premier plan d'une grande variété de minéraux critiques (p. ex. le lithium et le cuivre) qui sont essentiels à la bonne marche de l'économie propre et qui contribuent, par le fait même, à créer de bons emplois et à ouvrir des débouchés économiques dans la chaîne de valeur des minéraux critiques - de l'exploitation minière au recyclage, en passant par le traitement et la fabrication.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui de concert avec la ministre des Services aux Autochtones et de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et le député de Thunder Bay, Marcus Powlowski, un financement pouvant atteindre 13,8 millions de dollars, sous réserve d'un contrôle diligent final de Ressources naturelles Canada, pour cinq projets d'infrastructures nécessaires à la mise en valeur des minéraux critiques dans le nord-ouest de l'Ontario. Les fonds proviendraient du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC).

Cet investissement serait réparti comme suit :

5,5 millions de dollars à Green TM Resources Canada Ltd pour améliorer 112 kilomètres de routes existantes et remplacer trois ponts afin de faciliter l'aménagement d'une mine de lithium près d' Armstrong ( Ontario ) et de contourner des communautés résidentielles.

pour améliorer 112 kilomètres de routes existantes et remplacer trois ponts afin de faciliter l'aménagement d'une mine de lithium près d' ( ) et de contourner des communautés résidentielles. 1,4 million de dollars à Rock Tech Lithium Inc. pour améliorer et prolonger une route d'accès de 10 kilomètres au nord de Nipigon ( Ontario ), ce qui permettrait le transport de lithium à partir du site minier du projet du lac Georgia , une mine à ciel ouvert et souterraine.

pour améliorer et prolonger une route d'accès de 10 kilomètres au nord de ( ), ce qui permettrait le transport de lithium à partir du site minier du projet du lac , une mine à ciel ouvert et souterraine. 6,1 millions de dollars à Frontier Lithium Inc. pour favoriser la mobilisation autochtone et faire avancer les travaux d'ingénierie en vue de l'aménagement d'une route d'accès quatre saisons de 56 kilomètres et d'infrastructures électriques pour le projet de lithium du lac Pakeagama (PAK) dans le nord-ouest de l' Ontario .

pour favoriser la mobilisation autochtone et faire avancer les travaux d'ingénierie en vue de l'aménagement d'une route d'accès quatre saisons de 56 kilomètres et d'infrastructures électriques pour le projet de lithium du lac Pakeagama (PAK) dans le nord-ouest de l' . 771 100 $ à Generation PGM Inc. pour entreprendre des travaux d'ingénierie et de conception en vue de l'aménagement d'une route d'accès de 5 kilomètres, de même que des études de faisabilité pour l'aménagement de liaisons routières et ferroviaires supplémentaires qui faciliteraient le transport des concentrés de cuivre du projet Marathon vers les fonderies.

Le FIMC est un programme déterminant de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques qui vise à remédier aux lacunes en matière d'infrastructures, à permettre la production de minéraux critiques et à assurer l'acheminement des ressources jusqu'aux marchés grâce à des projets d'infrastructures de transport, d'électrification et d'énergie propre. D'autres décisions de financement portant sur des projets de développement des infrastructures nécessaires aux minéraux critiques sont attendues au cours des prochains mois dans le cadre du FIMC.

Ces nouveaux projets de minéraux critiques, ainsi que les investissements dans l'énergie propre et l'énergie nucléaire qui ont été annoncés plus tôt cette année, s'inscrivent dans le cadre du partenariat noué entre le gouvernement du Canada et l'Ontario par le biais des tables régionales sur l'énergie et les ressources (tables régionales). L'Ontario a adhéré au processus des tables régionales en 2022 pour permettre aux deux ordres de gouvernement de resserrer leur collaboration et de travailler avec des partenaires autochtones pour cerner des occasions communes de saisir les formidables possibilités de l'économie bas carbone. Dans cette optique, le Canada et l'Ontario, en collaboration avec des partenaires autochtones et avec la contribution d'intervenants clés, mettent la dernière main à un cadre de collaboration qui énoncera les mesures conjointes qu'il est possible de prendre à court et à moyen terme pour bâtir l'économie bas carbone de demain. Le cadre de collaboration sera publié d'ici la fin de l'année.

