OTTAWA, ON, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, a publié le premier registre public de l'IA du gouvernement du Canada, qui fournit aux Canadiennes et Canadiens des renseignements sur les domaines et les modalités d'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) au sein du gouvernement fédéral.

Ce registre constitue une étape importante dans la mise en œuvre continue de la Stratégie en matière d'intelligence artificielle pour la fonction publique fédérale, laquelle oriente l'adoption de l'IA dans l'ensemble des institutions fédérales. La mise sur pied du registre cadre également avec l'engagement du gouvernement de moderniser les services publics, de renforcer la productivité et de garantir que chaque dollar permet d'optimiser les ressources au profit des Canadiens et Canadiennes. En donnant aux institutions une vision plus claire des activités liées à l'IA au sein du gouvernement, le registre constituera un outil supplémentaire permettant de soutenir la planification, de réduire les chevauchements et d'aider les ministères à cerner des occasions de travailler plus efficacement.

Cette première version présente des renseignements clés, notamment l'objectif et la description de chaque système, son utilisation prévue ou actuelle, la question de savoir s'il a été conçu à l'interne ou par un fournisseur, ainsi que d'autres détails importants. Afin que le registre continue de répondre aux attentes du public, des consultations seront menées auprès de la population canadienne en 2026 pour permettre de recueillir des commentaires et d'améliorer sa conception et sa convivialité. Cette version bonifiée sera ensuite mise à jour régulièrement par les institutions fédérales.

Le registre contient actuellement des données provenant de 42 institutions et répertorie plus de 400 systèmes dans lesquels l'IA est en cours d'exploration, de développement, de mise en œuvre ou de déploiement. Ces systèmes englobent non seulement des projets de recherche préliminaire et de validation de concept, mais aussi des outils pleinement déployés qui soutiennent les opérations et la prestation de services. Le registre s'appuie sur des données gouvernementales existantes validées par les ministères et organismes.

Cette initiative reflète l'engagement du Canada à adopter l'IA de manière responsable, conformément à des valeurs, des principes éthiques et des règles claires, et à maintenir son rôle de chef de file mondial en matière d'IA dans le secteur public. Elle témoigne aussi de notre volonté de bâtir une fonction publique plus moderne et axée sur le numérique -- une fonction publique qui utilise la technologie de façon responsable pour améliorer ses opérations, renforcer la prise de décisions et produire des résultats de haute qualité pour les Canadiens et Canadiennes.

Citation

« L'intelligence artificielle transforme les gouvernements, et nous nous engageons à fournir aux Canadiennes et Canadiens des renseignements sur la façon dont elle est utilisée pour soutenir les programmes et les services. Le registre de l'IA constitue une étape importante pour instaurer la confiance du public et assurer une utilisation responsable de l'IA dans l'ensemble de la fonction publique fédérale. »

- L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor

Faits en bref

Le registre de l'IA fait partie de la Stratégie en matière d'intelligence artificielle pour la fonction publique fédérale.

Le registre est accessible sur le portail du gouvernement ouvert, la plateforme centrale du gouvernement du Canada pour la diffusion ouverte des données et des renseignements gouvernementaux.

L'IA est utilisée au sein du gouvernement du Canada depuis des décennies, avec des systèmes datant de 1994.

Le registre exclut les systèmes d'IA intégrés à des produits commerciaux à faible risque, tels que les assistants virtuels ou les correcteurs orthographiques.

Liens connexes

Suivez-nous

X : @SCT_Canada

Facebook : https://www.facebook.com/SCTCanada

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Personnes-ressources (média) : Matthieu Perrotin, Directeur des enjeux et directeur adjoint des communications, Cabinet du président du Conseil du Trésor, [email protected]; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]