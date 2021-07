L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui un financement fédéral de 1,65 million de dollars, réparti sur les trois prochaines années, afin de soutenir le lancement et le fonctionnement d'un nouveau centre régional de services climatiques. Basé à Sackville, au Nouveau-Brunswick, CLIMAtlantic desservira les quatre provinces de l'Atlantique.

Cet automne, lorsque le personnel sera en poste et que le centre sera entièrement opérationnel, CLIMAtlantic fournira de la formation, des outils, des données, des renseignements accessibles, fiables et adaptés à la région au sujet des changements climatiques, et ce, afin d'aider les entreprises, les organismes communautaires et les gouvernements à tenir compte des renseignements sur le climat dans leur prise de décisions.

La mise sur pied de ce nouveau centre régional s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada de fournir à la population canadienne les données et les outils dont elle a besoin pour s'adapter aux changements climatiques. CLIMAtlantic contribuera à veiller à ce que les personnes qui vivent et travaillent dans la région de l'Atlantique aient accès à des renseignements et à des services locaux sur mesure touchant le climat.

L'accès aux données et aux renseignements de la meilleure qualité pour comprendre les impacts possibles des changements climatiques aidera les communautés à renforcer leur résilience.

« CLIMAtlantic est le plus récent ajout au réseau grandissant d'organismes détenteurs d'une expertise climatique d'ECCC, soutenus par le Centre canadien des services climatiques de notre ministère. Ce nouvel organisme est un excellent exemple de coopération fédérale-provinciale, et s'inscrit dans l'engagement continu du gouvernement du Canada de prendre des mesures concrètes et d'aider la population canadienne à s'adapter aux changements climatiques. CLIMAtlantic mettra en lumière des renseignements climatiques propres à la région du Canada atlantique qui aideront les organismes, les administrations locales et les entreprises à tenir compte des changements climatiques dans leur planification et leur prise de décisions. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

« Le réseau comprend Ouranos, au Québec, le Pacific Climate Impacts Consortium, en Colombie-Britannique, et ClimateWest, dans la région des Prairies. La collaboration est au cœur de chacun de ces centres climatiques régionaux. Les centres régionaux de données sur le climat appuient les efforts déployés pour rendre les communautés plus résilientes aux phénomènes météorologiques extrêmes. Un meilleur accès à des données climatiques propres aux régions permettra aux entreprises et aux particuliers de mieux planifier dans l'avenir. »

- Sabine Dietz, directrice générale de CLIMAtlantic

« Le Nouveau-Brunswick est extrêmement satisfait de la collaboration qui a été établie au cours des deux dernières années entre les provinces de l'Atlantique et le gouvernement fédéral qui a mené à bien cette grande initiative. Grâce à ses professionnels expérimentés dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques, CLIMAtlantic sera un centre de services climatiques de calibre mondial capable de faire progresser fortement la résilience collective du Canada atlantique aux impacts des changements climatiques. »

- L'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Nouveau-Brunswick

Les phénomènes météorologiques violents en 2020, l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées, ont causé plus de 2,4 milliards de dollars en dommages assurés au Canada , ce qui place l'année 2020 au quatrième rang sur le plan des dommages les plus importants jamais enregistrés (Bureau d'assurance du Canada, 2021).

Au Canada atlantique, on s'attend à ce que la hausse du niveau de la mer au cours du présent siècle dépasse la moyenne mondiale, augmentant ainsi les risques d'inondation des collectivités côtières et les dommages connexes causés par les interactions entre le niveau de la mer plus élevé, les ondes de tempête, les marées hautes et les fortes précipitations.

Le gouvernement du Canada a inauguré le Centre canadien des services climatiques (CCSC) en octobre 2018, puis a amorcé la création de centres régionaux de pair avec les provinces, afin que les Canadiens aient accès aux renseignements et au soutien nécessaires pour rendre leurs collectivités et leur économie plus résilientes aux impacts des changements climatiques.

Les données et les renseignements sur le climat peuvent soutenir les efforts d'adaptation des manières suivantes :

en veillant à ce que les nouvelles infrastructures et les nouveaux aménagements communautaires soient conçus pour résister aux risques d'inondations;



en appuyant le secteur de l'agriculture dans la sélection de variétés cultivées capables de résister aux conditions climatiques changeantes et de croître malgré celles-ci.

