OTTAWA, ON, le 9 août 2021 /CNW/ - L'amélioration de l'efficacité énergétique au sein de nos collectivités constitue l'un de nos principaux outils pour lutter contre les changements climatiques. Une telle mesure nous aidera à dépasser nos cibles climatiques et à réduire les émissions dans les milieux de travail et de vie, tout en permettant aux Canadiens et aux Canadiennes de prendre part à l'édification d'un avenir vert et prospère sans laissés pour compte.

L'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne, ministre associée des Finances et députée d'Ottawa-Vanier, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles, l'octroi de 547 500 $ à la Société de logement communautaire d'Ottawa (LCO) pour rénover des logements abordables. La société apportera une contribution équivalente à celle du gouvernement fédéral, pour un projet totalisant plus de 1 million de dollars.

Le projet pilote est le premier du genre au Canada. Il vise à rénover quatre maisons en rangée abordables situées à Ottawa afin qu'elles atteignent une consommation énergétique nette zéro, ce qui signifie qu'elles produiront autant d'énergie qu'elles en consomment en un an.

Les rénovations comprennent un nouveau toit, de nouvelles fenêtres, des panneaux extérieurs préfabriqués et une série de panneaux solaires pour augmenter l'efficacité énergétique et réduire l'empreinte carbone du bâtiment, tout en minimisant les perturbations pour les locataires. Ces rénovations seront effectuées sans qu'il soit nécessaire de reloger les locataires. Le projet devrait réduire la consommation énergétique du bâtiment de 55 %.

Le financement du gouvernement fédéral est offert dans le cadre du Programme de bâtiments écoénergétiques - Infrastructures vertes de Ressources naturelles Canada. Ce programme soutient l'élaboration et la mise en place de codes du bâtiment pour les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments à consommation énergétique nette zéro grâce à des projets de recherche, de développement et de démonstration. CanmetÉNERGIE-Ottawa collabore également avec la LCO pour surveiller le rendement des rénovations, en plus de prévoir des recherches continues sur la Rénovation extérieure énergétique avec des éléments préfabriqués (REEEP).

Le gouvernement appuie les projets d'infrastructure verte qui contribueront à la création d'emplois de qualité pour la classe moyenne, à la transition du Canada vers un avenir sobre en carbone et à l'atteinte de notre cible de zéro émission nette d'ici 2050.

Citations

« Les changements climatiques se mesurent à l'échelle mondiale, mais sont ressentis à l'échelle locale. Nous aidons à rénover des logements abordables existants, dans le cadre du projet de rénovation à Ottawa, par exemple, en vue de bâtir un avenir énergétique propre, de soutenir les emplois et de réduire les émissions. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Nous travaillons en partenariat avec la Société de logement communautaire d'Ottawa pour rendre la vie plus abordable pour les gens de notre communauté. Cet important projet de rénovation réduira de plus de moitié la consommation d'énergie du bâtiment, aidant les familles à économiser de l'argent sur leur facture d'énergie chaque mois, tout en contribuant à la lutte contre les changements climatiques. Je continue d'encourager la réalisation de projets locaux novateurs comme celui-ci alors que nous déployons des efforts soutenus pour transformer la ville d'Ottawa en communauté plus verte et plus prospère. »

L'honorable Mona Fortier

Ministre de la Prospérité de la classe moyenne, ministre associée des Finances et députée d'Ottawa-Vanier

« La Société de logement communautaire d'Ottawa valorise les partenariats avec tous les ordres de gouvernement et les chefs de file de l'industrie. Ces partenariats novateurs nous permettent de répondre aux besoins diversifiés de 32 000 locataires et d'accroître l'accès à des logements abordables. Le projet REEEP est particulièrement important, puisqu'il nous permet de concrétiser l'expertise de Ressources naturelles Canada et la recherche menée par cette dernière. »

Stéphane Giguère

Président-directeur général, Société de logement communautaire d'Ottawa

« Le projet REEEP constitue une nouvelle façon de répondre aux besoins de la Société de logement communautaire d'Ottawa en matière d'immobilisations afin qu'elle puisse rénover les maisons familiales vieillissantes tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, objectifs qui s'alignent sur le plan directeur de la ville en matière de changements climatiques. Il s'agit d'une solution gagnante pour tous. Ce projet unique nous permet de lutter à la fois contre la crise climatique et à la crise du logement tout en stimulant l'économie locale. »

Mathieu Fleury

Conseiller municipal de Rideau-Vanier et président du conseil d'administration de la Société du logement communautaire d'Ottawa

« En tant que conseiller local et résident d'Overbrook, je suis fier que ce partenariat ait été réalisé en vue d'améliorer la qualité de vie des résidents du 197-203, chemin Presland. Il s'agit d'un exemple parfait de partenaires qui se sont réunis pour concevoir une nouvelle approche visant à améliorer la longévité et à réduire l'impact environnemental des actifs de logement social, qui peut être utilisé pour améliorer d'autres installations dans le secteur et dans les communautés desservies par la LCO à l'échelle de la ville. »

Rawlson King

Conseiller municipal de Rideau-Rockcliffe et membre du conseil d'administration de la Société de logement communautaire d'Ottawa

Renseignements connexes

Suivez RNCan sur Twitter : @NRCan (http://twitter.com/nrcan)

Suivez la LCO sur Twitter : @OCH_LCO (http://twitter.com/OCH_LCO)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343 292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Directeur par intérim des communications, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 343 292-6837, [email protected]; Société de logement communautaire d'Ottawa, Demandes des médias, 343-997-5000, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca