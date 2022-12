VANCOUVER, BC, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Les effets des changements climatiques se font sentir dans toutes les régions du pays. En investissant dans des projets d'énergie renouvelable qui favorisent l'autonomie énergétique et le développement économique tout en réduisant les émissions de GES, nous pouvons bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre, qui permettra de renforcer l'économie, de créer de bons emplois durables et de soutenir le secteur des ressources naturelles.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui un investissement de près de 3 millions de dollars d' Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification pour financer un programme du Conseil du bassin du Fraser - le réseau des pairs du secteur de l'énergie dans les communautés autochtones (Energy Peers in Indigenous Communities [EPIC] Network). Ce programme de développement des capacités vise à promouvoir le leadership autochtone dans les secteurs de l'énergie renouvelable et de l'électrification en Colombie-Britannique.

Ce réseau soutiendra un groupe de champions de l'énergie en faisant appel à une approche fondée sur le mentorat entre pairs et une cohorte d'apprentissage de pair à pair pour l'acquisition et le partage de connaissances, le réseautage et la mobilisation ainsi que le développement de compétences et la formation en matière d'énergie renouvelable avec des experts autochtones.

Le réseau fournira également des fonds à des communautés autochtones pour l'avancement de leurs objectifs en matière d'énergie renouvelable et d'électrification. Huit communautés pourront recevoir du financement pour embaucher un champion de l'énergie et ainsi acquérir des connaissances et des compétences en ce qui concerne les projets d'énergie renouvelable de petite envergure (moins de 100 kW) dans les communautés autochtones en réseau de la Colombie-Britannique.

En collaborant avec des champions de l'énergie et des communautés autochtones, on générera des retombées positives sur les plans socio-économique et environnemental dans le secteur de l'énergie renouvelable pour des communautés autochtones sous-représentées de la Colombie-Britannique, tout en favorisant l'abordabilité et la décarbonation de l'énergie et en renforçant le leadership des communautés autochtones.

BC Hydro , la New Relationship Trust et Fortis BC ont également contribué financièrement au projet, portant son enveloppe à plus de 3,3 millions de dollars au total.

Cet investissement rapproche encore plus le Canada de son objectif de créer un réseau électrique carboneutre d'ici 2035. Et, à l'instar de tout autre investissement dans des secteurs comme l'énergie propre ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le pays à atteindre ses cibles ambitieuses de lutte contre les changements climatiques, porteuses d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens.

« Au Canada, les communautés autochtones sont aux premières loges de la lutte contre les changements climatiques grâce au leadership dont elles font preuve dans les projets d'énergie propre ou faiblement carbonée. Les fonds annoncés aujourd'hui pour le programme EPIC Network contribueront à renforcer ce leadership et aideront le Canada à établir un réseau électrique carboneutre d'ici 2035 en soutenant des champions autochtones de l'énergie en Colombie-Britannique par des activités de mentorat, de formation et de développement des compétences. Ces efforts se traduiront par la création d'emplois durables de qualité, une réduction des émissions et un plus grand nombre de débouchés économiques bas carbone en Colombie-Britannique. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Il existe maintenant de nombreux exemples inspirants de communautés autochtones en Colombie-Britannique qui font preuve de leadership dans le domaine de l'énergie propre pour atteindre une plus grande autosuffisance énergétique. Grâce au programme, les communautés raccordées au réseau pourront accélérer le virage en faisant appel à des champions de l'énergie communautaire qui contribueront à l'acquisition de connaissances et de compétences à l'échelle locale en matière d'électrification et d'énergie renouvelable. »

David Marshall

Président-directeur général, Conseil du bassin du Fraser

L'Énoncé économique de l'automne de 2022 propose d'établir un crédit d'impôt remboursable pour les technologies propres équivalant à 30 % du coût des investissements dans :

les systèmes de production d'électricité, y compris l'énergie solaire photovoltaïque, les petits réacteurs nucléaires modulaires, l'énergie solaire concentrée, l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique (petite centrale hydroélectrique, courant de rivière, vague et marée);



les systèmes fixes de stockage de l'électricité exploités sans combustibles fossiles, ce qui comprend entre autres les batteries, les volants d'inertie, les supercondensateurs, le stockage d'énergie magnétique, le stockage d'énergie provenant d'air comprimé, le stockage d'énergie hydroélectrique par pompage, le stockage d'énergie par gravité et le stockage d'énergie thermique;



le matériel de chauffage à faibles émissions de carbone, y compris le matériel de chauffage solaire actif, les thermopompes à air et les thermopompes géothermiques;



les véhicules industriels zéro émission et le matériel connexe de recharge et de ravitaillement, comme la machinerie lourde électrique ou fonctionnant à l'hydrogène utilisée dans l'exploitation minière ou dans la construction.

Le financement fédéral accordé à ce projet provient d'Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE), un programme de 1,56 milliard de dollars de Ressources naturelles Canada qui soutient les projets de production d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation des réseaux électriques, y compris les projets de renforcement des capacités. ERITE réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en développant la capacité de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à mener à bien sa transition vers une économie carboneutre d'ici 2050 et à remplir son engagement de bâtir un réseau électrique entièrement carboneutre d'ici 2035

qui soutient les projets de production d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation des réseaux électriques, y compris les projets de renforcement des capacités. ERITE réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en développant la capacité de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le à mener à bien sa transition vers une économie carboneutre d'ici à remplir son engagement de bâtir un réseau électrique entièrement carboneutre d'ici 2035 Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte, le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'électricité propre. Le gouvernement du Canada a à cœur de soutenir des solutions locales et des projets communautaires qui permettront de bâtir pour tous un avenir fondé sur l'énergie propre. Ensemble, nous créons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures.

