BATHURST, NB, le 17 déc. 2025 /CNW/ - L'achat de trois minibus permettra d'améliorer les services de transport en commun dans les collectivités du nord du Nouveau-Brunswick grâce à un investissement de plus de 487 000 $ du gouvernement fédéral.

L'annonce a été faite par Serge Cormier, député de l'Acadie--Bathurst, au nom du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et Collectivités de même que Michael Willett, président de la Commission de services régionaux Chaleur, ainsi que Kim Chamberlain, mairesse de la Ville de Bathurst.

Grâce à ce financement, la Commission des services régionaux Chaleur achètera des véhicules afin d'étendre les services de transport en commun offerts par FlexGo dans l'enceinte du territoire de la Ville de Bathurst avec l'objectif de le déployer à l'ensemble de la région Chaleur au courant des prochaines années.

Cet investissement permettra aux résidents de bénéficier de services de transport en commun fiables pour se rendre au travail, aller à l'école et accéder aux services essentiels, ce qui leur donnera les moyens de mener à bien leurs activités quotidiennes. Il favorisera et soutiendra également les possibilités de croissance économique dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Citations

« Grâce à un investissement fédéral de plus de 487 000 $, notre gouvernement continue d'améliorer l'accès au transport en commun, tant dans les régions rurales que dans les centres urbains. Dans la circonscription d'Acadie--Bathurst, les gens doivent pouvoir compter sur des services de transport sécuritaires et fiables pour se rendre au travail, à l'école et accéder aux services essentiels. L'acquisition de ces nouveaux minibus, pour la municipalité de Bathurst, contribuera à mieux relier nos collectivités et à soutenir la vitalité économique du nord du Nouveau-Brunswick. »

Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst

« Le déploiement du service de transport en commun à Bathurst représente une avancée majeure pour notre communauté. Il s'agit d'un levier concret pour améliorer la mobilité, l'accessibilité aux services et la qualité de vie de nos citoyens, tout en soutenant le développement économique et social de notre ville. »

Kim Chamberlain, mairesse de la Ville de Bathurst

« Ce projet illustre parfaitement la force d'une collaboration régionale. En travaillant de concert avec la Ville de Bathurst et nos partenaires, la CSRC est fière de contribuer au déploiement d'un service de transport en commun moderne et structuré, qui répond aux besoins réels de la population. »

Michael Willett, président de la Commission de services régionaux Chaleur

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 487 600 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR). La Commission de services régionaux Chaleur contribue à hauteur de 94 981 $ et la Ville de Bathurst à hauteur de 63 320 $.

Le FSTCMR soutient un éventail de modèles de transport en commun, notamment le transport en commun à itinéraire fixe, le transport en commun à itinéraire variable, le transport en commun à la demande, les navettes communautaires et la mobilité-service. En plus de soutenir le matériel roulant, il finance également les infrastructures fixes qui améliorent l'accès au transport en commun.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Thomas Lizotte, Directeur des communications, Commission de services régionaux Chaleur, 506-544-5009, [email protected]