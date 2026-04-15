La période de réception des demandes visant à mettre en place au Canada une infrastructure de calcul de pointe souveraine pour l'IA est maintenant ouverte

OTTAWA, ON, le 15 avril 2026 /CNW/ - Le Canada instaure une initiative nationale en vue de mettre au point un système de calcul de pointe pour l'IA parmi les plus avancés. Ce système permettra de fournir au milieu de la recherche, aux visionnaires et aux établissements la puissance de calcul requise pour innover, livrer concurrence et se démarquer.

En effet, le gouvernement du Canada lance un appel de demandes dans le cadre du Programme d'infrastructure de calcul souveraine pour l'IA, un programme financé par les investissements sans précédent annoncés dans les budgets de 2024 et de 2025. Celui-ci s'inscrit dans la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA et rendra possible la construction au pays d'une infrastructure de calcul de grande envergure qui fera avancer la recherche et l'innovation en intelligence artificielle (IA) tout en protégeant les intérêts du Canada.

Ce système, qui constituera une composante essentielle du réseau numérique national, donnera lieu à des percées dans les domaines des soins de santé, de l'énergie, de la fabrication de pointe et des découvertes scientifiques, ce qui viendra renforcer la compétitivité du Canada sur la scène internationale, soutenir la recherche de calibre mondial, et assurer aux visionnaires du pays un accès sécuritaire et fiable à une infrastructure numérique indispensable.

Les projets retenus à l'issue de l'appel de demandes concurrentiel, dans le cadre duquel des promoteurs admissibles auront soumis des demandes visant la conception rapide, la construction, l'exploitation et l'entretien d'un système de calcul de pointe à grande échelle optimisé par l'IA, seront financés à même l'investissement de nature transformatrice prévu au titre de cette initiative. L'infrastructure de fabrication canadienne deviendra une pierre d'assise de l'écosystème numérique national et permettra au milieu de la recherche et à l'industrie de faire progresser leurs travaux de pointe et d'élaborer des solutions d'IA de prochaine génération.

Les organisations admissibles prêtes à aider le Canada à renforcer sa souveraineté technologique peuvent maintenant soumettre une demande. Pour en savoir plus et présenter une demande, consultez la page Web du Programme d'infrastructure de calcul souveraine pour l'IA.

Citations

« Le Canada se trouve déjà à l'avant-garde de l'intelligence artificielle. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un accès à une puissance de calcul à grande échelle. Cette initiative vise à acquérir cette capacité ici même au pays de sorte que le milieu de la recherche, les établissements et les visionnaires puissent aller plus vite et plus loin et transformer leurs idées novatrices en retombées concrètes. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

Faits en bref

Les promoteurs intéressés trouveront sur la page Web du Programme d'infrastructure de calcul souveraine pour l'IA le guide du Programme, les critères d'admissibilité et la marche à suivre pour soumettre une demande.

Dans le cadre de la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA, des investissements ciblés ont été réalisés au titre de trois piliers complémentaires, soit la mobilisation des investissements du secteur privé, la mise en place d'une infrastructure publique de calcul informatique de pointe, et l'établissement du Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA. L'objectif est d'accroître la capacité de calcul nationale, de soutenir l'écosystème canadien de l'IA, de stimuler la croissance économique, et de protéger les données et la propriété intellectuelle canadiennes.

Le lancement de l'appel de demandes fait suite au processus d'appel de déclarations d'intérêt mené dans le cadre du Programme d'infrastructure de calcul souveraine pour l'IA et qui a pris fin en 2025.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]