Les minéraux critiques sont des composants fondamentaux de produits utilisés dans les technologies d'énergie propre (p. ex. véhicules électriques, lignes de transport d'électricité et batteries). Le secteur minier du Canada fournit bon nombre des éléments constitutifs des technologies propres, comme le lithium et le cuivre, dont nous avons besoin pour lutter contre les changements climatiques et bâtir une économie propre.

Partout au pays, les solutions d'énergie propre offrent d'énormes possibilités économiques. Le secteur des minéraux critiques est déjà très bénéfique à notre économie. En 2022, le secteur des minéraux et des métaux employait directement 420 000 personnes et représentait 109 milliards de dollars du produit intérieur brut total du Canada. Depuis 2020, les fabricants d'automobiles et de batteries ont annoncé des investissements de plus de 40 milliards de dollars dans la production de véhicules électriques et la chaîne d'approvisionnement des batteries. Avec le soutien du gouvernement et la demande de minéraux critiques qui devrait doubler d'ici 2024, ces secteurs ne feront que croître.

« Réalisés dans le cadre du programme phare de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, ces projets permettront de mettre en place les infrastructures nécessaires pour accéder à nos abondantes ressources en minéraux critiques dans le nord-ouest de l'Ontario, ainsi que pour les transporter vers les marchés. Des projets comme ceux-ci accélèrent la construction des mines et nous aident grandement à saisir l'occasion unique qui s'offre à nous. Ces investissements viennent enrichir la longue histoire et la vaste expertise de la région en matière d'exploitation minière, créent de bons emplois en Ontario et stimulent la croissance économique actuelle et future. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Ces cinq projets d'infrastructures d'énergie et de transport profiteront à une région riche en minéraux critiques du Nord de l'Ontario. Ils permettront également d'accroître la sécurité et la fiabilité des transports, d'améliorer l'accès aux services essentiels et de renforcer l'engagement de notre gouvernement pour un avenir carboneutre. »

L'honorable Patty Hadju

Ministre des Services aux Autochtones

« Thunder Bay et la région environnante joueront un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement de bout en bout de véhicules électriques au pays, notamment en fournissant le lithium nécessaire à la fabrication des batteries. Le gouvernement fédéral fait des investissements stratégiques pour bien positionner le secteur minier du nord-ouest de l'Ontario afin qu'il puisse tirer parti des possibilités économiques qui s'offrent à lui dès maintenant et pour les générations à venir. »



Marcus Powlowski

Député de Thunder Bay-Rainy River

« Grâce à la réfection et au prolongement de routes essentielles dans le Nord de l'Ontario, nous améliorons l'accès à d'importants sites miniers et renforçons la chaîne d'approvisionnement du pays en matière d'écotechnologies. Ces projets insuffleront un élan aux économies locales et contribueront à faire du Canada un chef de file mondial de la production de minéraux essentiels à l'édification d'un avenir bas carbone. »

L'honorable Anita Anand

Présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports du Canada

« Je profite de l'occasion pour remercier RNCan d'avoir approuvé sous condition ce projet d'infrastructures stratégique pour le projet Seymour. Les travaux prévus sur la route et le pont sont essentiels pour faire progresser le projet minier et seront très avantageux pour la population locale, car ils amélioreront la sécurité routière et réduiront la circulation de transit. Les projets miniers sont toujours difficiles à lancer, d'où notre profonde reconnaissance envers le gouvernement fédéral pour le soutien accordé à ces infrastructures essentielles. »

Cameron Henry

Directeur général, Green TM Resources Canada Ltée

« C'est un honneur de recevoir ce financement pour notre projet minier du lac Georgia. La construction de la route de Fairloch Lake se fera grâce à un partenariat solide avec les communautés des Premières Nations, lequel est au cœur de notre vision du développement durable et essentiel à la création de valeurs communes. Les partenariats sont indispensables non seulement à l'essor de Rock Tech, mais aussi à une croissance accrue de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques au Canada. Outre le financement d'autres projets de lithium dans la région, cette initiative soutiendra le développement de notre usine de conversion de lithium de Red Rock et stimulera la revitalisation économique de notre coin de pays. »

Dirk Harbeck

Directeur général, Rock Tech Lithium Inc.

