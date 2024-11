Le gouvernement du Canada investit dans Bartek Ingredients Inc., un chef de file mondial de la production d'acides alimentaires ayant son siège social à Stoney Creek

STONEY CREEK, ON, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement appuie le secteur de la fabrication de produits alimentaires de sorte qu'il puisse innover encore plus, adopter de nouvelles technologies et assurer sa croissance continue et sa compétitivité à l'échelle mondiale. Ce secteur est indispensable pour notre économie et constitue une source clé d'emplois au pays.

Aujourd'hui, la leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Karina Gould, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, un investissement de 27 millions de dollars dans Bartek Ingredients Inc., un producteur d'acides alimentaires de premier plan sur le marché. Le gouvernement appuie ainsi un projet de 192,5 millions de dollars visant la construction d'une installation de fabrication d'ingrédients alimentaires de calibre mondial. Bartek est un employeur de taille dans la région de Hamilton, et grâce à cet investissement, il pourra maintenir en poste 160 travailleurs.

La nouvelle installation de fabrication, la première en son genre à l'échelle internationale, sera dotée d'équipement de transformation et d'innovations de pointe, d'une capacité de développement de produits et de systèmes de gestion de l'énergie avancés. La production nationale d'acidulants présente des avantages pour notre économie, mais elle est d'abord essentielle au sein de l'industrie canadienne de la transformation des aliments, puisque ces éléments contribuent à assurer la qualité et la salubrité de la nourriture que consomment chaque jour les Canadiens. Le projet permettra par ailleurs à l'entreprise de réduire de façon considérable ses émissions de gaz à effet de serre ainsi que de diminuer sa consommation d'eau annuelle.

Cet investissement offre l'importante occasion de renforcer et de conserver l'expertise et le leadership canadiens dans le domaine spécialisé de la fabrication d'acidulants et représente un autre pas en avant en vue de l'atteinte de l'objectif de carboneutralité au pays. Il donnera de l'élan à notre économie et permettra de maintenir des emplois bien rémunérés ainsi que de soutenir la recherche canadienne dans le domaine alimentaire.

Citations

« En réalisant cet investissement, notre gouvernement contribue à ce que notre secteur de calibre mondial du domaine de la fabrication alimentaire demeure à la fine pointe des nouvelles technologies, dans le respect de l'environnement. Bartek Ingredients Inc. est un producteur d'acides alimentaires de premier plan sur le marché, et c'est avec grande fierté que nous soutenons cette entreprise dans le cadre de ses activités d'expansion et d'innovation au Canada. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Notre gouvernement est résolu à collaborer avec l'industrie pour veiller à ce que les entreprises dynamiques et novatrices du pays obtiennent les ressources dont elles ont besoin pour prospérer sur la scène mondiale. Cet investissement favorise l'adoption des technologies de fabrication les plus sophistiquées, lesquelles réduiront de façon considérable les émissions de gaz à effet de serre de même que la consommation d'eau. Nous faisons ainsi la preuve que la durabilité environnementale et les retombées économiques peuvent aller de pair. »

- La leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Karina Gould

« Cet investissement dans une technologie de fabrication de produits alimentaires d'avant-garde aidera le Canada à répondre à la demande mondiale à l'égard des acides alimentaires tout en renforçant le secteur, en stimulant l'économie canadienne et en suscitant des occasions dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous sommes heureux de nous associer à l'industrie pour faire en sorte que le Canada demeure à la fine pointe de cette production qui se veut novatrice, efficiente et stable. »

- Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay

« Cet investissement aura des effets transformateurs et permettra à Bartek de se tailler une place dans un futur proche parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions à base d'acides malique et fumarique. Grâce à sa capacité accrue et à l'accent qu'elle met sur l'innovation, notre entreprise pourra accélérer l'élargissement de sa clientèle canadienne et internationale et conquérir des marchés finaux exploitables. »

- Le président-directeur général de Bartek Ingredients Inc., Andrew Ross

Faits en bref

Fondée en 1969, Bartek Ingredients Inc. se spécialise dans la fabrication et la vente à l'échelle mondiale d'acides malique et fumarique. L'entreprise vend ses produits directement aux consommateurs mondiaux d'aliments et de boissons ainsi que par l'entremise d'un réseau international de distributeurs servant des consommateurs à l'échelle de la planète.

Bartek Ingredients Inc. est la seule entreprise en Amérique du Nord dont les activités de production d'acides malique et fumarique sont intégrées de bout en bout. Il s'agit également du plus grand producteur de ces acides au monde. L'acide malique entre dans la composition d'aliments tels que les bonbons, les boissons gazeuses et les produits de boulangerie, alors que l'acide fumarique est utilisé dans des produits alimentaires et industriels.

Le projet de Bartek Ingredients Inc. prévoit l'intégration de technologies de fabrication de pointe et d'efficacité énergétique, dont des innovations de l'industrie 4.0 comme l'automatisation, l'analytique avancée, l'infonuagique et l'apprentissage machine.

Bartek établira également un nouveau centre d'excellence axé sur la production d'acides et le développement de produits, et mènera des travaux de recherche sur des méthodes de fabrication novatrices de produits substituts à base de plantes et par fermentation.

Le Fonds stratégique pour l'innovation (FSI) réalise des investissements d'importance dans des projets novateurs qui contribueront à la croissance économique du Canada et favoriseront ainsi le bien-être de toute la population canadienne. Le FSI couvre tous les secteurs de l'économie et s'adresse aux organismes à but lucratif et non lucratif afin de soutenir le réseau canadien de l'innovation.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Audrey Milette, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]