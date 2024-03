MONTRÉAL, le 4 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont annoncé leur soutien à deux projets de logements situés dans l'arrondissement Villeray Saint-Michel Parc-Extension. Ils fourniront un total de 43 logements aux Montréalaises et Montréalais qui en ont le plus besoin.

Mission Old Brewery - Pie-IX

Ce projet est en construction au coût de 12,5 M$. Sa réalisation a été rendue possible grâce à une contribution de plus de 2,1 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec par l'entremise du programme AccèsLogis Québec. Un montant de 6,1 M$ provenant du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements a été investi. Un montant additionnel de 500 000 $ a été octroyé par la Ville de Montréal.

L'immeuble Mission Old Brewery-Pie-IX est un projet de 27 logements permanents pour des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Un espace communautaire est également à la disposition des résidents.

Logis-Rap Phase II

Ce projet a été réalisé au coût de de de 5,3 M$. Ce projet a été rendu possible grâce à l'appui de la Ville de Montréal et à la contribution financière de 2,7 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), par l'entremise du programme AccèsLogis Montréal. Un montant additionnel de 200 000 $ provient du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Un montant additionnel de 700 000 $ a été octroyé par la Ville de Montréal.

L'immeuble est composé de 16 studios destinés aux jeunes en difficulté. Un espace communautaire est également à la disposition des résidents.

L'annonce a eu lieu en présence de Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard-Saint-Michel, Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal.

Citations :

« La crise du logement est au cœur des préoccupations des Canadiens et des Québécois. Collectivement, nous avons le devoir d'agir pour créer plus de logements pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. L'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements aide à fournir des logements sécuritaires et abordables qui répondent au besoin de la population canadienne, tout en créant des emplois pour l'économie locale. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités



« Tous les efforts sont déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. La participation financière de notre gouvernement dans ces projets est primordiale. Voilà la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. » - France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation au gouvernement du Québec

« Tout le monde mérite de vivre dans un endroit sûr, où il est possible de grandir et de s'épanouir. C'est essentiel pour une société saine et heureuse. Le gouvernement du Canada est fier de participer à la création de Logis-RAP Phase II et de la Mission Old Brewery Pie-IX. Les 43 nouveaux logements sont destinés aux habitants de Saint-Léonard-Saint-Michel qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous bâtissons une génération de nouveaux logements dont nous pouvons tous être fiers » - Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard-Saint-Michel

« Je suis très fier de ces initiatives remarquables, qui viennent répondre à des besoins réels chez les jeunes et les personnes plus vulnérables de la communauté. Notre gouvernement s'est fait un devoir au fil des ans de tout mettre en place afin d'accompagner le plus de jeunes possible dans cette importante période que représente l'atteinte de l'âge adulte et c'est exactement l'objectif du projet Logis-Rap. De son côté, ce nouveau projet de Mission Old Brewery permettra à plusieurs personnes en situation de vulnérabilité d'avoir non seulement accès à un logement, mais aussi de bénéficier d'accompagnement sur place. Voilà deux projets qui démontrent bien qu'en travaillant tous ensemble, on peut mener à terme des projets ambitieux qui font une réelle différence dans la vie des gens. » - Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« La crise des vulnérabilités qui frappe partout au Québec est directement causée par la crise du logement et ce sont des projets comme ceux-ci que nous devons multiplier et accélérer. La collaboration entre l'ensemble des partenaires a été essentielle pour concrétiser ces projets, qui permettra d'assurer un toit digne et sécuritaire à 43 Montréalaises et Montréalais qui font partie des plus vulnérables de notre société. Ils y recevront également des services communautaires adaptés à leurs besoins, que ce soit pour des jeunes en difficulté qui prennent un nouveau départ ou pour des personnes plus âgées qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. » - Valérie Plante, Mairesse de la Ville de Montréal.

« Nous sommes profondément reconnaissants de la confiance que nous accordent les gouvernements en finançant nos projets de logements. Grâce aux investissements dans le cadre du Projet Pie-IX, 27 logements supplémentaires seront disponibles pour les personnes à risque ou en situation d'itinérance à Montréal dès l'automne 2024. Ces logements adaptés seront réservés à clientèle ainée, de plus de 55 ans, particulièrement vulnérable et victime de la crise du logement actuelle. » - James Hughes, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery,

« Merci à nos partenaires pour ce soutien qui nous permet de poursuivre, depuis 2006, notre mission de loger, avec soutien communautaire, des jeunes de 18-30 ans à risque d'itinérance ou en difficulté socio-économique. Cet immeuble dans Saint-Michel tout comme celui de Cartierville, ce sont bien plus que de simples bâtiments en béton et en acier. Ils incarnent notre engagement, qui est de bâtir des lieux où nos jeunes peuvent s'épanouir et réaliser leurs projets de vie. Ils symbolisent également notre engagement envers notre communauté. » - Ernst Weche, coordonnateur de Logis-Rap

Faits en bref :

Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) a fait l'objet de trois ententes Canada-Québec visant la mise en œuvre de cette initiative sur le territoire québécois dans le respect des orientations et priorités du Québec en matière d'habitation.

Les trois ententes Canada-Québec concernant l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 4 500 logements au Québec.

Les locataires pourront aussi bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal.

