Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Stratford

STRATFORD, ON, le 11 juillet 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest, de Matthew Rae, député provincial de Perth--Wellington, et de Martin Ritsma, maire de la ville de Stratford.

Date Le 13 juillet 2026



Heure : 9 h HAE



Lieu : Garage de transport en commun de Stratford

60, rue Corcoran

Stratford (Ontario) N5A 1V7

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Dakota Brasier, Ministère des Transports, Bureau du ministre, [email protected]; Mike Beitz, Spécialiste des communications ministérielles, Corporation de la Ville de Stratford, 519-271-0250, poste 5372, [email protected]