OTTAWA, ON, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, a lancé le Grand Défi IAgouv du G7 dans le cadre de la présidence du G7 par le Canada en 2025.

Ce Défi, qui se déroule du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026, rassemble des experts et expertes, ainsi que des innovateurs et innovatrices de l'ensemble des pays du G7 et de l'Union européenne (UE) afin de mettre au point des solutions d'IA pratiques visant à rendre les services publics axés sur les citoyens et citoyennes plus rapides et plus efficaces.

Le Défi commence par une compétition intense de deux semaines, soit les Laboratoires de solutions rapides, qui vise à promouvoir l'utilisation responsable de l'IA dans les services publics. Soutenues par des conseillers experts et conseillères expertes, des équipes ou des personnes s'attaqueront à des défis concrets du secteur public en développant des solutions d'IA pratiques et évolutives qui pourront être adoptées par les gouvernements du monde entier.

Les participants et participantes dont la solution sera retenue pourraient bénéficier d'un financement maximum de 10 000 $ CA pour soutenir leur projet. Au total, jusqu'à 100 000 $ CA pourraient être versés pour soutenir les solutions prometteuses.

Cette initiative internationale s'adresse aux participants et participantes des pays du G7 et de l'UE qui s'intéressent à l'IA, aux politiques ou aux domaines interdisciplinaires, ou qui travaillent dans ces domaines, notamment les étudiants et étudiantes, les chercheurs et chercheuses, les fonctionnaires, ainsi que les membres de la société civile, du milieu universitaire et de l'industrie.

Les Laboratoires de solutions rapides commencent aujourd'hui et se poursuivront jusqu'au 1er décembre 2025. La présentation des participants et participantes dont les solutions auront été retenues et l'annonce du financement accordé auront lieu au début de l'année 2026.

Rendez-vous sur Grand Défi IAgouv du G7 - Canada.ca pour participer au Défi !

Citation

« Dans le contexte mondial en constante évolution, le nouveau gouvernement du Canada s'engage à tirer parti de l'IA de manière responsable pour relever des défis concrets. Les Laboratoires de solutions rapides du Grand Défi IAgouv du G7 mettront à profit l'expertise d'innovateurs et d'innovatrices du monde entier afin de créer des solutions d'IA fiables pour les gouvernements, offrant des avantages mesurables et significatifs pour la population du Canada. »

- L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor

« Grâce à son expertise et à son leadership, le Canada joue un rôle déterminant dans l'élaboration des normes mondiales et dans l'organisation d'actions collectives autour de l'IA. Le Grand Défi IAgouv du G7 constitue une occasion précieuse d'échanger des idées novatrices et de renforcer nos partenariats de longue date afin de promouvoir l'utilisation responsable de l'IA dans les services publics. Nous travaillons activement à des initiatives de collaboration pour accroître notre concurrence et notre résilience à l'échelle nationale ainsi que pour favoriser une prospérité partagée. »

- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

Faits en bref

Lors du Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, les pays membres se sont engagés à promouvoir l'adoption responsable de l'IA dans le secteur public.

Convoqué et dirigé par le Canada, qui assure la présidence du G7 en 2025, le Défi est appuyé par le Réseau de l'intelligence artificielle du G7 (RIAG), composé de spécialistes de l'adoption de l'IA.

Un financement total pouvant atteindre jusqu'à 100 000 $ CA est offert. Les solutions de dix participantes ou participants pourraient recevoir jusqu'à 10 000 $ CA en vue de leur mise en œuvre.

Liens connexes

