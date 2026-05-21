DARTMOUTH, NS, le 21 mai 2026 /CNW/ - Avec la saison des ouragans à nos portes, la population canadienne peut toujours compter sur les systèmes de prévisions modernes d'Environnement et Changement climatique Canada afin de recevoir des alertes rapides et fiables lors d'ouragans et de tempêtes tropicales. Ces avertissements précoces permettent à la population de se protéger, de protéger sa famille et de protéger ses biens.

La saison des ouragans a lieu du 1er juin au 30 novembre, et cette année, les prévisions indiquent une activité en dessous de la moyenne, avec 8 à 14 tempêtes nommées, 3 à 6 ouragans et 1 à 3 ouragans majeurs dans l'Atlantique Nord. Cette prédiction s'explique principalement par la formation et l'intensification prévues du phénomène El Niño dans l'océan Pacifique. Alors que les températures dans les eaux de l'Atlantique devraient rester assez chaudes, ce régime météorologique dans le Pacifique est susceptible de freiner la formation de tempêtes.

Les météorologues du Centre canadien de prévision des ouragans du Ministère effectuent une surveillance en continu et prévoient les risques tout au long de la saison des ouragans. Ils portent une grande attention aux tempêtes susceptibles de toucher le Canada et ses eaux, suivent leur trajectoire, prédisent leur intensité et émettent des avertissements. Ils aident également les partenaires des provinces et des territoires ainsi que les responsables de la gestion des urgences afin d'atténuer l'impact des cyclones tropicaux et des ouragans sur les collectivités canadiennes.

Même si les prévisions indiquent une saison en dessous de la moyenne, Environnement et Changement climatique Canada encourage la population à se préparer en conséquence, parce qu'une seule tempête peut avoir des répercussions importantes. Il est plus important que jamais de se préparer. Vous pouvez trouver des conseils de sécurité, des cartes de trajectoire et d'autres renseignements utiles sur la page Canada.ca/ouragans. Consultez les prévisions et les alertes en cours sur Canada.ca/meteo. Téléchargez l'application MétéoCAN (destinée aux appareils Android et iOS).

Citations

« Protéger la population canadienne durant la saison des ouragans figure en tête des priorités. Nos systèmes de prévision et de surveillance de classe mondiale permettent de diffuser des alertes rapides et fiables, donnant ainsi aux gens les renseignements dont ils ont besoin pour agir rapidement et réduire les impacts potentiels de ces violentes tempêtes sur leur vie et leurs propriétés. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Faits en bref

Au cours des 40 dernières années, les scientifiques ont constaté une hausse de l'intensité des ouragans, et les changements climatiques devraient augmenter la force des tempêtes les plus violentes dans le monde entier.

En moyenne, trois ou quatre cyclones tropicaux touchent le Canada durant la saison des ouragans, dont un ou deux ont des répercussions en sol canadien, et deux ou trois autres menacent les eaux du large. Généralement, le risque qu'un ouragan se forme se manifeste tard dans la saison.

Le phénomène météorologique extrême le plus coûteux jamais enregistré en termes de dommages assurés dans le Canada atlantique était l'ouragan Fiona, en 2022 (source).

Les changements climatiques causés par les activités humaines font augmenter la température de l'océan et pourraient avoir intensifié l'activité des ouragans au-dessus de l'océan Atlantique.

Le Canada atlantique compte cinq stations de radars météorologiques en service à Chipman au Nouveau-Brunswick, à Gore et à Marion Bridge en Nouvelle-Écosse, ainsi qu'à Holyrood et à Marble Mountain à Terre-Neuve-et-Labrador. Chacun de ces radars de pointe est doté d'une technologie de double polarisation et couvre un rayon élargi de 330 kilomètres.

Les alertes météorologiques par code de couleur du Canada permettent de comprendre en un coup d'œil la gravité du temps violent - y compris lors d'ouragans et de tempêtes tropicales - et les risques prévus.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

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