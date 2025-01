OTTAWA, ON , le 30 janv. 2025 /CNW/ - Les communautés rurales et francophones en situation minoritaire apportent une contribution essentielle à l'économie et à la culture du Canada, mais elles se heurtent souvent à des défis uniques sur le plan démographique et en matière de main‑d'œuvre, puisque la majorité des Canadiens et des nouveaux arrivants s'établissent dans les centres urbains du pays. En particulier, le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN) a réussi à mettre en relation les entreprises et les employeurs des collectivités éloignées avec les nouveaux arrivants qualifiés dont ils ont besoin pour prospérer.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada lance deux nouveaux programmes pilotes, conformément à l'engagement qu'il a pris en mars 2024, afin d'aider les collectivités rurales et francophones en situation minoritaire à attirer et à retenir des nouveaux arrivants possédant les compétences nécessaires pour aider leur région à réussir pendant que nous travaillons à faire du PPICRN un programme permanent.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé le lancement du Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et le Programme pilote d'immigration dans les communautés francophones, ainsi que les communautés sélectionnées pour y participer. Ces programmes pilotes fourniront à 18 collectivités une voie d'accès à la résidence permanente pour attirer et retenir des nouveaux arrivants qui peuvent occuper des emplois clés et qui veulent vivre à long terme dans ces régions.

Le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales veille à ce que ces collectivités aient accès à des programmes qui répondent aux pénuries de main-d'œuvre et aident les entreprises locales à trouver les travailleurs dont elles ont besoin. Le Programme pilote d'immigration dans les communautés francophones vise à accroître le nombre de nouveaux arrivants francophones qui s'établissent dans les communautés francophones en situation minoritaire à l'extérieur du Québec, veillant ainsi au développement économique des communautés francophones en situation minoritaire, tout en contribuant à rétablir et à augmenter leur poids démographique.

Chaque collectivité sélectionnée est représentée par un organisme de développement économique local qui travaillera avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour cerner ses lacunes critiques en matière de main-d'œuvre, désigner des employeurs dignes de confiance et recommander des candidats convenables à IRCC pour la résidence permanente. IRCC a commencé à former les organismes de développement économique, et chaque collectivité fournira des détails et un échéancier quant au moment où les employeurs et les candidats prospectifs à la résidence permanente peuvent s'attendre à pouvoir présenter une demande.

Les collectivités suivantes participeront au Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales (PPICR) :

Comté de Pictou (N.-É.)

North Bay (Ont.)

Sudbury (Ont.)

Timmins (Ont.)

Sault Ste. Marie (Ont.)

Thunder Bay (Ont.)

Steinbach (Man.)

Altona / Rhineland (Man.)

Brandon (Man.)

Moose Jaw (Sask.)

Claresholm (Alb.)

West Kootenay (C.-B.)

North Okanagan-Shuswap (C.-B.)

Peace Liard (C.-B.)

Les communautés suivantes participeront au Programme pilote d'immigration dans les communautés francophones (PPICF) :

Péninsule acadienne (N.-B.)

Sudbury (Ont.)

Timmins (Ont.)

Région Supérieur Est (Ont.)

Saint-Pierre-Jolys (Man.)

Kelowna (C.‑B.)

« Les collectivités rurales et francophones sont essentielles à la croissance et à la diversité culturelle du Canada, et nous valorisons les contributions uniques qu'apportent les nouveaux arrivants dans ces endroits. En accueillant des immigrants qualifiés dans ces régions, nous remédions à la pénurie de main-d'œuvre et aux besoins économiques tout en faisant valoir les avantages de vivre dans une petite collectivité ou ville. L'engagement que nous avons pris en vue de soutenir ces régions témoigne de notre conviction que chaque région compte. Voilà pourquoi nous ferons du PPICRN un programme permanent et pourquoi nous lançons ces deux nouveaux programmes pilotes. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec ces collectivités afin d'établir des liens entre les entreprises et les travailleurs qualifiés dont elles ont besoin pour prospérer. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Lorsque nos collectivités rurales et éloignées réussissent, le Canada réussit - c'est aussi simple que cela. Grâce au Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et au Programme pilote d'immigration dans les communautés francophones, votre gouvernement fédéral contribue à pourvoir des emplois et à stimuler la croissance dans nos petites communautés magiques, améliorant ainsi la vie de toutes les personnes qui y vivent. »

- L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Le 31 octobre 2023, IRCC a publié un rapport intitulé Un système d'immigration pour l'avenir du Canada , lequel trace la voie à suivre pour renforcer notre système d'immigration afin de mieux répondre aux besoins de notre pays et des nouveaux arrivants. Dans le cadre des efforts visant à mettre en œuvre les mesures décrites dans le rapport, IRCC continue d'explorer les possibilités d'améliorer l'immigration régionale, notamment au moyen de ces deux nouveaux programmes pilotes.

L'inclusion de nouvelles collectivités francophones dans les programmes régionaux d'immigration économique est une mesure fondamentale de la Politique en matière d'immigration francophone d'IRCC.

Une partie de la Péninsule acadienne, Sudbury , Timmins et Saint‑Pierre‑Jolys participent également à l' Initiative des communautés francophones accueillantes , ce qui les aidera à établir et à intégrer les nouveaux arrivants d'expression française qui arrivent dans leur collectivité au titre de cette initiative.

Les résultats préliminaires suggèrent qu'un taux élevé des participants au PPICRN restent dans la collectivité. En octobre 2022, 87 % des nouveaux arrivants ayant répondu au sondage sur le PPICRN ont déclaré qu'ils sont restés et qu'ils prévoyaient rester dans leur collectivité.

En date du 31 d écembre 2024, 8 580 nouveaux arrivants se sont vu accorder la résidence permanente par l'intermédiaire du PPICRN, ce qui a contribué à combler les pénuries de main‑d'œuvre dans des secteurs clés comme les soins de santé et le secteur manufacturier.

