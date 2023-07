OTTAWA, ON, le 15 juill. 2023 /CNW/ - Alors que l'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie se poursuit, le Canada continue d'adapter sa réponse pour aider les personnes qui fuient la violence. Depuis son lancement en mars 2022, l'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU) a fourni un refuge temporaire à plus de 166 000 Ukrainiens. Aujourd'hui, nous mettons en place un soutien continu pour les personnes qui souhaitent venir au Canada et pour celles qui veulent y rester de manière permanente avec leur famille.

Suite au soutien supplémentaire du Canada à l'Ukraine confirmé lors du sommet de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui une nouvelle voie d'accès pour les Ukrainiens afin d'aider les familles à rester unies.

À partir du 23 octobre 2023, cette nouvelle voie d'accès permettra aux personnes qui ont fui l'invasion illégale de la Russie et qui souhaitent rester au Canada d'obtenir le statut de résident permanent. Pour y avoir droit, les ressortissants ukrainiens doivent se trouver au Canada avec un statut de résident temporaire et avoir au moins un membre de leur famille au Canada. Les personnes admissibles sont les époux, les conjoints de fait, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs et les enfants ou petits-enfants ukrainiens d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent. Des renseignements plus détaillés seront communiqués à l'approche du lancement du programme au mois d'octobre.

Les Ukrainiens titulaires de visa au titre de l'AVUCU auront jusqu'au 31 mars 2024 pour se rendre au Canada dans le cadre des mesures spéciales temporaires. Après la fin des demandes présentées à l'étranger au titre de l'AVUCU le 15 juillet 2023, les Ukrainiens et les membres de leur famille pourront toujours présenter une demande de visa de résident temporaire pour venir au Canada, dans le cadre des mesures d'immigration préexistantes.

Une fois au Canada, les résidents temporaires pourront demander un séjour prolongé d'une durée maximale de trois ans au moyen de permis d'études et de permis de travail ouverts, et leurs demandes recevront un traitement prioritaire. Ils auront également accès à des services d'établissement, comme la formation linguistique et les services d'emploi. Ces mesures les aideront à prospérer dans des collectivités partout au pays.

Le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux, ainsi qu'avec les fournisseurs de services d'établissement et la communauté canado-ukrainienne pour accueillir les Ukrainiens.

Citation

« Alors que nous continuons d'être témoins des effets dévastateurs de l'invasion illégale de Poutine, nous sommes résolus à condamner cette violence insensée. Nous continuons à apporter un soutien indéfectible et une bouée de sauvetage aux familles séparées par ce conflit, notamment par le biais de cette voie d'accès de réunification familiale qui aidera les familles ukrainiennes à rester ensemble pendant qu'elles reconstruisent leur vie dans leurs nouvelles communautés au Canada. Ce soutien continu s'appuie sur notre engagement ferme à aider les Ukrainiens à trouver un refuge sûr et à leur fournir l'aide dont ils ont besoin. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref :

Lancée le 17 mars 2022, l'AVUCU a donné aux Ukrainiens et aux membres de leur famille immédiate de toute nationalité la possibilité de séjourner au Canada à titre de résidents temporaires pour une période maximale de trois ans.

Les Ukrainiens et les membres de leur famille avaient jusqu'au 15 juillet 2023 pour présenter une demande de visa au titre de l'AVUCU à l'étranger, sans frais. Nous continuerons à traiter les demandes reçues avant la date limite.

Toute personne titulaire d'un visa au titre de l'AVUCU aura jusqu'au 31 mars 2024 pour se rendre au Canada en vertu des mesures spéciales.

Les titulaires d'une AVUCU qui sont déjà au Canada auront jusqu'au 31 mars 2024 pour prolonger ou modifier leur statut temporaire au moyen de ces mesures, sans frais.

À compter du 16 juillet 2023, les Ukrainiens qui présentent une demande pour venir au Canada dans le cadre des programmes existants de résidence temporaire seront assujettis à des frais et à des exigences normalisées.

La nouvelle voie d'accès à la résidence permanente ne nécessite aucun engagement financier et les familles auront jusqu'au 22 octobre 2024 pour présenter une demande. Des renseignements plus détaillés, notamment sur la manière de présenter une demande, seront communiqués à l'approche du lancement du programme.

Cette voie d'accès n'aura pas d'incidence sur le nombre de places disponibles dans le cadre du Programme des parents et grands-parents. Les Ukrainiens acceptés dans le cadre de cette voie d'accès s'ajoutent à tous les membres de la famille qui viennent au Canada par le biais de ce programme.

Liens connexes

Suivez-nous :

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]