Le Canada lance une nouvelle plateforme de consultation et sollicite des commentaires sur les obstacles réglementaires au commerce

OTTAWA, ON, le 27 avril 2022 /CNW/ - Une réglementation efficace protège la santé, la sécurité, l'environnement et le bien-être économique de la population canadienne. La modernisation de notre système de réglementation améliore la capacité du Canada à attirer les investissements et les entreprises axées sur la croissance.

Aujourd'hui, la présidente du Conseil du Trésor, l'honorable Mona Fortier, a dévoilé la plateforme de consultation Parlons des règlements fédéraux, qui permettra de renforcer la transparence du système de réglementation et la participation à celui-ci en invitant les intervenants à discuter entre eux et avec le gouvernement de façon interactive et dynamique.

Dans le cadre de la première consultation utilisant la nouvelle plateforme, les Canadiens et les Canadiennes sont invités à donner leur avis sur les obstacles réglementaires qui entravent le commerce, comme les exigences qui font double emploi entre les juridictions ou les normes divergentes comme les normes d'efficacité énergétique des appareils électroménagers. Ils sont également encouragés à faire part de leurs idées sur les nouveaux défis ou les nouvelles possibilités découlant de la nouvelle réalité postpandémique. Les commentaires obtenus au moyen de la plateforme Parlons des règlements fédéraux seront affichés publiquement, ce qui permettra aux participants de consulter les commentaires et de participer à une conversation ouverte et transparente.

Les résultats de Parlons des règlements fédéraux aideront à établir l'ordre de priorité des questions réglementaires entre les juridictions et des possibilités d'harmonisation, et contribueront à orienter la position du Canada dans les forums internationaux de coopération en matière de réglementation.

La coopération entre les juridictions au Canada et sur la scène internationale s'est avérée efficace pour réduire les différences réglementaires inutiles, éliminer les exigences redondantes, partager l'information, favoriser l'innovation et adopter des normes internationales.

Le gouvernement du Canada prévoit de lancer d'autres consultations par l'entremise de la plateforme « Parlons des règlements fédéraux » au cours des prochains mois.

La consultation initiale sera ouverte jusqu'au 27 juin 2022.

Citation

« Moderniser la façon dont nous abordons la réglementation avec la population canadienne nous aidera à approfondir la conversation. Cela nous aidera à aligner les règlements sur les besoins et les priorités des Canadiens et des Canadiennes et à tirer parti des nouvelles possibilités économiques. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Faits saillants

Le 31 mars 2022, le gouvernement a déposé au Sénat le projet de loi S-6, Loi concernant la modernisation de la réglementation , un mécanisme récurrent qui permet de garder les règlements pertinents et à jour.

, un mécanisme récurrent qui permet de garder les règlements pertinents et à jour. D'autres initiatives de modernisation comprennent la création du Centre d'innovation en matière de réglementation et la mise en œuvre de feuilles de route découlant d'examens réglementaires ciblés.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

Document d'information

Le Canada lance une nouvelle plateforme de consultation et sollicite des commentaires sur les obstacles réglementaires au commerce

La coopération en matière de réglementation est l'un des nombreux outils dont le gouvernement dispose pour améliorer l'efficacité et la compétitivité du système de réglementation.

Le gouvernement du Canada travaille avec les administrations au pays et sur la scène internationale pour réduire les obstacles réglementaires inutiles au commerce et à la compétitivité, tout en continuant à protéger la santé, la sécurité, l'environnement et le bien-être économique des Canadiens et des Canadiennes. Cela comprend la collaboration avec d'autres administration pour :

adopter des normes internationales

harmoniser les règlements

partager des informations et des expériences

réduire les différences réglementaires inutiles

éliminer les exigences et les processus redondants.

Le Canada participe activement à plusieurs tables de coopération en matière de réglementation où les organismes de réglementation identifient les possibilités de coopération et s'engagent dans des plans de travail qui font progresser leurs objectifs de coopération :

Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation de l'Accord de libre-échange canadien

Conseil de coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis

coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis Forum de coopération en matière de réglementation de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne

Réseau de coopération en matière de réglementation des Nations Agiles (composé du Canada, du Royaume-Uni, du Japon, du Danemark, de Singapour, de l'Italie et des Émirats arabes unis).

La plateforme Parlons des règlements fédéraux est un projet pilote qui offre la possibilité de tester de nouvelles approches numériques pour recueillir les commentaires des intervenants et aider à atteindre de nouveaux intervenants qui n'ont peut-être pas participé aux consultations précédentes, qui reposaient sur les avis publiés dans la Gazette du Canada.

La plateforme est simple et facile à utiliser. Au-delà de la facilité accrue pour les intervenants de fournir des commentaires, la plateforme permettra également une plus grande transparence des commentaires des intervenants puisque les commentaires seront affichés publiquement. Les intervenants auront ainsi l'occasion de voir les commentaires des autres participants et de s'en inspirer au fur et à mesure qu'ils sont reçus.

Au cours des prochains mois, la plateforme permettra de recueillir des commentaires sur plusieurs sujets liés à l'amélioration du système de réglementation du Canada, notamment les examens ciblés de la réglementation et l'évaluation des besoins en matière de rapports publics et de matériel de formation.

Un résumé des commentaires reçus pour chaque sujet sera rédigé et accessible sur la plateforme.

Parmi les autres initiatives visant à améliorer la réglementation fédérale au Canada, citons :

Le projet de loi S-6, Loi sur la modernisation de la réglementation, la deuxième modernisation annuelle de la réglementation, qui a été présenté au Parlement en mars 2022. Il apporte des changements sensés à 29 lois au moyen de 46 modifications afin de simplifier les processus réglementaires, d'accorder des exemptions à certaines exigences réglementaires pour tester de nouveaux produits, et de faciliter le commerce en les administrations grâce à des règles plus uniformes et cohérentes entre les gouvernements.

Des examens réglementaires ciblés qui examinent les règlements et les pratiques réglementaires afin d'identifier les approches permettant de tester de nouveaux produits et de découvrir les possibilités de réduire les charges administratives et de simplifier les processus réglementaires. Les examens décrivent des approches pour relever ces défis.

Le Centre d'innovation en matière de réglementation, qui soutient l'expérimentation et la flexibilité réglementaires, et permet aux produits innovants d'arriver plus facilement sur le marché.

La Loi sur la réduction de la paperasse , qui permet de contrôler la charge administrative que les réglementations imposent aux entreprises.

, qui permet de contrôler la charge administrative que les réglementations imposent aux entreprises. Les intervenants du milieu des affaires, des consommateurs et des universitaires qui siègent au Comité consultatif externe sur la compétitivité réglementaire et qui fournissent des conseils sur la façon d'améliorer davantage le système de réglementation du Canada.

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources (média) : Isabella Brisson, Directrice des communications par intérim et Attachée de presse, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, 579-337-5723; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400; Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Téléscripteur (ATS) : 613-369-9371, Courriel : [email protected]