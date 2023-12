MONTRÉAL, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal sont fiers de confirmer leur soutien financier à quatre projets qui ajouteront globalement 191 logements abordables et sociaux à Montréal, grâce à un investissement total de près de 80,5 M$, dont 32 M$ provenant du gouvernement fédéral par l'entremise des trois ententes Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), et 8M$ par l'entremise du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec auxquels s'ajoutent 173 suppléments au loyer, soit une contribution de plus de 5 M$. La ville de Montréal contribue directement 5,8 M$ aux projets et le reste du financement provient de sources variées.

L'annonce a eu lieu au projet Vilavi Ontario, situé au 305, rue Ontario Est, en présence de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier--Sainte-Marie, de Chantale Jeannotte, députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation du Québec France-Élaine Duranceau, et de Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal.

Projet Organisme porteur Nombre de

logements Clientèles Coût de

réalisation Vilavi Ontario Vilavi Québec 19 Personnes sans-abri ou les personnes risquant de le devenir 7 835 368 $ Maison du Père SHDM 54 Personnes sans-abri et personnes âgées. 13 267 450 $ Maison des TAPAJEURS Spectre de rue 22 Jeunes en difficulté, à risque d'itinérance ou aux prises avec

des problèmes de consommation. Jeunes de 16-30 ans

(hommes et femmes) 10 433 217 $ Résidenti'ELLE du Y des femmes Y des Femmes de Montréal 96 Femmes seules ou mères monoparentales incluant notamment

des femmes immigrantes avec ou sans enfants 48 831 725 $

Citations :

« Tous les Québécois et toutes les Québécoises méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada est fier de participer à la création de 191 nouveaux logements abordables à Montréal pour les personnes les plus vulnérables par l'entremise de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur trois phases fructueuses de l'ICRL, qui devraient permettre de créer ces logements ici même, à Montréal. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne à Montréal ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, je souhaite que nous passions en mode réalisation de projets sans tarder, maintenant que des leviers financiers diversifiés et facilitants sont en place. Cette annonce me réjouit grandement, car elle combine 4 projets qui feront une réelle différence pour des personnes dans le besoin. Bravo aux porteurs de ces projets. » - France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation au gouvernement du Québec

« Avec l'aide de l'Initiative pour la création rapide de logements, notre gouvernement est fier de soutenir la construction de ces quatre nouveaux projets de logements abordables. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour répondre aux besoins dans la circonscription de Laurier--Sainte-Marie, et je remercie les partenaires impliqués dans la réalisation de cet important projet pour notre communauté, qui fera une réelle différence dans le quotidien de ces gens. Nous bâtissons ensemble une génération de nouveaux logements dont nous pouvons tous être fiers. » - l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier--Sainte-Marie

« Ces 4 projets s'adressent à des clientèles vulnérables et contribueront à améliorer la qualité de vie au sein de l'arrondissement Ville-Marie. Je suis ravie de l'apport du gouvernement du Québec qui montre que nous sommes soucieux non seulement de construire plus de logements pour répondre au besoin, mais aussi d'aider les ménages dans le besoin. »

- Chantale Jeannotte, députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

« Avec la crise des vulnérabilités qui frappe Montréal et toutes les Villes du Québec, tous les ordres de gouvernement doivent unir leurs forces pour offrir un toit sécuritaire, digne et abordable à la population. Ces 4 projets offriront rapidement des unités de logements sociaux et abordables qui sont essentielles pour soutenir de façon durable les personnes plus vulnérables. Notre administration déploie des efforts sans précédents pour accélérer la protection des maisons de chambres et l'acquisition de terrains et de bâtiments pouvant accueillir les projets d'habitation à Montréal. Nous devons continuer, collectivement, d'accélérer le pas pour mettre en place ce type d'hébergement partout en ville. C'est notre responsabilité collective de s'assurer que ces personnes aient accès à un toit et à un milieu de vie qui répondent à leurs besoins. » - Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

Faits en bref :

Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) a fait l'objet de trois ententes Canada-Québec visant la mise en œuvre de cette initiative sur le territoire québécois dans le respect des orientations et priorités du Québec en matière d'habitation.

Les trois ententes Canada-Québec concernant l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 4 500 logements au Québec.

Les locataires pourront aussi bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal.

