OTTAWA, ON, le 30 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada bâtit un avenir fondé sur l'énergie propre, crée de bons emplois et soutient le secteur des ressources naturelles. Cela comprend ouvrir de nouvelles possibilités d'emploi pour les jeunes, de manière à leur offrir des bases solides sur lesquelles construire leur avenir.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 44 millions de dollars pour la création d'emplois verts et de possibilités de formation pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) ainsi que dans d'autres disciplines connexes dans les domaines de l'énergie, de la foresterie, des mines, des sciences de la Terre et des technologies propres.

Les organismes participants offriront aux jeunes 1500 emplois verts pour leur permettre d'acquérir de l'expérience pratique en milieu de travail et d'explorer les possibilités de carrière dans les industries du secteur des ressources naturelles. Il y a actuellement des emplois disponibles par le biais de 11 organismes prestataires :

Organisation pour les carrières en environnement du Canada (ECO Canada)

BioTalent Canada

Association canadienne pour les Nations Unies

Ressources humaines, industrie électrique du Canada

Apprendre par les arbres Canada

Clean Foundation (en anglais)

Collèges et instituts Canada

Conseil des ressources humaines de l'industrie minière

Relay Education (en anglais)

Indigenous Clean Energy (en anglais)

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador

Ressources naturelles Canada finance ces emplois verts par le biais de son Programme de stages en sciences et technologie (PSST), qui s'inscrit dans le cadre d'un autre programme du gouvernement du Canada - la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ), qui vise à accroître l'employabilité des jeunes canadiens et à investir dans le développement d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive dans le secteur des ressources naturelles. La création d'emplois verts permet au secteur des ressources naturelles de demeurer une source de possibilités et de prospérité pendant que nous préparons un avenir sobre en carbone.

Pour savoir comment procéder pour poser votre candidature, visitez la page du PSST de Ressources naturelles Canada.

« L'enthousiasme, l'ardeur au travail et la vision des jeunes façonnent l'avenir de notre pays. Nos jeunes veulent des emplois verts et des stages verts. Nous leur donnons ici la possibilité de nous préparer un avenir fondé sur des énergies peu émettrices. Ce sont les jeunes - d'abord et avant tout - qui nous feront atteindre la carboneutralité. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Pendant que nous façonnons l'avenir de notre pays, il est essentiel que la main-d'œuvre de demain reflète la diversité du Canada. Offrir des chances égales aux jeunes est primordial pour bâtir une société plus équitable. Le Programme de stages en sciences et en technologie permet au secteur des ressources naturelles d'offrir des possibilités égales et de donner à de nombreux jeunes Canadiens et Canadiennes de l'expérience pour vivre leur passion et réaliser leurs rêves. »

L'honorable Bardish Chagger

Ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

« En prenant des mesures audacieuses et en sortant des sentiers battus, notre gouvernement engage les jeunes Canadiennes et Canadiens sur la voie du succès et assure une relance inclusive face à la pandémie de COVID-19. Le PSST montre bien comment le gouvernement peut collaborer avec les organismes communautaires pour éliminer les obstacles à l'emploi et ainsi changer durablement la vie des jeunes. Lorsque nous offrons à nos jeunes des possibilités d'emploi et de renforcement des compétences, nous sommes tous gagnants. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« En assurant la gestion de divers programmes de financement pour l'emploi, nous avons obtenu de nombreuses réussites et aidé de jeunes travailleurs à faire leur entrée dans le secteur. Nous sommes ravis de collaborer de nouveau avec Ressources naturelles Canada pour aider les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi ainsi que pour inciter les employeurs à embaucher de jeunes professionnels et à offrir des possibilités de perfectionnement. Ce programme, qui est bénéfique pour tous, contribuera à la relance économique du secteur des ressources naturelles. »

Kevin Nilsen

Président et chef de la direction, ECO Canada

« Le soutien à l'embauche de jeunes dans des emplois verts arrive à point nommé si l'on songe au monde dans lequel nous vivons actuellement et à notre réalité commune qui, de façon globale, sont touchés par la COVID-19, les changements climatiques et les disparités socio-économiques. À l'évidence, on a besoin en priorité de visions du monde autochtones pour opérer une transformation environnementale qui nous aidera à bâtir un avenir plus radieux pour nous tous. »

Ricky-Lee Watts

Gestionnaire de programmes jeunesse, Indigenous Clean Energy

« Nous sommes extrêmement fiers de soutenir les jeunes canadiens par le biais de notre programme Lancement de carrière. Collèges et instituts Canada veille à ce que tous les Canadiens soient outillés pour s'adapter aux exigences d'une économie verte, le regard tourné vers l'avenir. Il est plus important que jamais de permettre aux étudiants et diplômés d'acquérir des expériences de travail rémunérées : c'est pourquoi nous demeurons déterminés à offrir, aux jeunes et aux employeurs du secteur des ressources naturelles, des débouchés qui favoriseront non seulement leur réussite sur le plan professionnel, mais aussi la relance économique du Canada. »

Denise Amyot

Présidente-directrice générale, Collèges et instituts Canada

« Les jeunes contribuent pour beaucoup à façonner l'avenir de l'économie verte canadienne. Apprendre par les arbres (APLA) Canada s'emploie à développer une main-d'œuvre diversifiée et résiliente en soutenant les stages verts dans le secteur forestier. Grâce à cette aide financière, de jeunes adultes de divers horizons issus du réseau d'APLA Canada contribueront à trouver des solutions à divers défis du développement durable, notamment les changements climatiques, les collectivités résilientes ainsi que la remise en état et l'aménagement durable des forêts. »

Kathy Abusow

Présidente-directrice générale, Apprendre par les arbres Canada

Le PSST - Emplois verts offre des subventions salariales aux employeurs admissibles partout au Canada pour qu'ils embauchent et encadrent des jeunes dans le secteur des ressources naturelles, notamment dans les domaines de l'énergie, de la foresterie, des mines et des sciences de la Terre.

pour qu'ils embauchent et encadrent des jeunes dans le secteur des ressources naturelles, notamment dans les domaines de l'énergie, de la foresterie, des mines et des sciences de la Terre. La SECJ est une initiative horizontale qui met à contribution 12 ministères et organismes fédéraux, dont Ressources naturelles Canada . Elle aide les jeunes à acquérir les compétences, l'expérience de travail et les aptitudes nécessaires pour opérer une transition réussie vers le marché du travail.

. Elle aide les jeunes à acquérir les compétences, l'expérience de travail et les aptitudes nécessaires pour opérer une transition réussie vers le marché du travail. Depuis 2017, le PSST - Emplois verts a permis de créer 2300 emplois verts en STIM pour les jeunes dans le secteur des ressources naturelles au Canada , et ce, en intégrant de nombreuses priorités de la SECJ modernisée et en produisant des résultats.

Programme pour les emplois verts de Ressources naturelles Canada

Stratégie emploi et compétences jeunesse



