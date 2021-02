Le Canada, la Colombie-Britannique et la Nation Tlowitsis passent à l'étape finale de la négociation d'un traité

CAMPBELL RIVER, BC, le 26 févr. 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique et la Nation Tlowitsis ont signé un nouvel accord qui continuera de faire progresser la réconciliation et la négociation d'un traité.

John Smith, chef de la Nation Tlowitsis, l'honorable Carolyn Bennett, ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, et Murray Rankin, ministre provincial des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, ont signé le Protocole d'entente sur la transition vers l'étape 5 de la Nation Tlowitsis.

Le Protocole d'entente mène les parties vers l'étape finale de la négociation d'un traité et les guidera dans la conclusion d'un traité qui soutient le droit de la Nation Tlowitsis à l'autodétermination et qui définit une nouvelle relation entre cette dernière, le Canada et la Colombie-Britannique.

Le Canada, la Colombie-Britannique et la Nation Tlowitsis entameront la dernière étape des travaux conjoints en vue de conclure un traité propice à la prospérité des membres de la communauté pour toutes les générations à venir. Ce travail jette les bases d'une relation renouvelée et fondée sur la reconnaissance des droits, la collaboration, le respect et le partenariat.

Le Protocole d'entente engage toutes les parties à établir une nouvelle approche de la négociation du traité qui sera guidée et éclairée par la Politique sur la reconnaissance et la réconciliation des droits pour les négociations des traités en Colombie-Britannique, qui a été conçue conjointement par le gouvernement du Canada, la province de la Colombie-Britannique et le Sommet des Premières Nations et diffusée en septembre 2019.

Cette nouvelle approche garantira l'harmonisation des nouveaux accords avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act de la Colombie-Britannique. Cette approche prévoit notamment la reconnaissance et le maintien des droits, sans que ceux-ci soient modifiés, cédés ou abolis par la signature d'un traité, et veille à ce que les traités soient souples et puissent être adaptés aux circonstances qui évoluent au fil du temps.

Cette nouvelle approche collaborative appuie l'objectif commun visant à favoriser la réconciliation et à appuyer des communautés autochtones saines et prospères au Canada. De ce fait, elle profitera tant aux citoyens de la Nation Tlowitsis qu'aux Britanno-Colombiens et au reste de la population canadienne.

Citations

« Nous avons connu une nouvelle réussite dans ce long et laborieux périple qui permettra d'assurer la survie des Tlowitsis », a déclaré John Smith, chef de la Nation Tlowitsis. « Bien que je ne sois pas heureux de la cadence des négociations, je reconnais le travail acharné qui a été accompli. Je remercie les ministres d'être allés de l'avant à cette occasion. Nous menons une lutte constante depuis 60 ans. Notre ancien village, où je suis né, était minuscule. Nous espérons que nous pourrons rapidement ériger notre nouvelle communauté, Nenagwas, sur les nouvelles terres que nous avons achetées. »

John Smith

Chef de la Nation Tlowitsis

« La signature du Protocole d'entente sur la transition vers l'étape 5 de la Nation Tlowitsis est une étape clé sur la voie de la réconciliation avec la Nation Tlowitsis et ses membres. En travaillant ensemble à titre de partenaires, nous jetons les bases d'une relation renouvelée qui soutient le droit à l'autodétermination de la Nation Tlowitsis et qui l'appuie dans l'édification d'un avenir meilleur pour toute la communauté. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Ce Protocole d'entente est un pas important vers l'avant dans la relation qui unit notre gouvernement et la Nation Tlowitsis. C'est l'expression concrète de notre engagement à mettre en œuvre des accords flexibles qui répondent aux besoins individuels de chaque nation. Près de 60 ans après qu'ils ont été forcés de quitter leurs foyers et leurs terres, les membres de la Nation Tlowitsis travaillent à ériger une communauté où ils seront chez eux. Les travaux entourant la négociation du traité soutiennent la vision de l'autodétermination de la Nation et aideront les Tlowitsis à bâtir une communauté prospère pour les générations à venir. »

L'honorable Murray Rankin

Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique

Faits en bref

La Nation Tlowitsis compte quelque 450 membres et 11 réserves éloignées. Ses territoires traditionnels couvrent la zone côtière du Nord de l'île de Vancouver , le détroit de Johnstone et les bras de mer continentaux adjacents.

l'île de , le détroit de Johnstone et les bras de mer continentaux adjacents. Vers la fin des années 1960, la Nation Tlowitsis a été expulsée de la réserve de Kalagwees, sur l'île Turnour. Ses membres ont dû se disperser, perdant leurs foyers et leur territoire traditionnel.

En 2018, après un vaste processus de dialogue avec le gouvernement local, la Nation Tlowitsis a acheté une parcelle de terre de 257 hectares près de Campbell River appelée Nenagwas (« un foyer où il fait bon retourner ») et a créé une nouvelle réserve dans le but d'ériger une communauté accueillante pour ses membres. Nenagwas sera le siège du gouvernement de la Nation Tlowitsis lorsqu'elle sera autonome.

