Le Canada lance le Programme à l'intention des gestionnaires de l'énergie

OTTAWA, le 28 juin 2019 /CNW/ - L'efficacité énergétique aide les familles et les entreprises à économiser, rend les entreprises plus compétitives et crée un environnement plus vert pour les générations futures. Le gouvernement du Canada passe à l'action en investissant dans des projets qui nous prépareront à un avenir fondé sur l'énergie propre et nous permettront d'offrir une planète plus saine aux prochaines générations.



Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a lancé aujourd'hui le Programme à l'intention des gestionnaires de l'énergie, doté d'une enveloppe de 3,1 millions de dollars pour soutenir les petites et moyennes entreprises, les municipalités, les universités, les écoles, les hôpitaux et les organismes sans but lucratif situés en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire dans les provinces où s'applique le filet de sécurité fédéral pour la tarification du carbone.

Le Programme à l'intention des gestionnaires de l'énergie facilitera l'identification et l'adoption de solutions axées sur l'efficacité énergétique qui réduiront la consommation d'énergie, les coûts d'exploitation et les émissions de gaz à effet de serre en octroyant de l'aide financière pour embaucher des gestionnaires de l'énergie ainsi que pour effectuer des évaluations énergétiques de bâtiments, d'installations industrielles et de flottes de véhicules. Le programme sera financé à même les recettes du système fédéral de tarification de la pollution par le carbone.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à combattre les changements climatiques en mettant un prix sur la pollution et à opérer une transition vers une économie sobre en carbone axée sur l'énergie propre. Le Programme à l'intention des gestionnaires de l'énergie vient compléter les autres programmes sur l'efficacité énergétique, l'énergie propre et l'innovation.

Le Canada se destine à un avenir fondé sur l'énergie propre qui garantira à nos citoyens de bons emplois dans la classe moyenne et une économie prospère tout en permettant au Canada de demeurer une destination de choix pour les investissements étrangers. Cette annonce s'inscrit dans la foulée du rapport du Conseil Génération Énergie que d'éminents Canadiens ont soumis au gouvernement du Canada et qui propose des principes directeurs pour bâtir un avenir énergétique dans lequel économie et environnement iront de pair.

Citations

« En investissant dans l'environnement, nous investissons dans nos citoyens, notre économie ainsi que la santé et la pérennité de notre planète. Notre gouvernement est fier de soutenir des initiatives comme le Programme à l'intention des gestionnaires de l'énergie, qui réduira la consommation d'énergie, les frais d'exploitation et les émissions de gaz à effet de serre, accélérant ainsi notre transition vers un avenir fondé sur l'énergie propre tout en facilitant l'atteinte de nos objectifs de lutte contre les changements climatiques à l'échelle mondiale. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, Ottawa, 343-292-6100, NRCan.media_relations-media_relations.RNCan@canada.ca; Vanessa Adams, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 343-543-7645, Vanessa.Adams@canada.ca

Related Links

www.nrcan.gc.ca