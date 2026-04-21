MISSISSAUGA, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ - Les résidents de Mississauga peuvent s'attendre à un réseau de transport en commun plus sûr et plus fiable grâce à un investissement conjoint de plus de 14,3 millions de dollars dans deux projets d'infrastructure. Le Canada, l'Ontario et Mississauga travaillent en partenariat pour soutenir des améliorations qui profiteront au transport en commun par autobus et au transport actif.

Mississauga a un plan ambitieux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 pour cent d'ici 2050. Ce plan prévoit notamment la transition de la flotte de véhicules de transport en commun MiWay vers des véhicules électriques à zéro émission. Le premier investissement aujourd'hui soutiendra les améliorations des installations d'entreposage et d'entretien d'autobus afin qu'ils puissent également accueillir des autobus électriques à batterie. Ce projet prévoit la conception et la mise en œuvre de modifications dans trois installations d'entreposage et d'entretien d'autobus. Il permettra également d'installer des bornes de recharge et d'améliorer les installations électriques. Le financement de ce projet aidera Mississauga à respecter ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques, tout en veillant à ce que les services de transport en commun continuent de répondre aux besoins locaux.

De plus, le deuxième investissement aujourd'hui contribuera à soutenir de futures améliorations des infrastructures de transport actif. Ce projet prévoit l'élaboration d'un plan et d'une conception préliminaire pour près de huit kilomètres de pistes cyclables sur trois routes : l'avenue Aquitaine, le chemin Argentia et Millcreek Drive. Cela contribuera ainsi à la mise en œuvre du plan directeur de cyclisme de Mississauga et améliorera la desserte des gares GO Rail de Meadowvale et de Lisgar. Une fois achevé, ce projet contribuera à rendre la ville plus accueillante et plus sûre pour tous.

Citations

« Ces investissements fédéraux permettront d'améliorer la fiabilité et la sécurité des déplacements à Mississauga, tandis que la Ville poursuit ses efforts pour réduire les émissions et la congestion routière et accroître l'utilisation du transport en commun. Notre gouvernement fédéral continuera de soutenir les collectivités d'un océan à l'autre afin de leur fournir les ressources financières dont elles ont besoin pour être résilientes face aux changements. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, secrétaire d'État pour les Petites Entreprises et le Tourisme et députée de Mississauga--Streetsville, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement investit 70 milliards de dollars dans le plus grand projet d'expansion du transport en commun en Amérique du Nord, tout en mettant en place les infrastructures de transport en commun locales dont Mississauga a besoin pour se développer. Cet investissement permettra de financer l'électrification future de la flotte de véhicules de transport en commun de Mississauga, la création de pistes cyclables plus sûres et l'amélioration des correspondances avec le réseau GO Transit, ce qui offrira aux résidents des moyens sûrs et fiables pour se déplacer. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« Cet investissement montre que nos partenaires fédéraux et provinciaux reconnaissent l'importance de continuer à investir dans les infrastructures de transport en commun et de transport actif à Mississauga. L'amélioration de nos installations de transport en commun pour accueillir les autobus à zéro émission nous rapproche de nos objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques. Parallèlement, la planification de nouvelles pistes cyclables plus sûres permettra aux résidents d'opter plus facilement pour le transport actif. Ensemble, ces projets contribueront à bâtir une ville de Mississauga plus propre, mieux reliée et plus durable, aujourd'hui et pour l'avenir. »

Carolyn Parrish, mairesse de la Ville de Mississauga

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit un total de 5 750 744 $ dans les deux projets par l'entremise du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit 4 791 807 $ et la Ville de Mississauga contribue à hauteur de 3 834 309 $.

Ce volet soutient la construction, l'expansion et l'amélioration des réseaux de transport en commun urbains et ruraux qui contribuent à améliorer les services et transforment la façon dont les Canadiens vivent, se déplacent et travaillent.

Les investissements dans le transport en commun contribuent à donner les moyens aux Canadiens de se déplacer, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la fabrication et de la construction, à réduire la pollution et à rendre la vie plus abordable.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les collectivités à croître partout au pays.

Le financement fédéral et provincial est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives aux consultations auprès des groupes autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale.

L'Ontario investit 70 milliards de dollars dans le plus grand projet d'expansion du transport en commun en Amérique du Nord.

Mississauga a reçu plus de 23 millions de dollars dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence de l'Ontario de 2024-2025. Ce programme prévoit le versement de deux cents par litre d'essence vendu en Ontario aux municipalités pour le transport en commun. Les municipalités peuvent utiliser les fonds de la taxe sur l'essence pour leurs dépenses d'exploitation et d'immobilisations dans le transport en commun.

Le programme de tarif unique de l'Ontario permet aux usagers d'économiser jusqu'à 1 600 dollars par an. Depuis son lancement en 2024, il a permis aux Ontariens d'économiser plus de 230 millions de dollars et a rendu possibles près de 72 millions de correspondances gratuites entre la TTC et GO Transit, Brampton Transit, Durham Region Transit, MiWay, Peel TransHelp et York Region Transit.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Volet Infrastructures de transport en commun

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/pti-itc-fra.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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