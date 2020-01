Le Canada lance des programmes de financement pour l'environnement

OTTAWA, le 21 janv. 2020 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens mettent en œuvre des initiatives locales pour protéger l'environnement, lutter contre la pollution par le plastique, conserver la nature et protéger nos cours d'eau. Ces initiatives créent de bons emplois à l'échelle régionale et améliorent l'environnement pour la prochaine génération.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a lancé l'appel de propositions annuel pour huit programmes de financement en environnement. Ces programmes contribueront à la réalisation de projets communautaires qui auront des répercussions positives et mesurables sur l'environnement et pour les Canadiens.

Par exemple, les projets potentiels financés cette année pourraient contribuer directement au rétablissement des espèces en péril, à la lutte contre la pollution par le plastique et les changements climatiques, à la restauration et à la protection de la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et le lac Winnipeg, et à l'amélioration de la durabilité à long terme des écosystèmes du Canada atlantique.

Les Canadiens dans tout le pays, notamment les collectivités autochtones, les propriétaires fonciers, les groupes environnementalistes, les écoles, les autres ordres de gouvernement et les entreprises, sont invités à présenter une demande.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les critères d'admissibilité et la façon de présenter une demande de financement, veuillez consulter les liens ci-dessous.

« Les Canadiens dans tout le pays proposent des solutions novatrices pour certains de nos défis environnementaux les plus pressants. J'encourage tous les groupes admissibles qui travaillent à des projets environnementaux novateurs à présenter une demande de financement. Nous nous réjouissons à l'idée d'appuyer des initiatives qui auront des répercussions positives sur notre collectivité et sur notre environnement naturel. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Au cours des quatre dernières années, en moyenne, 264 projets par année ont reçu des subventions et des contributions d'Environnement et Changement climatique Canada .

. Le Programme de financement communautaire ÉcoAction, un des programmes de financement pour l'environnement d'Environnement et Changement climatique Canada , a contribué à faire participer plus de 2,7 millions de Canadiens à des activités environnementales positives depuis 2006.

