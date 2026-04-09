GATINEAU, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Au printemps, Environnement et Changement climatique Canada lancera un modèle hybride de prévisions météorologiques novateur qui combine la puissance de l'intelligence artificielle aux points forts des méthodes de prévisions traditionnelles. En utilisant stratégiquement l'intelligence artificielle de cette façon, le Canada renforce la sécurité publique, améliore la capacité d'intervention en cas d'urgence et permet à la population canadienne de disposer de plus de temps pour agir lors de phénomènes météorologiques à fort impact.

Le nouveau modèle hybride utilise à la fois l'intelligence artificielle pour mieux prédire les conditions météorologiques futures et le modèle traditionnel fondé sur la physique pour intégrer nos connaissances sur les particularités locales telles que le vent, la température et les précipitations. Ainsi combinés, ils rehausseront la précision des prévisions météorologiques. Grâce à ce nouvel outil, les prévisionnistes disposeront d'un système informatique plus performant et plus efficace qui les aidera à fournir des alertes et des renseignements météorologiques fiables et précis à la population canadienne.

Le nouveau modèle de prévisions hybride aura des avantages considérables pour la population.

Une meilleure performance : Le modèle hybride rehaussera la précision des prévisions que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Par exemple, grâce au nouveau modèle hybride, nos prévisions sur six jours seront aussi précises que le sont actuellement les prévisions du modèle traditionnel sur cinq jours. Cette avancée est notable, car auparavant, les améliorations aux prévisions n'étaient possibles qu'après plusieurs années de recherche et de développement.

Le modèle hybride rehaussera la précision des prévisions que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Par exemple, grâce au nouveau modèle hybride, nos prévisions sur six jours seront aussi précises que le sont actuellement les prévisions du modèle traditionnel sur cinq jours. Cette avancée est notable, car auparavant, les améliorations aux prévisions n'étaient possibles qu'après plusieurs années de recherche et de développement. Des préavis à l'approche de systèmes météorologiques majeurs : Le modèle hybride améliorera la précision à grande échelle, ce qui permettra une prévision des systèmes majeurs (par exemple des tempêtes hivernales, des vagues de chaleur ou des rivières atmosphériques) de 8 à plus de 24 heures plus tôt.

Le modèle hybride améliorera la précision à grande échelle, ce qui permettra une prévision des systèmes majeurs (par exemple des tempêtes hivernales, des vagues de chaleur ou des rivières atmosphériques) de 8 à plus de 24 heures plus tôt. Une plus grande fiabilité : Le modèle hybride offrira une meilleure précision pour prévoir le moment précis où des conditions météorologiques données devraient se manifester et pour cartographier la trajectoire d'une tempête.

L'intelligence artificielle transforme rapidement le monde des prévisions météorologiques et des projections climatiques. La population canadienne de partout au pays connaît des phénomènes climatiques sans précédent - des feux de forêt aux vagues de chaleur extrêmes en passant par les inondations. Alors que nous nous adaptons à un climat en mutation, l'essor continu d'approches météorologiques innovantes basées sur l'intelligence artificielle permettra d'assurer la sécurité des secteurs à la merci des conditions météorologiques tels que l'agriculture et les transports.

Au cours de la dernière année, les scientifiques et les météorologues d'Environnement et Changement climatique Canada ont mené des tests approfondis sur le modèle hybride, en l'utilisant en parallèle avec notre modèle traditionnel, afin d'évaluer ses performances pour la prévision des conditions météorologiques au Canada. Ils ont également utilisé le modèle hybride pour voir comment ce dernier aurait prévu les tempêtes passées. Une détection plus précoce des tempêtes violentes permet des alertes précoces plus efficaces et aide la population canadienne à mieux s'y préparer.

Environnement et Changement climatique Canada améliore continuellement ses modèles de prévisions météorologiques et environnementales, notamment en adoptant des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle. Le Ministère continuera de se fier à l'expertise des météorologues pour fournir des prévisions météorologiques précises et fiables. Leur jugement est essentiel pour interpréter les résultats et les communiquer au public.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui souligne l'importance d'investir dans l'innovation de pointe, positionnant ainsi le Canada comme un chef de file mondial des prévisions météorologiques et des projections climatiques. L'intelligence artificielle permet de détecter plus tôt les phénomènes météorologiques et rehausse la fiabilité et la précision des prévisions. Grâce aux progrès continus de l'intelligence artificielle, nous renforçons la capacité du Canada à protéger nos collectivités et nos proches contre la météo extrême. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« L'intelligence artificielle aide le Canada à s'acquitter de l'essentiel : transmettre plus tôt à la population des renseignements de plus grande qualité dans les moments cruciaux. En combinant l'intelligence artificielle à l'expertise des météorologues canadiens, ce nouveau modèle de prévisions hybride aidera la population canadienne à se préparer plus tôt lors de temps violent et renforcera notre leadership entourant la fiabilité et l'utilité pratique de l'intelligence artificielle. »

- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

Faits en bref

Les modèles basés sur l'intelligence artificielle apprennent comment l'atmosphère se comporte en analysant en quelques minutes seulement des décennies de données historiques provenant de continents entiers. Ils déterminent les relations entre la température, les vents et la pression, et utilisent ces modèles appris pour estimer l'état futur de l'atmosphère, en particulier les phénomènes météorologiques majeurs comme les vagues de chaleur ou le déplacement des ouragans.

Le modèle hybride prédit les phénomènes extrêmes (par exemple les vents violents ou les vagues de chaleur) avec plus de précision, car le modèle traditionnel fondé sur la physique du Ministère, soit le modèle global environnemental multiéchelle (GEM), conserve les détails à petite échelle que les modèles basés sur l'intelligence artificielle ont tendance à négliger.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]