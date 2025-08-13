CALGARY, AB, le 13 août 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. En vue d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, le gouvernement fédéral et la Ville de Calgary ont annoncé un investissement combiné de plus de 75 millions de dollars pour la conversion d'un immeuble en 166 logements destinés aux nouveaux immigrants, aux étudiants et aux jeunes couples.

L'annonce a été faite par Corey Hogan, secrétaire parlementaire et député fédéral de la circonscription de Calgary Confederation, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Jyoti Gondek, mairesse de Calgary.

Les travaux seront réalisés au 606, 4th Street SW, dans le bâtiment anciennement connu sous le nom de Barclay Centre, un immeuble de bureaux de 16 étages construit il y a 55 ans. Ce dernier a été repensé pour accueillir 166 logements destinés à la location. Il offrira des studios et des logements modernes d'une ou deux chambres, qui pourront accueillir leurs occupants à la fin de 2027.

L'immeuble est situé juste en face du parc Courthouse et des jardins Harley Hotchkiss, à quelques pas de deux stations CTrain et du centre commercial CORE. Il offrira donc un mode de vie urbain piétonnier et connecté, qui attire un nombre croissant de résidents et d'investisseurs au centre-ville de Calgary. L'immeuble comptera aussi 17 logements accessibles et différentes aires communes : un centre de conditionnement physique, deux salons pour les médias et les activités sociales, un espace de travail partagé, ainsi qu'une terrasse extérieure et un barbecue.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée et réfléchie. Cela signifie de travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif afin de réduire les coûts et de construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Notre gouvernement est déterminé à stimuler l'offre pour réduire les coûts du logement. Ce projet permettra de créer plus de logements locatifs dont ont grandement besoin les personnes qui vivent et travaillent à Calgary. C'est un exemple de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque le gouvernement et le secteur privé travaillent ensemble. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - Corey Hogan, secrétaire parlementaire et député fédéral de la circonscription de Calgary Confederation, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'élan que nous observons au centre-ville est le résultat d'années d'investissements stratégiques et de collaboration. Cette conversion est un autre exemple de la façon dont le travail avec le secteur privé transforme notre centre-ville tout en offrant des logements, en stimulant la croissance économique et en bâtissant l'avenir pour tous les résidents de Calgary. » - Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

« Nous sommes fiers de nous associer à la SCHL et à la Ville pour ce projet transformateur. C'est un excellent exemple de la façon dont la collaboration entre les secteurs public et privé peut offrir des solutions originales pour répondre aux besoins de logement tout en convertissant des immeubles de bureaux sous-utilisés en ensembles résidentiels dynamiques au cœur du centre-ville. » - Jay Jiang, chef des finances, fiducie de placement immobilier Dream Office

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 65,84 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 166 000 logements et la réparation de plus de 322 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au d'ici 2031-2032. Le Downtown Calgary Development Incentive Program est une pierre angulaire de la stratégie globale du centre-ville. Depuis son lancement en 2021, le programme a généré 4 $ en investissements privés pour chaque dollar de financement public investi dans la construction du centre-ville d'aujourd'hui et de demain à Calgary . Jusqu'à présent, le programme a permis d'achever trois projets de conversion, y compris celui de l'hôtel Element Calgary Downtown, qui vient d'ouvrir ses portes. Quatre autres immeubles en cours de conversion devraient ouvrir leurs portes à leurs résidents en 2025. Ces ajouts contribueront à créer, au centre-ville, une communauté dynamique à usage mixte où les gens peuvent vivre, travailler et se divertir. À ce jour, 21 projets de conversion de bureaux ont été approuvés. Ainsi, plus de 2,68 millions de pieds carrés d'espaces de bureau vacants seront convertis en 2 628 logements, 226 chambres d'hôtel et une auberge.

est une pierre angulaire de la stratégie globale du centre-ville. Depuis son lancement en 2021, le programme a généré 4 $ en investissements privés pour chaque dollar de financement public investi dans la construction du centre-ville d'aujourd'hui et de demain à . Le financement fourni pour le futur ensemble résidentiel du 606, 4 th Street Southwest est le suivant : 64,3 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement; jusqu'à 10,5 millions de dollars de fonds incitatifs de la Ville de Calgary ; 9 000 000 $ de la société 606 Fourth Inc. sous forme de contribution financière.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

Apprenez-en plus sur la façon dont la Ville de Calgary et ses partenaires sont en train de créer un grand centre-ville à Calgary, en consultant la page calgary.ca/DTS.

