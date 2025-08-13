GIBSONS, BC, le 13 août 2025 /CNW/ - Pour résoudre les problèmes de logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, le gouvernement a annoncé aujourd'hui le financement du deuxième projet de la Sunshine Coast Affordable Housing Society. Il s'agit d'un projet visant à fournir des logements abordables à Gibsons, à O'Shea Place, au 915, chemin O'Shea.

L'annonce a été faite par Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique.

Le deuxième projet permettra de créer 33 logements locatifs pour les personnes à revenu modeste ou moyen à Gibsons. L'immeuble de quatre étages est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la Province de la Colombie-Britannique, par l'entremise du programme BC Builds administré par BC Housing, la Ville de Gibsons et la Sunshine Coast Affordable Housing Society (SCAHS). Les logements comprennent des studios et des logements de une, de deux et de trois chambres. Sept de ces logements sont entièrement accessibles, et toutes les aires communes sont exemptes d'obstacles. Le SCAHS sera propriétaire-exploitant de tous les logements inclus dans les deux projets.

O'Shea Place comprendra une garderie comptant 25 places pour les enfants de 30 mois jusqu'à l'âge de leur entrée à l'école et 18 places pour les enfants pouvant bénéficier d'un service de garde avant et après l'école. La création de la garderie est rendue possible grâce à près de 2,9 millions de dollars du ChildCareBC New Spaces Fund, qui est soutenu conjointement par des investissements fédéraux et provinciaux dans le cadre de l'accord sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du pays de 2021-2022 à 2025-2026.

Les travaux devraient être achevés à la mi-année 2026.

La construction de Shaw Place, premier ensemble de logements, est achevée et 40 logements sont à la disposition de familles, de personnes âgées et de personnes seules. Shaw Place a ouvert ses portes en 2024 et le financement a été annoncé en novembre 2022.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée et réfléchie. Cela signifie de travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif afin de réduire les coûts et de construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Le gouvernement du Canada s'engage à bâtir plus de logements abordables partout au pays. Cet investissement dans Gibsons permettra de créer 33 logements abordables et une garderie, ce qui offrira aux familles locales la stabilité et le soutien qu'elles méritent. En partenariat avec la Sunshine Coast Affordable Housing Society, la Ville de Gibsons et le gouvernement de la Colombie-Britannique, nous aidons à répondre aux besoins urgents en matière de logement et à renforcer les infrastructures qui soutiennent la croissance et le dynamisme de la Sunshine Coast. » - Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'investissement de notre gouvernement, un plus grand nombre de familles, de personnes âgées et de personnes auront un endroit où vivre qui convient à leur budget et auront droit à des services de garde d'enfants de qualité. Ce projet d'ensemble résidentiel montre ce qui est possible lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour accorder la priorité aux gens. - Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Ce projet d'ensemble résidentiel est une excellente nouvelle pour les gens de Gibsons. Ces nouveaux logements et places en garderie changeront vraiment les choses pour les familles, les personnes âgées et les personnes pour qui cette communauté est leur chez-soi. Je suis heureuse de soutenir des projets d'aménagement qui reflètent nos valeurs communes d'abordabilité et qui accordent la priorité aux personnes. » - Randene Neil, députée provinciale de Powell River-Sunshine Coast

« Cet ensemble résidentiel représente exactement le type de collaboration dont notre collectivité a besoin pour créer de véritables solutions à la crise du logement. En offrant des logements sûrs et abordables et de nouvelles places en garderie, la deuxième phase de 915 O'Shea aide non seulement les personnes seules et les familles d'aujourd'hui, mais renforce Gibsons à long terme. Nous sommes fiers de fournir le terrain et de travailler aux côtés de nos partenaires provinciaux, fédéraux et sans but lucratif pour faire de cette vision une réalité. » -- Silas White, maire de Gibsons

« Nous sommes très reconnaissants du soutien apporté par le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, par la province de Colombie-Britannique, par l'intermédiaire de BC Housing, et par la ville de Gibsons. O'Shea Place permettra de créer des logements indispensables pour notre main-d'œuvre locale, nos familles et nos aînés, afin qu'ils puissent continuer à vivre, à travailler et à prendre leur retraite ici, sur la côte. Avec l'ajout d'une garderie abordable sur place, ce projet d'ensemble de logements locatifs soutiendra les personnes qui font la force de notre communauté, des jeunes familles qui viennent de s'installer aux personnes âgées qui vivent sur la côte depuis des décennies. » - Kim Dawn, présidente de la Sunshine Coast Affordable Housing Society

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 65,84 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 166 000 logements et la réparation de plus de 322 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En mars 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 11,99 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 46 000 logements et la réparation de plus de 174 000 logements par l'intermédiaire du FLA.





offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le financement fourni pour l'ensemble au 915, chemin O'Shea est le suivant : 9,6 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement; Subvention de 4,2 millions de dollars de BC Build fournie par la Province par l'entremise de BC Housing Un terrain d'une valeur d'environ 3 millions de dollars offert par la Ville de Gibsons .



Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada . Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Communiquez avec nous : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]