Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
03 juin, 2026, 10:52 ET
MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Marilou Hudon-Huot, vice-présidente développement et location à la Société de développement Angus.
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Date :
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Le jeudi 4 juin 2026
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Heure :
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10 h HAE
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Lieu :
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Cour d'école, CPE Les Trotteurs
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5643 Rue Clark
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Montréal, (Québec) H2T 2V5
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Bureau du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Isabelle Hébert, Directrice des communications, Société de développement Angus, 438 886-3973, [email protected]
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