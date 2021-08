Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et Adam Vaughan, secrétaire parlementaire de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, ont annoncé près d'un million de dollars pour renforcer la capacité de recherche sur le logement. Cela comprend un financement de 540 000 $ pour six demandes retenues dans le cadre du Programme de bourses de recherche sur le logement de 2020 de la SCHL, une initiative de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). De plus, cela comprend le financement du Programme de bourses de recherche sur le logement de 2021 de la SCHL, qui est maintenant ouvert aux demandes et dont le montant disponible peut atteindre 450 000 $.

Chaque année, un financement de 45 000 $ est accordé pour des bourses d'études pour un mandat de deux ans afin de soutenir la recherche postdoctorale dans les domaines prioritaires de la Stratégie nationale sur le logement. Les lauréats entreprennent des projets qui contribuent à l'acquisition de nouvelles connaissances en matière de logement qui ont le potentiel de nous aider à mieux comprendre les enjeux complexes entourant l'abordabilité du logement. Ce travail est également essentiel pour soutenir le perfectionnement des personnes en vue de leur future carrière dans la recherche sur le logement, dans le milieu universitaire et ailleurs.

Obtenez de plus amples renseignements sur le Programme de bourses de recherche sur le logement de la SCHL et son appel de candidatures pour 2021.

Citations

« Aujourd'hui, je suis heureux de me joindre à mes collègues pour annoncer la sélection d'un nouveau groupe de lauréats du Programme de bourses de recherche sur le logement. Nous reconnaissons que les défis en matière de logement auxquels nous faisons face sont de nature complexe et qu'il faut mettre à profit une vaste expertise pour les relever. Félicitations à tous les lauréats et à toutes les lauréates. Je vous souhaite la meilleure des chances dans vos projets et vous remercie de votre importante contribution à la recherche sur le logement au Canada. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Félicitations aux lauréats des bourses d'études de cette année ! Chaque Canadien mérite un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi, et les boursiers de cette année font un travail important pour s'assurer qu'aucun Canadien n'est laissé pour compte. L'accès à un logement sûr et abordable est le moyen de bâtir des communautés saines. La recherche soutenue par cet investissement nous fournira des données importantes pour relever les défis du logement aujourd'hui et dans l'avenir. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

« Tous les Canadiens méritent un endroit sûr, abordable et stable où vivre. Nous investissons dans la recherche essentielle pour comprendre, réagir et améliorer le marché de l'habitation en constante évolution qui a des répercussions sur les Canadiens. Grâce au Fonds de bourses de recherche sur le logement de la SCHL, ces brillants chercheurs nous aideront à améliorer le secteur du logement afin que nous puissions innover en matière de politiques et de programmes d'habitation. » -- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La Stratégie nationale sur le logement est une réponse complète au besoin de logements sûrs et abordables pour tout le monde au Canada. Bien que l'accent soit souvent mis sur les investissements visant à créer ou à réparer des logements, le volet d'investissement global de 541 millions de dollars de la SNL consacré à la recherche, aux données et à l'innovation est tout aussi important. Des fonds de 990 000 $ permettront de financer la recherche dans le cadre du Programme de bourses de recherche sur le logement de la SCHL afin de stimuler la prochaine génération de spécialistes du logement. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Faits en bref

Le financement du Programme de bourses de recherche sur le logement est offert aux boursières et boursiers postdoctoraux qui entreprennent des projets de recherche portant sur des questions liées au logement qui sont définies dans les domaines prioritaires de la SNL.

Ces bourses sont offertes par la SCHL en partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) dans le cadre d'une approche novatrice pour renforcer la capacité du secteur canadien du logement.

La SNL du Canada est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Lancée en 2017, la SNL permettra de construire et de réparer des milliers de logements et d'aider les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux personnes dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Document d'information - Propositions retenues en 2020 dans le cadre du Programme de bourses de recherche sur le logement de la SCHL

Lauréat ou lauréate Institut de recherche Contribution (par année pour deux ans) Titre du projet Mathieu Samson-Savage Université Carleton 45 000 $ (bourse de recherche SCHL-CRSH 2020) L'expérience du relogement. Une étude des récits d'inclusion sociale et de marginalisation Beibei Zhang Université York 45 000 $ (bourse de recherche SCHL-CRSH 2020) La financiarisation du logement étudiant dans la région du Grand Toronto Daniel Manson BC Centre on Substance Abuse 45 000 $ (bourse de recherche SCHL-IRSC 2020) Instabilité du logement en milieu urbain et trajectoires de soins en matière de toxicomanie chez les jeunes de Vancouver Jesse Jenkinson Unity Health Toronto 45 000 $ (bourse de recherche SCHL-IRSC 2020) Exploration d'un rôle de navigateur spécialisé comme approche novatrice axée sur les hôpitaux pour améliorer la santé et les résultats sociaux des personnes en situation d'itinérance à Toronto, au Canada Selim Khan Université de Calgary 45 000 $ (bourse de recherche SCHL-IRSC 2020) Application de l'intelligence artificielle à l'évaluation du risque pour la santé associé au radon dans les foyers urbains et ruraux au Canada et en Suède Donna Vikalis Université de la Colombie-Britannique 45 000 $ (bourse de recherche SCHL-CRSNG 2020) Méthodes novatrices pour caractériser les influences de la modernisation sur les aspects de la qualité de l'environnement intérieur et du confort des occupants

