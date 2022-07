VANCOUVER, BC, le 28 juill. 2022 /CNW/ - Les bâtiments sont à l'origine de 18 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) nuisibles produites au Canada. L'amélioration de l'efficacité énergétique des maisons est donc au cœur de nos démarches pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Non seulement nous permettra-t-elle de combattre les changements climatiques, mais elle créera de bons emplois tout en aidant les Canadiens à économiser sur leurs coûts énergétiques mensuels.

Dans cette optique, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui la première demande de propositions dans le cadre du programme Objectif maisons et communautés nette zéro. Ce programme finance des projets qui explorent et mettent en application des technologies et des pratiques innovantes destinées à améliorer l'efficacité énergétique des maisons et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans nos communautés et nos quartiers.

Le programme rapprochera le Canada de son objectif de créer un secteur du bâtiment carboneutre d'ici 2050. Il vise à permettre aux communautés, y compris les communautés autochtones, rurales, éloignées ou défavorisées, d'être des fers de lance de la lutte contre les changements climatiques en soutenant des projets qui augmentent la fiabilité de l'énergie et l'efficacité énergétique tout en rendant les habitations plus confortables et plus abordables. Du même coup, ce programme créera de bons emplois durables d'un océan à l'autre.

Le programme s'adresse à des organisations à but lucratif et sans but lucratif qui développent des projets ciblant l'un ou l'autre de ces trois volets :

1. Répondre aux défis de l'adoption de technologies à haut rendement énergétique;

2. Développer la capacité d'acteurs clefs pour l'adoption de codes à consommation énergétique nette zéro;

3. Améliorer l'accès à l'étiquetage énergétique et l'accès aux données sur la consommation d'énergie pour encourager les rénovations écoénergétiques majeures.

Le programme Objectif maisons et communautés nette zéro investira jusqu'à 14,6 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour aider les Canadiens à rendre leurs maisons plus écoénergétiques, tout de suite et pour l'avenir. Les candidatures pour cette demande de propositions seront acceptées jusqu'au 31 août 2022, à 23 h 59 HAE.

On trouvera de plus amples renseignements sur le site Web du programme .

Ce programme s'appuiera sur la future stratégie d'écologisation du parc immobilier du gouvernement du Canada, laquelle créera des emplois durables et aidera le Canada à opérer une transition vers un secteur du bâtiment carboneutre résilient d'ici 2050. La stratégie visera essentiellement à accroître le taux de rénovations résidentielles, à garantir que les bâtiments sont résilients et prêts pour la consommation énergétique nette zéro dès le départ et à favoriser un changement systémique pour créer le secteur du bâtiment de demain. Avant sa finalisation en 2023, la stratégie fera l'objet d'autres discussions avec différents partenaires comme les provinces et territoires, les gouvernements autochtones et les municipalités.

« L'amélioration de l'efficacité énergétique des maisons est un volet essentiel de notre plan pour faire baisser les factures énergétiques des ménages d'un bout à l'autre du pays, pour réduire les émissions et pour créer un secteur du bâtiment carboneutre. Grâce à ce programme, il sera plus facile pour les résidents de contribuer à la salubrité de leurs quartiers et à la résilience climatique et énergétique de leur communauté. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Pour profiter du programme, il faut soumettre une demande à partir de son site Web .

Répondre aux défis de l'adoption de technologies à haut rendement énergétique



Soutenir des projets novateurs visant à surmonter les obstacles à l'adoption de technologies à haut rendement énergétique et susceptibles de réduire les émissions de GES dans le secteur résidentiel.



Développer la capacité d'acteurs clefs pour l'adoption de codes à consommation énergétique nette zéro



Soutenir des projets de développement des capacités des acteurs du marché qui facilitent l'adoption et la mise en œuvre du Code national du bâtiment ( 2020) et du Code national de l'énergie pour les bâtiments (2020), qui jettent les bases de l'adoption des niveaux supérieurs du code et qui permettent le partage de connaissances pour encourager une interprétation nationale cohérente.

( du Code national de l'énergie pour les bâtiments (2020), qui jettent les bases de l'adoption des niveaux supérieurs du code et qui permettent le partage de connaissances pour encourager une interprétation nationale cohérente.

Améliorer l'accès à l'étiquetage énergétique et l'accès aux données sur la consommation d'énergie pour encourager les rénovations écoénergétiques majeures



Soutenir des projets qui (1) facilitent l'étiquetage des maisons et (2) utilisent des outils et des méthodes d'étiquetage et de divulgation originaux et créatifs pour améliorer l'efficacité énergétique des maisons et réduire les émissions de GES du secteur résidentiel.