« Frontier Lithium est heureuse de recevoir du financement du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques en vue de développer des infrastructures routières toutes saisons et des infrastructures électriques dans la région abritant le projet de lithium PAK. Cette aide financière du gouvernement du Canada témoigne de l'importance d'assurer la mobilisation et la collaboration des Autochtones pour le développement d'infrastructures essentielles dans le nord-ouest de l'Ontario. »

Trevor Walker

Président-directeur général, Frontier Lithium Inc.

« Le projet de Marathon est l'un des projets de palladium et de cuivre les plus avancés au Canada. Le soutien du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques du gouvernement du Canada servira à faire progresser les travaux sur les infrastructures de transport pendant que nous continuons de chercher du financement pour la construction. Comme toutes les autorisations fédérales pour la construction ont été obtenues et qu'il ne manque maintenant que trois permis provinciaux (qui devraient être accordés d'ici la fin de l'année), les travaux entrepris grâce à ce financement pourraient soutenir des activités de construction en 2025. »

Jamie Levy,

Président et chef de la direction, Generation PGM Inc.

Le Canada a élaboré sa propre stratégie sur les minéraux critiques pour favoriser le développement de ces ressources et des chaînes de valeur connexes et ainsi non seulement contribuer à la transition vers une économie bas carbone, mais aussi soutenir la fabrication et les technologies de pointe.

a élaboré sa propre stratégie sur les minéraux critiques pour favoriser le développement de ces ressources et des chaînes de valeur connexes et ainsi non seulement contribuer à la transition vers une économie bas carbone, mais aussi soutenir la fabrication et les technologies de pointe. La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques compte cinq grands objectifs : soutenir la croissance économique, la compétitivité et la création d'emplois; promouvoir l'action climatique et une gestion rigoureuse de l'environnement; renforcer la sécurité mondiale et les partenariats avec les alliés; faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones; encourager une population active et des communautés diversifiées et inclusives.

L'approche pangouvernementale du Canada à l'égard de la mise en valeur des minéraux critiques est collaborative, tournée vers l'avenir, itérative et adaptative et s'inscrit dans le long terme. Les initiatives présentées dans la Stratégie seront mises en œuvre et peaufinées en collaboration avec les provinces, les territoires, les Autochtones, l'industrie et d'autres partenaires canadiens et internationaux.

Le FIMC est un programme phare de la Stratégie qui soutient les projets d'infrastructures de transport et d'énergie propre nécessaires pour augmenter l'offre du Canada en minéraux critiques de sources responsables.

Le FIMC appuie diverses priorités stratégiques, dont les suivantes : décarboner les activités de l'industrie minière, renforcer les chaînes d'approvisionnement par le déploiement d'infrastructures de transport et faire progresser la réconciliation économique en soutenant la participation des peuples autochtones aux projets d'infrastructures et de minéraux critiques.

Le 25 septembre 2024, la Stratégie canadienne pour les minéraux critiques a publié son premier rapport annuel, qui décrit comment le gouvernement du Canada a fait progresser les objectifs de la Stratégie, notamment la mise en œuvre de l'ensemble des programmes et des initiatives connexes grâce à des fonds destinés à soutenir le développement durable des minéraux critiques, de l'exploration au recyclage en passant par l'extraction, la transformation et la fabrication.

Le gouvernement fédéral appuie également la mise en valeur des abondantes ressources de minéraux critiques du Canada par le biais des tables régionales sur l'énergie et les ressources de Ressources naturelles Canada. Ces tables régionales sont des partenariats établis avec chaque gouvernement provincial et territorial qui, en collaboration avec des partenaires autochtones et avec la contribution d'intervenants clés, cherchent à déterminer des priorités économiques communes et à en accélérer la réalisation pour bâtir un avenir à faibles émissions de carbone dans les secteurs de l'énergie et des ressources.

