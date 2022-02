TORONTO, le 8 févr. 2022 /CNW/ - Pour atteindre nos objectifs climatiques et maintenir une bonne qualité de l'air au Canada, il est essentiel de réduire les émissions du secteur des transports. C'est pourquoi notre gouvernement fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter et d'utiliser des véhicules électriques à émission zéro en Ontario et partout au pays.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui un investissement combiné de plus de 450 000 $ à deux organisations au Canada en appui à des projets de sensibilisation sur les véhicules à émission zéro (VEZ). Ces projets contribueront à renseigner les Canadiens sur les options vertes qui s'offrent à eux au moment de choisir leur prochain véhicule.

Electric Autonomy Canada recevra un montant de 176 375 $ pour élaborer et lancer un projet de sensibilisation sur les avantages des véhicules électriques (VE) pour les parcs de véhicules légers et moyens. On trouvera sur la plateforme les outils et renseignements nécessaires pour faciliter la transition vers l'électrification des parcs de véhicules.

L'Association canadienne des automobilistes (CAA) recevra également un montant de 285 000 $ pour créer un guide interactif sur l'achat de VE qui fournira de l'information sur les aspects essentiels liés à l'achat d'un VE aux Canadiens curieux d'en savoir plus à ce sujet de sorte que cette curiosité mène à l'achat d'un VE.

Les fonds fédéraux pour ces deux projets proviennent de l' Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie les démarches visant à accroître la sensibilisation et la confiance de la population et à mieux la renseigner sur les VEZ, les bornes de recharge publiques et l'infrastructure de ravitaillement.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les bornes plus accessibles au pays. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de recharge rapide et d'installer des bornes de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, en plus d'aider ces derniers à acheter des VE en leur offrant des remises pouvant aller jusqu'à 5 000 $.

Ces investissements sont un autre pas vers l'atteinte de la cible du Canada : faire en sorte qu'à partir de 2035, tous les véhicules de promenade vendus au Canada soient des véhicules à émission zéro. Et, à l'instar de n'importe quel autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus vert, plus sain et abordable pour tous les Canadiens.

« Grâce à des investissements comme ceux que nous avons annoncés aujourd'hui, nous sensibilisons et renseignons les Canadiens pour qu'ils choisissent, en toute confiance, de rouler à bord d'un véhicule à émission zéro. Assurer l'accès aux véhicules à émission zéro à l'échelle du pays fait partie intégrante de notre plan pour réduire les émissions et atteindre nos objectifs climatiques internationaux. En faisant ces investissements et d'autres investissements du genre, nous permettons aux Canadiens de s'engager résolument sur la voie d'un avenir carboneutre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Grâce au soutien du gouvernement fédéral, nous nous réjouissons de lancer la principale plateforme canadienne de connaissances destinée à faire progresser l'électrification des parcs de véhicules. Nous travaillerons de concert avec l'industrie et nos partenaires de recherche pour élaborer des modules d'apprentissage, des études de cas réels, des pratiques exemplaires et des vidéos qui serviront de ressource pour informer, éduquer et habiliter les propriétaires et les exploitants de parcs automobiles à faciliter véritablement la transition vers les véhicules à émission zéro. »

Nino Di Cara, fondateur et président, Electric Autonomy Canada

« Depuis plus d'une décennie, la CAA soutient la transition vers des véhicules plus économes en carburant et à émission zéro. Avec le soutien de RNCan, la CAA se réjouit à l'idée de créer un guide sur l'achat des VE afin d'aider les Canadiens qui sont prêts à faire le saut vers l'électrique. »

Ian Jack, vice-président, Affaires publiques, Association canadienne des automobilistes (CAA)

Les transports sont à l'origine de 25 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans des infrastructures de recharge, plus de 25 200 nouvelles stations de recharge seront accessibles à la population canadienne.

À ce jour, plus de 125 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un véhicule à émission zéro.

