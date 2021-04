OTTAWA, ON, le 16 avril 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure déterminé à bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre pour renforcer l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Cet engagement est d'ailleurs plus important que jamais dans la foulée de nos efforts pour rebâtir après la COVID-19.

La députée de Dorval‒Lachine‒LaSalle, Anju Dhillon, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de près de 10 000 $ au Groupe Trans-West pour obtenir une évaluation énergétique, trouver des gains d'efficacité à réaliser pour diminuer ses frais de carburant et réduire les émissions de gaz à effet de serre de sa flotte de camions lourds.

L'évaluation comprendra une analyse approfondie de la flotte de camions de Trans-West et un examen des différentes technologies et du matériel requis pour réduire la consommation de carburant, qu'il s'agisse de modifications permettant d'économiser du carburant, de meilleures pratiques en matière de logistique ou de nouveaux camions de transport ayant recours à l'électricité ou à des carburants à plus faibles émissions de carbone.

Le Groupe Trans-West a également contribué financièrement au projet, portant l'enveloppe totale à près de 20 000 $.

Les fonds fédéraux octroyés à ce projet proviennent du Programme d'évaluation écoénergétique des flottes de transport des marchandises, qui investit 3,4 millions de dollars afin d'aider les entreprises à réduire leurs émissions et leurs frais de carburant en prenant des décisions d'investissement fondées sur des données.

Dans le cadre du plan climatique renforcé du Canada qui a pour titre Un environnement sain et une économie saine, le gouvernement développera l'offre d'électricité propre grâce à des investissements dans les énergies et technologies propres renouvelables et de prochaine génération, et favorisera l'adoption de moyens de transport plus écologiques.

Citations

« Le faire de réduire nos émissions permet d'accroître notre compétitivité, ce qui va en retour créer plus d'emplois. Des projets comme celui-ci nous aideront à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Le secteur du transport des marchandises fait partie intégrante de l'économie canadienne en assurant la livraison de biens et de services essentiels qui stimulent la croissance économique. Nous continuerons d'adopter tous les outils, technologies et innovations nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et créer des emplois, pour le bien de nos travailleurs, de notre économie et de notre planète. »

Anju Dhillon

Députée de Dorval‒Lachine‒LaSalle

« Le Groupe Trans-West Logistique est fier d'apporter, avec le gouvernement fédéral, des solutions vertes pour l'environnement en Amérique du Nord, surtout que nos déplacements représentent 75 millions de kilomètres par année. »



Réal Gagnon

Président-directeur général du Groupe Trans-West

Liens pertinents

Programme d'évaluation écoénergétique des flottes de transport des marchandises

Groupe Trans-West

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca