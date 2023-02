OTTAWA, ON, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Aux fins de la décarbonation de son économie, le Canada aura besoin de diverses formes d'énergie propre pour répondre à la croissance de la demande d'électricité propre, abordable et fiable; il aura notamment besoin d'énergie nucléaire - une énergie non émettrice, stable et sûre. La prochaine génération de technologies nucléaires, dont les petits réacteurs modulaires, jouera un rôle clé dans notre pays, qui doit répondre à une croissance de la demande d'énergie et est appelé à exporter ses minéraux critiques et ses technologies propres vers des pays partenaires.

Aujourd'hui, à l'occasion du congrès annuel de l'Association nucléaire canadienne, Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a fait le lancement du Programme facilitant les petits réacteurs modulaires (PRM) au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson. Ce programme soutiendra le développement commercial sécuritaire des PRM, en appui à la décarbonation de notre économie et à la lutte contre les changements climatiques.

Le nouveau programme versera 29,6 millions de dollars sur quatre ans pour :

développer des chaînes d'approvisionnement pour la fabrication des PRM, l'approvisionnement en combustible et la sécurité du combustible afin de fournir à l'industrie canadienne des PRM les éléments dont elle a absolument besoin pour prospérer;

financer la recherche de solutions sûres pour la gestion des déchets des PRM afin de garantir la sûreté des PRM et de la gestion de leurs déchets, maintenant et à l'avenir.

Le programme s'adresse aux entreprises privées, services publics, provinces et territoires, universités et groupes autochtones.

En vue de fournir de l'énergie propre abordable à tous les Canadiens et d'accélérer l'avènement d'une économie sobre en carbone, le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler en concertation avec les provinces et les territoires pour permettre le déploiement des PRM.

Moins complexes, plus simples d'utilisation et plus abordables que la nouvelle génération de grands réacteurs, les PRM offrent une solution prometteuse pour notre transition vers les énergies à faible émission de carbone.

Ainsi, un PRM de 300 mégawatts permettrait d'alimenter en énergie propre quelque 300 000 maisons. Les PRM pourraient contribuer à la décarbonation des réseaux électriques provinciaux et des industries lourdes et aider les localités éloignées à s'affranchir du diesel.

Grâce aux 70 000 Canadiens et plus qui travaillent fort dans sa chaîne d'approvisionnement, notre industrie nucléaire est bien placée pour tirer profit de ses innovations scientifiques et technologiques et s'imposer ainsi comme un fer de lance du développement et du déploiement des PRM.

Quelques faits

Le budget 2022 a alloué 29,6 millions de dollars sur quatre ans à Ressources naturelles Canada pour financer des projets de recherche et développement qui permettront d'établir les conditions et les cadres requis pour délaisser les combustibles fossiles au profit des PRM et ainsi contribuer à l'atténuation des changements climatiques.

Le Canada prend déjà des mesures en ce sens. La Banque de l'infrastructure du Canada a versé 970 millions de dollars en financement pour le PRM de Darlington , qui sera l'un des premiers PRM à vocation commerciale au monde.

prend déjà des mesures en ce sens. La Banque de l'infrastructure du Canada a versé 970 millions de dollars en financement pour le PRM de , qui sera l'un des premiers PRM à vocation commerciale au monde. Le 6 février 2023, en partenariat avec RNCan, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a lancé un appel à projets de PRM dans le cadre de son programme de subventions Alliance. Les fonds aideront les candidats universitaires retenus dans leurs efforts pour faciliter la gestion des déchets générés par les PRM et pour favoriser le développement de chaînes d'approvisionnement des PRM.

recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a lancé un appel à projets de PRM dans le cadre de son programme de subventions Alliance. Les fonds aideront les candidats universitaires retenus dans leurs efforts pour faciliter la gestion des déchets générés par les PRM et pour favoriser le développement de chaînes d'approvisionnement des PRM. L'appel à projets du CRSNG, qui s'ajoute au programme de RNCan, permettra d'acquérir de nouvelles connaissances, de renforcer les capacités des universités canadiennes et de contribuer à former, dans le domaine nucléaire, toute une nouvelle génération de chercheurs, d'ingénieurs et de responsables des politiques.

Citations

« Il est absolument essentiel de développer les entreprises canadiennes du secteur de l'énergie propre à l'heure où le Canada s'emploie à décarboner son réseau électrique d'ici 2035. Le Programme facilitant les petits réacteurs modulaires lancé aujourd'hui est un bon pas vers la distribution d'électricité plus fiable, plus abordable et plus propre dans les diverses régions du pays. Le gouvernement du Canada collabore avec l'industrie, les travailleurs, des partenaires autochtones, les provinces et les territoires pour ouvrir des voies de développement, notamment par le biais des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Aujourd'hui, c'est avec plaisir que j'ai lancé le Programme facilitant les petits réacteurs modulaires à l'occasion du congrès annuel de l'Association nucléaire canadienne. Source d'énergie fiable et sûre, le nucléaire nous aide à retirer le charbon et le gaz du réseau électrique en Ontario et ailleurs au Canada. En investissant dans cette nouvelle génération de technologies nucléaires, le Canada peut aider ses partenaires des quatre coins du monde à atteindre leurs objectifs climatiques, tout en exportant des technologies propres et des minéraux critiques comme l'uranium vers des pays partenaires. Ce programme contribuera à combattre la pollution et à créer des emplois durables pour les générations futures. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

