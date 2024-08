NEWMARKET, ON, le 7 août 2024 /CNW/ - La conservation des terres est primordiale dans le maintien de la biodiversité et la préservation des habitats qui abritent diverses espèces et processus écologiques. En travaillant ensemble à la protection des milieux naturels, nous améliorerons les liens entre les réseaux d'aires conservées, tout en contribuant à la durabilité des collectivités locales afin qu'elles puissent s'adapter aux changements environnementaux.

Aujourd'hui, Julie Dabrusin, députée de Toronto--Danforth et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique Canada et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ainsi que Tony Van Bynen, député de Newmarket--Aurora, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ont annoncé que le gouvernement du Canada a investi plus de 12,5 millions de dollars dans le Fonds de la nature du Canada et le financement du Patrimoine naturel bonifié (au titre du Défi de l'objectif 1), conjointement avec Conservation Ontario pour soutenir l'acquisition de terres situées principalement dans le Sud de l'Ontario.

Ce financement a permis la conservation de plus de 1 600 hectares de terres, une étape cruciale pour accroître l'habitat des espèces en péril, contribuer à la lutte contre les changements climatiques et soutenir la conservation, la restauration et la protection de notre environnement naturel. Ces aires conservées sont essentielles à l'amélioration de la biodiversité, à la protection des plaines inondables et à l'agrandissement du réseau de conservation du Canada.

Des fonds provenant des offices de protection de la nature, de fonds municipaux et privés, et de dons de propriétaires fonciers se sont ajoutés au financement du gouvernement du Canada. Le partenariat existant avec Conservation Ontario témoigne de l'effort qui s'impose pour faire avancer l'objectif du Canada de conserver 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030, et de contribuer à la lutte contre la triple crise de la perte de biodiversité, des changements climatiques et de la pollution. Le gouvernement du Canada reste déterminé à travailler en étroite collaboration avec les partenaires de la conservation, les autres ordres de gouvernement et toute la population canadienne. L'avenir dépend de l'intervention de chacun dès maintenant.

Citations

« Aujourd'hui, nous célébrons une collaboration qui a permis la conservation de plus de 1 600 hectares de terres protégées dans le Sud de l'Ontario. Grâce à une solide collaboration avec Conservation Ontario, les municipalités, les bailleurs de fonds privés et les propriétaires fonciers, nous nous rapprochons de notre objectif de conserver 30 p. 100 des terres et des eaux du Canada d'ici 2030. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La journée d'aujourd'hui est extraordinaire au chapitre de la conservation. En collaborant, nous avons réussi à préserver des terres et des plaines inondables précieuses qui abritent des espèces menacées comme la Tortue mouchetée. Cela a été possible grâce à notre partenariat avec Conservation Ontario et au généreux soutien de donateurs privés. »

- Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'annonce d'aujourd'hui souligne l'engagement de notre gouvernement à sauvegarder la beauté naturelle et l'intégrité écologique de notre région, en offrant une meilleure protection de la biodiversité et des occasions d'explorer les paysages naturels qui caractérisent notre communauté. Cette collaboration avec Conservation Ontario et d'autres partenaires dévoués témoigne de ce que nous pouvons réaliser lorsque nous travaillons ensemble en vue d'améliorer notre environnement. »

- Tony Van Bynen, député de Newmarket--Aurora

« Nous sommes fiers de participer à cet effort de collaboration pour aider 17 offices de protection de la nature à conserver et à protéger plus de 1 600 hectares de terres dans le Sud de l'Ontario. Notre partenariat avec Environnement et Changement climatique Canada témoigne de notre engagement commun en faveur de la biodiversité, de la protection des habitats et des pratiques de conservation durables qui protègent les personnes et les biens contre les risques d'inondation. Ensemble, nous bâtissons un réseau d'aires protégées plus fort et plus résilient, dans l'intérêt de notre environnement, de nos collectivités et des générations futures. »

- Angela Coleman, directrice générale de Conservation Ontario

Faits en bref

Les offices de protection de la nature, propres à l' Ontario , sont des organismes locaux de gestion des bassins versants qui fournissent des services et des programmes visant à protéger l'eau et les autres ressources naturelles, et à gérer les répercussions sur elles, en partenariat avec tous les ordres de gouvernement, les propriétaires fonciers et de nombreuses autres organisations.

, sont des organismes locaux de gestion des bassins versants qui fournissent des services et des programmes visant à protéger l'eau et les autres ressources naturelles, et à gérer les répercussions sur elles, en partenariat avec tous les ordres de gouvernement, les propriétaires fonciers et de nombreuses autres organisations. Les offices de protection de la nature font la promotion d'une approche intégrée pour la gestion des bassins versants, conciliant les besoins humains, environnementaux et économiques. Les offices de protection de la nature sont établis par bassin versant.

Il existe 31 offices de protection de la nature dans le Sud de l' Ontario et cinq offices de protection de la nature qui fournissent des programmes et des services dans le Nord de l' Ontario .

l' et cinq offices de protection de la nature qui fournissent des programmes et des services dans le l' . Le réseau des offices de protection de la nature est représenté par Conservation Ontario, une association à but non lucratif.

Le Défi de l'objectif 1 comporte un investissement du gouvernement fédéral destiné à des projets susceptibles d'accroître la superficie des aires protégées et de conservation de part et d'autre du Canada .

. Le Défi de l'objectif 1 favorise et soutient l'établissement de nouvelles aires protégées et de conservation, l'amélioration de l'intégrité écologique et les liens dans tout le réseau canadien d'aires protégées et de conservation.

Liens connexes

Page X (Twitter) d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Sean Mitchell, Attaché de presse par intérim, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-962-6460, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]