ST. JOHN'S, NL, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et député de Cape Spear, Tom Osborne, mettra en lumière les investissements prévus dans le budget fédéral qui contribueront à bâtir des collectivités fortes grâce à l'amélioration des infrastructures locales.

Un point de presse suivra l'activité.

Date

Samedi 8 novembre 2025

Heure (locale)

11 h (HNT)

Endroit

Fisherman's Coop

Petty Harbour - 35, rue Southside, Goulds

Terre-Neuve-et-Labrador, A1S 1L1

Les médias peuvent s'adresser à : Matthieu Perrotin, Directeur des enjeux et directeur adjoint des communications, Cabinet du président du Conseil du Trésor, [email protected]; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]